SIR-আতঙ্ক কাটেনি ! বিপুল খরচ করেও ভিনরাজ্য থেকে ফিরে ভোটদান মোথাবাড়ির পরিযায়ীদের

SIR-আতঙ্ক কাটেনি ! বিপুল খরচ করেও ভিনরাজ্য থেকে ফিরে ভোটদান মোথাবাড়ির পরিযায়ীদের
ভবিষ্যতে যদি সন্তান-সন্ততিদের কোনও ঝামেলায় পড়তে হয় ! সেই কারণেই এবারের ভোট দেওয়া অবশ্য কর্তব্য বলে ধরে নিয়েছেন মোথাবাড়ির ভোটাররা ।
Published : April 23, 2026 at 7:02 PM IST
মালদা, 24 এপ্রিল: বেলা 11টা । মোথাবাড়ি চৌরঙ্গি মোড় । কিছু দোকানপাট খোলা । বেশ কিছু মানুষের জটলা । সবাই ছুটির মুডে । বাস্তবিক অর্থেই, আজ মোথাবাড়িতে যেন গণতন্ত্রের উৎসব চলছে । এই জেলার 12টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে মোথাবাড়ি কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা সবচেয়ে কম । মাত্র পৌনে দু'লাখের কাছাকাছি । তাই এখানকার বুথগুলিতে ভোটারের চাপও কম । সকাল সকাল মানুষ নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন । ভোট দিয়ে ঘরে ফিরেছেন । এখনও পর্যন্ত কোথাও ঝামেলা নেই, অশান্তি নেই ।
ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের নজর মোথাবাড়ি কেন্দ্রে । কিছুদিন আগে এসআইআরকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়েছিল মোথাবাড়ি । ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া মানুষজনের ক্ষোভ আছড়ে পড়েছিল বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের উপর । প্রায় 15 ঘণ্টা টানা অবরোধ নাড়িয়ে দিয়েছিল প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন, এমনকি দেশের শীর্ষ আদালতকেও ৷ ফলস্বরূপ ভোটের আগেই এলাকায় এনআইএ-এর আগমন দেখেছে মোথাবাড়ির মানুষ । এখনও প্রতি রাতে চলেছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর তল্লাশি । সেদিনের ঘটনায় যারা জড়িত ছিল তাদের খোঁজ এখনও চলছে ।
এই বিধানসভা কেন্দ্রের 75 শতাংশেরও বেশি পরিবারের সদস্য পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক । এসআইআর-এর ধাক্কা নাড়িয়ে দিয়েছে তাঁদেরও । তিন দফায় বাদ পড়েছে 44 হাজারেরও বেশি নাম । তাই হাজার হাজার টাকা খরচ করে ভিনরাজ্য থেকে বাড়ি ফিরেছেন স্রেফ ভোটটা দেওয়ার জন্য । কেন ? প্রশ্ন করতেই উত্তর আসছে, ভোট না-দিলে যদি নামটা আবার ভোটার তালিকা থেকে বাদ চলে যায় ! ভবিষ্যতে যদি সন্তান-সন্ততিদের এনিয়ে কোনও ঝামেলায় পড়তে হয় ! সেই কারণেই এবারের ভোট দেওয়া অবশ্য কর্তব্য বলে ধরে নিয়েছেন মোথাবাড়ির ভোটাররা ।
মোথাবাড়ির গঙ্গাপ্রসাদ এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, সকাল থেকেই মানুষ ভোট দিতে ব্যস্ত ৷ তখনই অনেক বুথে 50 শতাংশের বেশি ভোট পড়ে গিয়েছে ৷ সেখানে দেখা হল জাফিউল শেখের সঙ্গে ৷ জাফিউল সাহেব পরিযায়ী শ্রমিক ৷ কাজ করতেন মুম্বইয়ে ৷ ভোট দিতে ছুটে এসেছেন মুন্সিটোলার বাড়িতে ৷ তিনি বললেন, "গত পরশু বাড়ি ফিরেছি ৷ ভোট দিতে ৷ এবার ভোটটা দিতেই হতো ৷ কয়েকদিন পর ফের মুম্বই চলে যাব ৷ এখানে এসে শুনেছি, এসআইআর নিয়ে মোথাবাড়িতে নাকি বড়সড় গোলমাল হয়েছিল ৷ ওখানে থাকাকালীন এসব খবর পুরো পাইনি ৷"
গঙ্গাপ্রসাদের আমানত শেখ জানালেন, "আমিও মুম্বইয়ে কাজ করি ৷ দিদিকে ভোট দিতে চলে এসেছি ৷ পশ্চিমবঙ্গে দিদিকেই ক্ষমতায় রাখতে হবে ৷ বিজেপি বলছে, ভোট না-দিলে নাকি ভোটার তালিকা থেকে নাম কেটে যাবে ৷ এসব শোনার পর ভয় তো সবারই হবে ৷ মুম্বই থেকে কলকাতা পর্যন্ত ফ্লাইট ভাড়া লেগেছে ন’হাজার টাকা ৷ গতকাল ফেরার টিকিট কাটলাম ৷ আট হাজার টাকা পড়ল ৷ আগামিকালই মুম্বই ফিরে যাব ৷ এসআইআর আর বিজেপির ভয় আমাকে এত টাকা খরচ করিয়ে দিল ৷"
ভোট দিয়ে বুথ থেকে বেরোচ্ছিলেন আবদুল সালাম ৷ তিনিও পরিযায়ী শ্রমিক ৷ ভোট দিতে মুম্বই থেকে মালদা ফিরে এসেছেন ৷ তাঁর বক্তব্য, "14 বছর পর ভোট দিতে গ্রামে ফিরলাম ৷ প্রতিবার ভোটে বাড়ি আসব আসব করলেও আসা হত না ৷ এবার ফিরতেই হয়েছে ৷ এসআইআর-এর ভয়ে ৷ মাস দুয়েক পর ফের কর্মক্ষেত্রে ফিরব ৷ এসআইআর নিয়ে মোথাবাড়িতে বড়সড় ঝামেলা হয়েছিল ৷ তবে সেসব নিয়ে আমার কোনও ভয় নেই ৷ তবে ভবিষ্যতে ছেলেমেয়েদের কোনও সমস্যা যাতে না-হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এবার ভোট দিতে এসেছি ৷"