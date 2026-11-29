টালা বিপর্যয়ের তিন সপ্তাহ, পরিস্থিতির উন্নতি হলেও এখনও স্বাভাবিক হয়নি পানীয় জল পরিষেবা
Tala Water Supply Crisis: কন্ট্রোল ভাল্বের পরীক্ষামূলক পরিচালনায় উত্তর কলকাতায় জল সরবরাহের চাপে উন্নতি হয়েছে । এমনটাই দাবি করেছে কলকাতা পুরনিগম ৷
Published : November 29, 2026 at 12:43 PM IST
কলকাতা, 29 নভেম্বর: টালা ট্যাঙ্ক সংলগ্ন রেললাইনের নীচে থাকা বড় পাইপ ফেটে বিপর্যস্ত হয়েছিল পানীয় জল সরবরাহ । তার 20 দিন কেটে গেলেও আগের মতো 100 শতাংশ স্বাভাবিক হয়নি পরিষেবা । তবে পরিষেবার কতটা উন্নতি হয়েছে সেই সম্পর্কিত তথ্য দিয়ে জানাল কলকাতা পুরনিগম । কন্ট্রোল ভাল্বের পরীক্ষামূলক পরিচালনায় উত্তর কলকাতায় জল সরবরাহের চাপে উন্নতি হয়েছে । ফলে একাধিক এলাকায় মানুষের জল দুর্ভোগ কমায় স্বস্তি পেয়েছে বলে দাবি পুর কর্তৃপক্ষের ।
কলকাতা পুরনিগম সূত্রে খবর, উত্তর কলকাতার জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতিতে কন্ট্রোল ভাল্বের পরীক্ষামূলক পরিচালনা করে ইতিবাচক ফল পেয়েছে কর্তৃপক্ষ । শনিবার পুরনিগম জানিয়েছে, পরীক্ষামূলক পরিচালনার ফলে 1100 মিলিমিটার ব্যাসের মূল জল সরবরাহ পাইপলাইনে জলের চাপ প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে 0.7 কেজি থেকে বেড়ে 1.0 কেজি হয়েছে । অর্থাৎ, জলের চাপে 0.3 কেজি উন্নতি হয়েছে ।
রেললাইনের নীচে থাকা 1800 মিলিমিটার ব্যাসের ট্রান্সমিশন পাইপলাইন ভেঙে যাওয়ার পর বিকল্প 1200 মিলিমিটার পাইপলাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহ চালু রাখা হয় । গ্যালিফ স্ট্রিটের বিপরীতে ভাল্ব স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় এই বিকল্প সংযোগ রয়েছে । টালা পাম্পিং স্টেশন ও ভাল্ব স্টেশনে 'ব্ল্যাঙ্কিং অ্যারেঞ্জমেন্ট' মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত অংশটিকে বিচ্ছিন্ন করা হয় ।
এর ফলে উত্তর কলকাতার জল সরবরাহকারী 1100 মিলিমিটার পাইপলাইনে জলের চাপ প্রায় 1.2 কেজি থেকে কমে 0.7 কেজি প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে নেমে গিয়েছিল । তার জেরে একাধিক এলাকায় জল সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছিল । এই পরিস্থিতির উন্নতিতে 1500 মিলিমিটার মূল পাইপলাইনে একটি কন্ট্রোল ভাল্ব বসানো হয় । শনিবার বিকেলে সেই ভাল্বের পরীক্ষামূলক পরিচালনা করা হয় । তাতেই জলের চাপে উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়েছে ।
পুরনিগমের তথ্য অনুযায়ী, বোরো 1-এর 9 নম্বর ওয়ার্ডের 18টি এলাকায় যেখানে পানীয় জল সরবরাহ প্রভাব পড়েছিল, সেখানে জল সরবরাহ স্বাভাবিক হয়েছে । একই বোরোর 8 নম্বর ওয়ার্ডের আটটি এবং 7 নম্বর ওয়ার্ডের সাতটি প্রভাবিত এলাকায়ও সরবরাহ উন্নতি হয়েছে । বোরো 2-এর 19 নম্বর ওয়ার্ডের অহিরীটোলা স্ট্রিট ও এম ডি রোডে জল সরবরাহ স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে । তবে কিছু এলাকায় এখনও জলের চাপ কম রয়েছে অথবা জল সরবরাহ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়নি বলে মেনে নিয়েছে কলকাতা পুরনিগম ৷
পুরনিগমের দাবি, এখনও সমস্যায় রয়েছে 14 নম্বর ওয়ার্ডের 14, অভয় মিত্র স্ট্রিট, 8 নম্বর ওয়ার্ডের 14এ, 14বি ও 14সি গিরিশ অ্যাভিনিউ, 7 নম্বর ওয়ার্ডের 16বি বাগবাজার স্ট্রিট ও পি-32 ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ অ্যাভিনিউ । এছাড়া 19 নম্বর ওয়ার্ডের বীরপাড়া দে'স লেন বস্তি । 21/1 নাথের বাগান স্ট্রিট এবং 10 নম্বর ওয়ার্ডের বেনিয়াটোলা স্ট্রিটের বস্তি কিছু অংশে জলের চাপ কম রয়েছে অথবা জল সরবরাহ হচ্ছে না ।
জল সরবরাহ বিভাগের দাবি, 1500 মিলিমিটার পাইপলাইন থেকে মহম্মদ আলি পার্ক, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, অকল্যান্ড স্কোয়ার ও কসবায় বুস্টার পাম্পিং স্টেশনগুলিতে জল সরবরাহ করা হয় । 1100 মিলিমিটার পাইপলাইন উত্তর কলকাতার জল বণ্টন ব্যবস্থাকে এবং 500 মিলিমিটার পাইপলাইন কুমোরটুলিকে জল সরবরাহ করে ।
কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, "পরীক্ষামূলক পরিচালনার প্রভাব কতটা পড়ছে তা দেখার জন্য জল সরবরাহ ব্যবস্থায় নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে । বাকি সমস্যাগ্রস্ত এলাকাগুলিতে জলের চাপ বাড়ানো এবং সরবরাহ স্বাভাবিক করতে পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে । বাসিন্দাদের অসুবিধা কমিয়ে ধাপে ধাপে জল সরবরাহ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনাই পুরনিগমের লক্ষ্য ।"