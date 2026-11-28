আদর্শের টান, শুভেন্দুর সঙ্গে দেখা করতে অন্ধ্র থেকে 28 দিন হেঁটে নবান্নে যুবক
Nabanna: হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে আপাতত নবান্নের সামনে অপেক্ষা করছেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি মেলে কি না, এখন সেটাই দেখার ।
Published : November 28, 2026 at 8:50 PM IST
হাওড়া, 28 নভেম্বর: হাতে জাতীয় পতাকা, বুকে তিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ছবি । লক্ষ্য বিজেপির তিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ । অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলম থেকে প্রায় 28 দিন হেঁটে বাংলায় এসে নবান্নের সামনে হাজির 36 বছরের নির্মাণকর্মী চন্দ্রশেখর নাইডু ।
তাঁর একটাই ইচ্ছা, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করে নিজের বক্তব্য জানানো । শুধু বাংলা নয়, অসম ও উত্তরপ্রদেশেও যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর ।
রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি সমর্থন জানাতে নানা ধরনের উদ্যোগের কথা শোনা যায় । কেউ সাইকেলে, কেউ মোটরবাইকে, আবার কেউ হেঁটে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন । কিন্তু সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব কাঁধে নিয়েও দক্ষিণ ভারতের একটি প্রত্যন্ত জেলা থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে বাংলায় আসার ঘটনা নজর কেড়েছে । চন্দ্রশেখর নাইডুর দাবি, দেশের নিরাপত্তা, সীমান্ত সুরক্ষা এবং উন্নয়নের স্বার্থে তাঁর এই পদযাত্রা ।
শনিবার নবান্নের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সফরের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের এই যুবক । তাঁর বক্তব্য, বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর সীমান্ত সুরক্ষার বিষয়ে যে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, তা প্রশংসনীয় । দেশের স্বার্থ ও উন্নয়নের কথা বিবেচনা করেই বাংলার মানুষ রাজনৈতিক পরিবর্তন এনেছেন বলে মনে করেন তিনি । এই পরিবর্তনের জন্য রাজ্যবাসীকে অভিনন্দনও জানিয়েছেন চন্দ্রশেখর । একই সঙ্গে পূর্বতন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের কাজকর্মের সমালোচনা করেছেন তিনি ।
তবে, চন্দ্রশেখরের রাজনৈতিক সফর শুধু বাংলাতেই শেষ হচ্ছে না । নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করার পর তাঁর গন্তব্য অসম । সেখানে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান তিনি । এরপর উত্তরপ্রদেশে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে দেখা করে নিজের যাত্রা শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর ।
চন্দ্রশেখরের কথায়, দেশের হিতের কথা ভেবেই বিজেপি কাজ করে । 2027 সালের উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনেও যোগী আদিত্যনাথের প্রত্যাবর্তন চান তিনি । তাঁর এই সফরের পিছনে কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই বলেই দাবি ওই যুবকের । রাজনৈতিক আদর্শ ও দেশের উন্নয়নের প্রতি বিশ্বাস থেকেই এই দীর্ঘ পদযাত্রা বলে জানিয়েছেন তিনি ।
শ্রীকাকুলমে তাঁর বাড়িতে রয়েছেন বাবা-মা, স্ত্রী এবং দুই সন্তান । পরিবারের আর্থিক ও সামাজিক দায়িত্ব সামলেও প্রায় এক মাস ধরে পথে রয়েছেন তিনি । তাঁর এই সিদ্ধান্তে পরিবারের সদস্যরা বাধা দেননি বলেও জানিয়েছেন চন্দ্রশেখর ।
দীর্ঘ যাত্রাপথে থাকার জন্য কোনও নির্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিল না । কখনও মন্দিরের চাতালে, কখনও বাস টার্মিনাস, আবার কখনও রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে রাত কাটিয়েছেন তিনি ।
দীর্ঘ 28 দিনের এই পদযাত্রায় ক্লান্তি এসেছে, পথে নানা সমস্যার মুখেও পড়তে হয়েছে । তবুও লক্ষ্য থেকে সরে আসেননি দক্ষিণ ভারতের এই নির্মাণকর্মী । হাতে জাতীয় পতাকা এবং বুকে তিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ছবি নিয়ে আপাতত নবান্নের সামনে অপেক্ষা করছেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি মেলে কি না, এখন সেটাই দেখার ।