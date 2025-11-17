30 কোটি বরাদ্দে মুড়িগঙ্গার ড্রেজিং শুরু, চলছে জেটি সংস্কার ! জোরকদমে সাগরমেলার প্রস্তুতি
গঙ্গাসাগর মেলার সময় 24 ঘণ্টার ভেসেল পরিষেবা ৷ পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে জলপথের পাশাপাশি সড়কপথে বৃদ্ধি পাচ্ছে বাসের সংখ্যা ৷
Published : November 17, 2025 at 8:11 PM IST
গঙ্গাসাগর, 17 নভেম্বর: মাঝে আর একটা মাস ৷ নতুন বছরে জানুয়ারি মাসের 8 তারিখে 2026 সালের গঙ্গাসাগর মেলার সূচনা হয়ে যাবে ৷ তার আগে মুড়িগঙ্গার পলি তোলার কাজ শুরু করে দিল সাগর প্রশাসন ৷ সেচ দফতরের বরাদ্দ 30 কোটি টাকা খরচ করে পলি তোলা হচ্ছে ৷ সেই সঙ্গে গঙ্গাসাগরে পৌঁছাতে ব্যবহার হওয়া তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জেটির সংস্কারও শুরু হয়েছে ৷
এ নিয়ে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, "মুখ্যসচিবের নির্দেশ মতো গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়ে গেছে ৷ মুড়িগঙ্গা নদীতে ড্রেজিংয়ের কাজ চলছে ৷ এর ফলে ভেসেল পরিষেবা আরও মসৃণ হবে ৷ সেচ দফতর প্রাথমিকভাবে এর জন্য 30 কোটি টাকার বাজেট পাশ করেছে ৷ পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য এবার জলপথে ভেসেল পরিষেবার পাশাপাশি স্থলপথে কচুবেড়িয়া থেকে গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণ পর্যন্ত বাস পরিষেবা দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবহণ দফতর ৷"
এরই সঙ্গে নামখানা, বেনুবন, কাকদ্বীপ ও কচুবেড়িয়ায় জেটিগুলি সংস্কারের কাজ চলছে ৷ গঙ্গাসাগর মেলার সময় 24 ঘণ্টার ভেসেল পরিষেবা দিতে মুড়িগঙ্গার নাব্যতা বজায় রাখা প্রয়োজন ৷ তা না-হলে প্রতিবারই ভাটার সময় ভেসেল পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায় ৷ যার জেরে ঘাটগুলিতে পুণ্যার্থীদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় ৷ এমনকি মুড়িগঙ্গার চড়ে ভেসেল আটকে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে অতীতে ৷ ফলে সেই সমস্যাগুলি এড়াতেই দ্রুততার সঙ্গে পলি তোলার কাজ শুরু হয়েছে ৷
2025 সালে মহাকুম্ভ ছিল ৷ ফলে গঙ্গাসাগর মেলায় সেভাবে সাধুসন্ত ও পুণ্যার্থীদের ভিড় ছিল না ৷ তবে, প্রশাসন আশা করছে এবছর গঙ্গাসাগরে সাধুসন্তদের সঙ্গে পুণ্যার্থীদের ভিড় অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে ৷ সেই ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে অতিরিক্ত যাত্রী নিবাস ও বাফার জোন তৈরি করা হচ্ছে ৷
সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বলেন, "প্রতিবারের মতো স্বাস্থ্য পরিষেবার দিকটিও আমরা গুরুত্ব সহকারে দেখছি ৷ মেলা প্রাঙ্গণে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের পাশাপাশি, অস্থায়ী হাসপাতাল তৈরি করা হচ্ছে স্বাস্থ্য ভবনের সাহায্যে ৷ পাশাপাশি, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও স্বাস্থ্য ভবন মিলে অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা রাখছে ৷ থাকছে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সও ৷"
এই প্রস্তুতি নিয়ে সম্প্রতি নবান্নে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছে বলে জানান বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ৷ যে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ৷ পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার দিকে বিশেষ নজর দিতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ৷ সেই সঙ্গে অন্যান্য জরুরি পরিষেবা যেমন- স্বাস্থ্য, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহের বিষয়গুলিতে বাড়তি জোর দিয়েছেন তিনি ৷ প্রায় সব দফতরের শীর্ষ আধিকারিকরা সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷
উল্লেখ্য, গঙ্গাসাগরের এক থেকে ছয় নম্বর স্নানঘাট প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভেঙে গিয়েছিল ৷ তা সংস্কারের কাজ আগেই শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ সেই কাজ অনেকটাই এগিয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী ৷ সেই সঙ্গে কপিল মুনির আশ্রমের সামনের বাঁধ মেরামতির কাজও চলছে জোরকদমে ৷ বাঁধ উঁচু করতে মাটি ফেলা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷ তার উপর কংক্রিটের কাজ হবে ৷ সেই সঙ্গে কপিল মুনির আশ্রম ও তার প্রাঙ্গণ সংস্কারের কাজ চলছে ৷ মন্দির নতুন করে রং করা হচ্ছে গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে ৷