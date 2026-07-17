জামিনে ছাড়া পেয়ে ফের মাদকের কারবারি ! কুলটিতে হেরোইন-সহ গ্রেফতার দম্পতি

জামিনে ছাড়া পেয়ে ফের মাদকের কারবারি ! কুলটিতে হেরোইন-সহ গ্রেফতার দম্পতি
দম্পতির কাছ থেকে প্রায় 24 গ্রাম হেরোইন উদ্ধার হয়েছে । পাশাপাশি তাঁদের কাছ থেকে মাদক পাচারের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু সামগ্রীও বাজেয়াপ্ত করা হয় ।
Published : July 17, 2026 at 8:10 PM IST
কুলটি, 17 জুলাই: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশের পরে মাদকের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ ৷ তার মধ্যেও বেআইনি কারবার থামছে না বলে অভিযোগ । ফের হেরোইন-সহ পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন এনডিপিএস আইনের একটি পুরনো মামলায় জামিন পাওয়া 10 বছরের সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত এক দম্পতি ৷ এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার কুলটি জুড়ে ।
পুলিশের দাবি, ধৃতদের নাম পাপ্পু আনসারি ও তাঁর স্ত্রী সুবেতারা খাতুন । তাঁদের বাড়ি কুলটি থানার নিয়ামতপুর ফাঁড়ি এলাকার বামুন্ডিহা মাদ্রাসা পাড়ায় । বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কুলটি থানার নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ মিঠানী রানিসায়ের মোড়ে সেল আইএসপি বাইপাস এলাকায় অভিযান চালায় । সেখানে ওই দম্পতিকে প্রথমে আটক করা হয় ৷ তল্লাশি চালানো হলে তাঁদের কাছ থেকে প্রায় 24 গ্রাম হেরোইন উদ্ধার হয়েছে । পাশাপাশি তাঁদের কাছ থেকে মাদক পাচারের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু সামগ্রীও বাজেয়াপ্ত করা হয় । পরে তাঁদের গ্রেফতার করে নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ ৷
পুলিশ জানিয়েছে, এর আগে মাদক কারবারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ওই দম্পতি গ্রেফতার হয়েছিলেন ৷ 2020 সালে এনডিপিএস আইনের একটি মামলায় আসানসোলের বিশেষ আদালত ওই দম্পতিকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং 10 বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছিল । পরবর্তীতে তাঁরা হাইকোর্ট থেকে জামিনে মুক্তি পান ।
অভিযোগ, মুক্তির পর ফের মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা । পুলিশের অনুমান, উদ্ধার হওয়া হেরোইন কোনও বৃহত্তর পাচারচক্রের অংশ । ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে মাদকের উৎস, সরবরাহের রুট এবং এই চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার চেষ্টা চলছে ।
কুলটি থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "শুক্রবার অভিযুক্তদের আসানসোল আদালতে তোলা হয়েছে । তদন্তের স্বার্থে তাঁদের 10 দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়েছে পুলিশ । গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে ।"
পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত দম্পতির বিরুদ্ধে লছিপুর নিষিদ্ধপল্লিতে মাদক পাচারের অভিযোগ রয়েছে ৷ এর আগে ময়না নামে এক মহিলাকে মাদক কারবারে ধরা হয়েছে ৷ লছিপুর নিষিদ্ধপল্লি থেকেই গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁকে ৷ বারবার নিষিদ্ধপল্লিতে মাদক কারবার ও মহিলাদের যোগ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ৷ তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷