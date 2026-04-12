ভোটের আগে কলকাতায় সক্রিয় মাদকচক্র! 2 দিনে উদ্ধার 40 কেজি গাঁজা

ভোটের আগে কলকাতায় সক্রিয় মাদকচক্র! 2 দিনে উদ্ধার 40 কেজি গাঁজা
পুলিশের তৎপরতা যেমন স্পষ্ট তেমনই সামনে আসছে শহরে সক্রিয় সুসংগঠিত পাচারচক্রের ছবি । এখন দেখার, তদন্তকারীরা এই চক্রের মূলচক্রীদের নাগাল পায় কি না ।
Published : April 12, 2026 at 5:27 PM IST
কলকাতা, 12 এপ্রিল: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শহরজুড়ে কড়া নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ । আর সেই তৎপরতার মধ্যেই একের পর এক মাদকবিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য মিলছে কলকাতা পুলিশের হাতে । টানা দু'দিনের অভিযানে প্রায় 40 কেজি গাঁজা উদ্ধার, একাধিক গ্রেফতারি এবং নগদ লক্ষাধিক টাকা বাজেয়াপ্ত ! সব মিলিয়ে শহরে সক্রিয় বৃহত্তর পাচারচক্রের ইঙ্গিত পাচ্ছেন তদন্তকারীরা ।
শনিবার দমদম রোড সংলগ্ন এলাকায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় পুলিশ । সেখান থেকে সন্দেহভাজন এক ব্যক্তি ও এক মহিলাকে আটক করা হয় । তল্লাশি চালিয়ে চমকে ওঠেন তদন্তকারীরা, মহিলার শরীরে কৌশলে লুকিয়ে রাখা ছিল প্রায় 3 কেজি 700 গ্রাম গাঁজা । জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে, ওই মাদক অন্য এক অভিযুক্তের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি সেখানে এসেছিলেন । সঙ্গে সঙ্গেই দু’জনকেই গ্রেফতার করা হয় ।
ধৃতদের জেরা করে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে আসে পুলিশের । সেই সূত্র ধরেই রবিবার ভোরে ফের অভিযান । এবার লক্ষ্য শহরের বাবুঘাট বাসস্ট্যান্ড । একটি পরিবহণ সংস্থার কাউন্টারের পাশ থেকে উদ্ধার হয় 14টি প্যাকেটে ভরা প্রায় 14 কেজি 651 গ্রাম গাঁজা । সব মিলিয়ে এই অভিযানে উদ্ধার হওয়া মাদকের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 18 কেজিরও বেশি । পুলিশের অনুমান, বাজারমূল্য প্রায় সাত লক্ষ টাকা ।
তদন্তে জানা গিয়েছে, এই মাদক চালানটি ওড়িশা থেকে বাসে করে কলকাতায় আনা হয়েছিল । ফলে আন্তঃরাজ্য পাচারচক্রের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারীরা । ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদক সংক্রান্ত কঠোর আইনে মামলা রুজু হয়েছে এবং এই চক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
প্রসঙ্গত, এর আগের দিনই স্ট্যান্ড রোড এলাকায় অভিযান চালিয়ে 20 কেজিরও বেশি গাঁজা উদ্ধার করেছিল পুলিশ । সেই ঘটনায় এক মহিলা-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয় । উদ্ধার হওয়া মাদকের পরিমাণ দেখে তদন্তকারীদের ধারণা, এটি নিছক খুচরো নয়, বরং বাণিজ্যিক স্তরের পাচার ।
এতেই শেষ নয় । শুক্রবার দুপুরে জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত স্ট্র্যান্ড রোড ও এমডি রোডের সংযোগস্থলে নাকা তল্লাশির সময় এক যুবককে আটক করে কলকাতা পুলিশের বিশেষ বাহিনী । তাঁর ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় লক্ষাধিক টাকা । ওই অর্থের উৎস নিয়েও তদন্ত শুরু হয়েছে ।
লালবাজার সূত্রে খবর, ভোটের আগে শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিতে নাকা তল্লাশি আরও জোরদার করা হয়েছে । মাদক বা বেআইনি নগদ লেনদেন, কোনও ক্ষেত্রেই ছাড় দিতে নারাজ পুলিশ । এক শীর্ষ আধিকারিকের কথায়, "এই ধরনের অভিযান আগামী দিনেও আরও বাড়ানো হবে । নির্বাচনের আগে শহরকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর ।"
পরপর এই সাফল্যে একদিকে যেমন পুলিশের তৎপরতা স্পষ্ট, তেমনই অন্যদিকে সামনে আসছে শহরে সক্রিয় একটি সুসংগঠিত পাচারচক্রের ছবি । এখন দেখার, তদন্তকারীরা এই চক্রের মূলচক্রীদের নাগাল পায় কি না ।
