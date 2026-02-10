নেপাল থেকে দিল্লি পাচারের আগে বাগডোগরা বিমানবন্দরে বাজেয়াপ্ত 4 কোটির হিরে

নেপাল থেকে দিল্লি পাচারের আগে বাগডোগরা বিমানবন্দরে বাজেয়াপ্ত 4 কোটির হিরে
নেপালের ভদ্রপুর থেকে হিরে সংগ্রহ করেন অভিযুক্ত ৷ এরপর ইন্দো-নেপাল সীমান্ত দিয়ে হিরে নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন পাচারকারী ৷
Published : February 10, 2026 at 8:11 PM IST
দার্জিলিং, 10 ফেব্রুয়ারি: বড়সড় সাফল্য পেল ডিরেক্টরেট অফ রেভেনিউ ইন্টেলিজেন্স বা ডিআরআই ৷ গোপন সূত্রে পাওয়া খবরে, নেপাল থেকে দিল্লি পাচারের আগেই বাগডোগরা বিমানবন্দরে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হল প্রায় 4 কোটি টাকা মূল্যের হিরে ৷ ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে ডিআরআই ৷
রেভেনিউ ইন্টেলিজেন্স সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম দীপক কুমার মহাসুকলাল মেহেতা ওরফে দীপক কুমার মেহেতা ৷ তাঁর বাড়ি দিল্লিতে ৷ ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ডিআরআই আধিকারিকরা জানতে পেরেছেন, নেপাল থেকে প্রথমে লুকিয়ে ওই বহুমূল্যের হিরে ভারতে নিয়ে আসেন তিনি ৷ শিলিগুড়ি সংলগ্ন ইন্দো-নেপাল সীমান্ত পানিট্যাঙ্কি দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন ৷
এরপর সেখান থেকে বিমানে ওই হিরে নিয়ে দিল্লিতে পাচারের পরিকল্পনা ছিল দীপকের ৷ কিন্তু গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বাগডোগরা বিমানবন্দরে ফাঁদ পাতেন ডিআরআই আধিকারিকরা ৷ এরপর অভিযুক্ত বিমান ধরার জন্য বিমানবন্দরে পৌঁছতেই প্রথমে তাঁকে আটক করা হয় ৷ এরপর হিরে পাচারের কথা জিজ্ঞাসা করলে, প্রথমে তা অস্বীকার করেন দীপক মেহেতা ৷
পাচারের কথা অস্বীকার করায় তাঁকে ডিআরআই-এর শিলিগুড়ির দফতরে নিয়ে আসা হয় ৷ সেখানে তল্লাশি চালিয়ে চার প্রকারের 46টি হিরে উদ্ধার করা হয় তাঁর কাছ থেকে ৷ যার আনুমানিক বাজারমূল্য 4 কোটি 33 লক্ষ টাকা ৷ এরপরেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ৷
জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশকে তিনি জানিয়েছেন, দিল্লি থেকে বিমানে সরাসরি কাঠমান্ডু গিয়েছিলেন দীপক ৷ এরপর সেখান থেকে বিমানে নেপালের ভদ্রপুর যান ৷ সেখানে একজনের থেকে হিরেগুলি সংগ্রহ করে, ইন্দো-নেপাল সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন ৷ যার কাছ থেকে হিরেগুলি নিয়েছিলেন, সেই ব্যক্তির বিবরণ পুলিশকে দিয়েছেন ধৃত ৷
ডিআরআই-এর আইনজীবী রতন বণিক বলেন, "গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ডিআরআই জানতে পারে নেপাল থেকে দিল্লিতে হিরে পাচার করা হচ্ছে ৷ সেই খবরের ভিত্তিতেই বাগডোগরা বিমানবন্দরে নজরদারি চালানো হয়েছিল ৷ সন্দেহজনক আচরণের কারণে দীপক কুমার মেহেতাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন ডিআরআই আধিকারিকরা ৷ জিজ্ঞাসাবাদের সময় অসঙ্গতি ধরা পড়ায়, তাঁকে তল্লাশি করা হলে মোট 808.33 ক্যারেট বা 161.66 গ্রাম ওজনের হিরে উদ্ধার হয় ৷"
জানা গিয়েছে, পরবর্তীতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে 24 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ এই পাচারের ঘটনায় আর কারা জড়িত রয়েছেন, দিল্লিতে কোথায় হিরেগুলি পাচার করা হচ্ছিল, সেই সব খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷