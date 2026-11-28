ফরাক্কায় গঙ্গার দ্বিতীয় সেতু খুলে যাওয়ায় খুশি গাড়ি চালকরা, আশঙ্কায় ছোট ব্যবসায়ীরা
MALDA SECOND FARAKKA BRIDGE: নতুন সেতুর উপর দিয়ে গঙ্গা পারাপার করতে যন্ত্রচালিত যানবাহনের সময় লাগছে মাত্র আড়াই থেকে তিন মিনিট ৷
Published : November 28, 2026 at 4:02 PM IST
মালদা, 27 নভেম্বর: কারও মনে আশা, কারও আশঙ্কা ৷ ফরাক্কায় গঙ্গার উপর দ্বিতীয় সেতু পুরোপুরি খুলে যাওয়ার পর এটাই এলাকার বাস্তব ছবি ৷ নতুন সেতুর উপর দিয়ে গঙ্গা পারাপার করতে যন্ত্রচালিত যানবাহনের সময় লাগছে মাত্র আড়াই থেকে তিন মিনিট ৷ কিন্তু নতুন সেতু পুরোপুরি খুলে যাওয়ার পর পুরোনো সেতুর রাস্তায় থাকা দোকানগুলি খরিদ্দার শূন্য ৷
ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেও যাত্রী পাচ্ছেন না টোটোচালকরা ৷ নতুন সেতুর কল্যাণে কার্যত মাথায় হাত পড়েছে তাঁদের ৷ এই পরিস্থিতিতে টোটোচালকদের অনেকেই মনে করছেন, খুব তাড়াতাড়ি তাঁদের পেশা বদল করতে হবে অথবা অন্য রুট বেছে নিতে হবে ৷ অন্য জায়গায় দোকান সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মনেও ৷
গতকাল কোলাঘাটের সভা থেকে সদ্য নির্মিত দ্বিতীয় ফরাক্কা সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি ৷ 2019 সালের 1 জানুয়ারি এই সেতুর শিলান্যাস হয়েছিল ৷ চিনের এক নির্মাণ সংস্থা কুইংদাও কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপের সহযোগিতায় কাজ শুরু করে অন্ধ্রপ্রদেশের নির্মাণ সংস্থা আরকেইসি প্রজেক্টস লিমিটেড ৷
তিন বছরের মধ্যে কাজ শেষ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হলেও কোভিড এবং দুর্ঘটনার জন্য বেশ কিছু সময় কাজ পুরোপুরি বন্ধ থাকে ৷ মূল সেতুর দৈর্ঘ্য 2468 মিটার ৷ প্রস্থ 25 মিটার ৷ সেতুর উপর চার লেনের রাস্তা তৈরি করা হয়েছে ৷ দু’ধার মিলিয়ে তিন কিলোমিটার অ্যাপ্রোচ রোড রয়েছে ৷
মোট 88টি পিলারের উপর এই সেতু নির্মাণ করা হয়েছে ৷ রয়েছে 86টি স্প্যান ৷ দু'টি পিলারের মধ্যবর্তী দূরত্ব 60 মিটার ৷ 2019 সালে এই সেতু নির্মাণের খরচ ধরা হয়েছিল 521.19 কোটি টাকা ৷ কিন্তু পরবর্তীতে সেতু তৈরির খরচ বেড়ে দাঁড়ায় 622.4 কোটি টাকা ৷
এতদিন ফরাক্কা ব্যারেজ সংলগ্ন সেতুই ছিল উত্তরবঙ্গ তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে দেশের অন্যান্য অংশের সড়ক যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ৷ কিন্তু 1975 সালে তৈরি ওই সেতুর প্রস্থ মাত্র 10-12 মিটার ৷ কোনওমতে দু'টি গাড়ি পাশাপাশি চলাচল করতে পারে ৷
প্রতিদিন কয়েক হাজার যানবাহনের চলাচলে সেই সেতুর উপর পিচের আস্তরণ থাকে না বললেই চলে ৷ বছরের বেশিরভাগ সময় সেতুর উপর ছোট বড় গর্ত থাকে ৷ ফলে ওই সেতুতে প্রায় প্রতিদিনই অস্বাভাবিক যানজট লেগে থাকত৷ কোনও কারণে কোনও গাড়ি সেতুর উপর খারাপ হয়ে গেলে বিড়ম্বনা আরও বাড়ত ৷ এসব ভাবনাচিন্তা থেকেই এই সেতু থেকে 500 মিটার ভাটিতে নতুন একটি সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা নেয় কেন্দ্রীয় সরকার ৷
কিছুদিন আগে সেই সেতুর কাজ শেষ হয়ে গেলে প্রথম সেতুর উপর থেকে যানবাহনের ভার কমাতে নতুন সেতুর দু'টি লেন খুলে দেওয়া হয় ৷ অবশেষে বৃহস্পতিবার সেই সেতুর চারটি লেনই উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে ৷
আরকেইসি প্রজেক্টস লিমিটেডের এক ইঞ্জিনিয়ার ইসরাইল শেখ বলেন, “জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে গতকাল নতুন সেতুতে থাকা সমস্ত ব্যারিকেড সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ৷ এই সেতু দিয়ে সর্বোচ্চ 100 কিলোমিটার গতিতে যানবাহন চলাচল করতে পারবে ৷ সেতুতে মোট 300টি সোলার লাইট লাগানো হয়েছে ৷ ফলে দিনে বা রাতে অনেক কম সময়ে যানবাহন সেতু পারাপার করতে পারবে ৷”
নতুন সেতু চালু হয়ে যাওয়ায় খুশির হাওয়া মালদার গাড়ি চালকদের মধ্যে ৷ মালদার ক্যাবচালক দীপঙ্কর সাহা বলেন, “গতকাল রাতেই কলকাতা থেকে মালদা ফিরেছি ৷ ফরাক্কা দ্বিতীয় সেতু পার করতে আমার মাত্র আড়াই মিনিট সময় লেগেছে ৷ আগে প্রথম সেতু পার করতে খুব কম হলেও 15 মিনিট সময় লাগত ৷ ওই সেতুতে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রিত ছিল ৷ কোনও গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে প্রচণ্ড সমস্যা হত ৷ সেক্ষেত্রে সেতু পার করতে এক থেকে তিন ঘণ্টা পর্যন্ত সময় লেগে যেত ৷ এখন আর সেই সমস্যা থাকবে না ৷ এতে গাড়িচালকদের খুব উপকার হল ৷”
কিন্তু নতুন সেতুর জন্য ব্যবসা লাটে উঠতে বসেছে রাজকুমার হালদারের ৷ প্রথম সেতুর অ্যাপ্রোচ রোডের ধারে তাঁর মিষ্টির দোকান ৷ এতদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তাঁর দোকানে খদ্দেরদের ভিড় থাকত ৷ কিন্তু গতকাল থেকে দোকানে খদ্দেরের দেখাই প্রায় নেই ৷
তিনি বলছেন, “গতকাল থেকে কোনও গাড়িই আর প্রথম সেতু দিয়ে চলাচল করছে না ৷ এর আগে নতুন সেতুর দু'টি লেন খুলে দেওয়া হয়েছিল ৷ তখন থেকেই ব্যবসায় মন্দা চলছে ৷ গতকাল দুপুর থেকে খদ্দেরের দেখা নেই বললেই চলে ৷ শুনছি, পুরোনো সেতু দিয়ে যান চলাচল নাকি পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হবে ৷ ফলে আমাদের দোকানের আর কোনও অস্তিত্বই থাকবে না ৷ খদ্দের না হলে ব্যবসা চলবে কীভাবে ? তাই এখান থেকে দোকান সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে ৷”