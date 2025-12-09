টোটো রেজিস্ট্রেশনেও দুর্নীতি ! প্রতিবাদে ব্লক অফিসের সামনে বিক্ষোভ চালকদের
রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী টোটো রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে ৷ সেখানেও দুর্নীতির অভিযোগকে ঘিরে বিক্ষোভ টোটো চালকদের ।
মালদা, 9 ডিসেম্বর: টোটো রেজিস্ট্রেশনের জন্য রাজ্য সরকার নির্ধারিত ফি'র থেকে কয়েক গুণ বেশি টাকা চাওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ । প্রতিবাদে মঙ্গলবার দুপুরে মালদা জেলার চাঁচল 2 ব্লক অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় টোটো চালকরা । যদিও বেশি টাকা চাওয়ার অভিযোগ পুরোপুরি ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে পরিবহণ দফতর ।
সম্প্রতি সারা রাজ্য জুড়ে টোটো রেজিস্ট্রেশনের নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য সরকার । সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী শুরু হয়েছে টোটো রেজিস্ট্রেশনের কাজ । টোটো চালকদের একাংশের অভিযোগ, টোটো রেজিস্ট্রেশনের জন্য সরকারিভাবে 2 হাজার 800 টাকা ফি নির্ধারণ করা হয়েছে । সমস্ত নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও টোটো রেজিস্ট্রেশনে দালাল চক্র সক্রিয় হয়েছে । চাঁচল 2 ব্লকে টোটো রেজিস্ট্রেশনের জন্য সরকার নির্ধারিত টাকার বদলে 16 হাজার টাকা পর্যন্ত চাওয়া হচ্ছে । আর এর প্রতিবাদেই মঙ্গলবার দুপুরে ব্লক অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন টোটো চালকরা ।
চাঁচলের টোটো চালক মহম্মদ সামিম বলেন, "আমরা টোটো চালকরা খুব সামান্য রোজগারে সংসার চালাই । কারও 300 টাকা কারও 400 টাকা প্রতিদিন উপার্জন হয় । বেশিরভাগ চালক লোন নিয়ে টোটো কিনে তা চালাচ্ছেন । একদিকে সংসার খরচ অন্যদিকে লোনের টাকা মেটানোর চাপ রয়েছে । এই পরিস্থিতিতে আমরা কীভাবে টোটো রেজিস্ট্রেশনের জন্য 16 হাজার টাকা দেব ? বাধ্য হয়ে আজ আমরা সরকারি অনুমতি নিয়ে ব্লক অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছি । আমাদের সাফ দাবি, টোটো রেজিস্ট্রেশনের জন্য সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী ফি নিতে হবে ।"
আরেক টোটোচালক আক্তার শেখ বলেন, "হঠাৎ পরিবহণ দফতর থেকে আমাদের টোটো রেজিস্ট্রেশনের জন্য নির্দেশিকা দেওয়া হয় । পরিবহণ দফতর থেকে জানতে পারি, রেজিস্ট্রেশনের জন্য আমাদের প্রায় 2 হাজার 800 টাকা দিতে হবে । অথচ আমাদের কাছে রেজিস্ট্রেশনের পাশাপাশি ইন্সুরেন্সের নামে 16 হাজার টাকা দাবি করা হচ্ছে । সেই টাকা আবার কর্মীরা অনলাইনে নিতে চাইছেন না । অর্থাৎ এখানে দুর্নীতি জড়িত রয়েছে ।"
যদিও পরিবহণ দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, সরকারি নির্ধারিত ফি নিয়েই টোটো রেজিস্ট্রেশন চলছে । যদি কোথাও এমন দালাল চক্র সক্রিয় হয়ে থাকে তবে তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।