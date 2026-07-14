মাদক ব্যবসার টাকা নিয়ে ঝামেলা ! যুবককে কুপিয়ে খুন কারবারির

মাদক ব্যবসার টাকা নিয়ে ঝামেলা ! যুবককে কুপিয়ে খুন কারবারির
কোপানোর ঘটনার আহত হয়েছেন আরেক ভাই ৷ মালদা মেডিক্যালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তিনি ৷
Published : July 14, 2026 at 5:22 PM IST
মালদা, 14 জুলাই: মাদকের বকেয়া টাকা না-পেয়ে দুই ভাইকে প্রকাশ্যে কোপাল এক মাদক কারবারি ৷ মঙ্গলবার সকালে শিউরে ওঠার মতো ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার জালুয়াবাথাল গ্রামে ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে বড় ভাইয়ের ৷ ছোট ভাই বর্তমানে মালদা মেডিক্যালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন ৷ এই ঘটনায় শোরগোল পড়েছে গোটা জেলায় ৷ পলাতক অভিযুক্তের খোঁজে হন্যে হয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ ৷ গ্রামে বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট ৷
মৃত যুবকের নাম আসরাফুল শেখ ৷ বয়স 32 বছর ৷ পেশায় দিনমজুর ৷ আশঙ্কাজনক আহত ভাইয়ের নাম সাদিকুল শেখ ৷ তিনিও দিনমজুরি করেন ৷ পরিবারের দাবি, দুই ভাই ব্রাউন সুগারের নেশায় আসক্ত ৷ আসরাফুলের ছোটবেলার সঙ্গী সিলু শেখ একজন মাদক কারবারি ৷ একই গ্রামে বাস করেন ৷ তাঁর কাছ থেকেই নেশার সামগ্রী কেনেন দুই ভাই ৷
শেখ পরিবারের অভিযোগ, এদিন সকালে দুই ভাইকে ফোন করে ডাকেন সিলু ৷ তাঁর ফোন পেয়ে বাড়ি থেকে বের হন দুই ভাই ৷ এর কিছুক্ষণ পরই সিলু প্রকাশ্যে ধারালো হাঁসুয়া দিয়ে দুই ভাইকে কোপাতে শুরু করেন বলে অভিযোগ ৷ গ্রামবাসীদের দাবি, তাঁরা অনেকেই সেই দৃশ্য দেখেন ৷ এরপরেই ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় আসরাফুলের ৷ তাঁর গলা প্রায় দু'ফাঁক হয়ে গিয়েছে ৷ সাদিকুলের ঘাড়-সহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কোপ রয়েছে ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অপারেশন শেষ করেই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যান সিলু ৷ পালিয়েছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরাও ৷ গ্রামবাসীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় কালিয়াচক থানার পুলিশ ৷ তার আগেই অবশ্য পরিবারের লোকজন সাদিকুলকে নিয়ে মালদা মেডিক্যালের উদ্দেশ্যে রওনা দেন ৷
আসরাফুলের বাবা রাকিব শেখ বলেন, "আমার মেয়ের বাড়িতে নলকূপ বসানোর কাজ চলছে ৷ সকালে মেয়ের বাড়িতেই গিয়েছিলাম ৷ সেখানেই গ্রামের একজন গিয়ে জানায়, সিলু আমার দুই ছেলেকে কেটে দিয়েছে ৷ সেই খবর পেয়ে দৌড়ে বাড়ি আসি ৷ দেখি, বাড়ি থেকে 200 মিটার দূরে চিত্ত রজকের বাড়ির সামনে দুই ভাই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে ৷ পরে শুনলাম, সিলু সকাল সাতটা নাগাদ ওদের দু'জনকে ফোন করে ডেকেছিল ৷ তারপরেই দুই ছেলেকে কুপিয়ে দিয়েছে ৷ মেজো ছেলে ঘটনাস্থলে মারা গিয়েছে ৷ ছোট ছেলেকে মেডিক্যালে নিয়ে এসেছি ৷ চিকিৎসকরা জানিয়ে দিয়েছেন, সে'ও বাঁচবে না ৷ সিলু ব্রাউন সুগার বিক্রি করে ৷ আমার দুই ছেলে ব্রাউন সুগারের নেশা করে ৷ আমাদের ধারণা, এনিয়েই সিলু এই ঘটনা ঘটিয়েছে ৷"
মালদা মেডিক্যালে উপস্থিত আসরাফুল-সাদিকুলের বড় দাদা আজিজুল শেখের বক্তব্য, "আজ সকালে আমার সামনেই মেজো ভাই ফোনে কথা বলছিল ৷ তখন আমি শুয়ে ছিলাম ৷ ফোনের কথোপকথনে বুঝতে পারি, ও সিলুর সঙ্গে কথা বলছে ৷ সিলু ওর ছোটবেলার বন্ধু ৷ সিলু ব্রাউন সুগার বিক্রি করে ৷ আমার দুই ভাই সেই নেশা করে ৷ ফোনের কিছুক্ষণ পরেই একজন এসে জানায়, সিলু দুই ভাইকে কেটে মেরে ফেলেছে ৷ আমি দৌড়ে যাই ৷ দেখি, মেজো ভাই মারা গেলেও ছোট ভাই তখনও বেঁচে ৷ ওকে সঙ্গে সঙ্গে মেডিক্যালে নিয়ে আসি ৷ আমার ভাইরা মাদকের ব্যবসা করে না ৷ ওরা দিনমজুরির কাজ করে ৷ তবে দু'জনেই ব্রাউন সুগারের নেশায় আসক্ত ছিল ৷"
আসরাফুল বিবাহিত ৷ তাঁর দুটি নাবালক সন্তানও রয়েছে ৷ ঘটনার পর বাড়িতে গ্রামবাসীরা ভিড় করেছেন ৷ কথা বলার অবস্থায় নেই তাঁর স্ত্রী ৷ আসরাফুলের শ্বশুর সেন্টু শেখের কথায়, "আমার জামাই নেশা করে ৷ সিলুর কাছ থেকেই ব্রাউন সুগার নেয় ৷ হয়তো সিলু আমার জামাইয়ের কাছ থেকে মাদকের দাম পেত ৷ তবে কত টাকা, তা আমার জানা নেই ৷ আজ সকালে সিলু ফোন করে জামাইকে ডাকে ৷ ওরা দুই ভাই সিলুর কাছে যায় ৷ সেখানে কী হয়েছে কেউ জানে না ৷ সিলু ওদের নেশা করিয়েছিল কি না তাও জানা যাচ্ছে না ৷ শুনলাম, দুই ভাই বাড়ি ফিরতে চাইছিল ৷ কিন্তু সিলু তাদের নড়তে দেয়নি ৷"
তিনি আরও বলেন, "সিলুর বাবাও ছেলেকে থামানোর চেষ্টা করেছে ৷ কিন্তু ছেলেকে থামাতে পারেনি ৷ সিলু ধারালো হাঁসুয়া আর ভোজালি দিয়ে দুই ভাইকে কোপাতে শুরু করে ৷ ঘটনার পর থেকেই ও এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে ৷ এই এলাকায় মাদকের রমরমা কারবার চলছে ৷ কিন্তু পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করছে না ৷ আমার ধারণা, মাদকের টাকা-পয়সার জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে ৷ আমরা ওর কঠোর শাস্তি চাই ৷ আমার মেয়ের ছোট ছোট দুটো ছেলে ৷ ওদের একটা বাড়ি পর্যন্ত নেই ৷ আমিই ওদের সংসার চালাই ৷ জামাইয়ের অবর্তমানে এবার মেয়ের কী হবে?"
জেলা পুলিশের এক কর্তা বলেন, "নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে এই ঘটনায় খুনের মামলা রুজু করে পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ তবে মূল আসামি এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে ৷ তার খোঁজে তল্লাশি চলছে ৷ আশা করা যায়, খুব তাড়াতাড়ি তাকে গ্রেফতার করা যাবে ৷ গ্রামে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে ৷ আহত যুবক এখন কথা বলার অবস্থায় নেই ৷ একটু সুস্থ হলে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ৷"