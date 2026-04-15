ভোট আসে ভোট যায় ! টোটোপাড়ায় উন্নয়নের স্বপ্ন এখনও নদীর স্রোতে ভাসে

ভোট আসে ভোট যায় ! টোটোপাড়ায় উন্নয়নের স্বপ্ন এখনও নদীর স্রোতে ভাসে
কেমন আছে আদিম এই জনজাতি টোটোরা । খোঁজ নিতে ভারত ভুটান সীমান্তের প্রত্যন্ত টোটোপাড়ায় পৌঁছলো ETV ভারত ।অভিজিৎ বোসের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : April 15, 2026 at 9:41 PM IST
টোটোপাড়া (ভারত-ভুটান সীমান্ত), 15 এপ্রিল: পৃথিবীর অন্যতম ক্ষুদ্র আদিম জনজাতি, টোটো । জনসংখ্যা মাত্র 1 হাজার 662 জন । কিন্তু সংখ্যার ছোটত্ব যেন তাদের সমস্যাকে আরও বড় করে তুলেছে । উত্তরবঙ্গের ভারত-ভুটান সীমান্তের প্রত্যন্ত টোটোপাড়ায় পৌঁছে যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, উন্নয়নের আলো এখনও পুরোপুরি ছুঁতে পারেনি এই জনপদকে ।
মাদারিহাট থেকে টোটোপাড়ার দূরত্ব মাত্র 21 কিলোমিটার । কিন্তু এই অল্প পথই হয়ে উঠেছে সবচেয়ে বড় বাধা । মাঝখানে একের পর এক পাহাড়ি নদী-জামতলা, বাঙরি, তিতি, খাসলান, ডয়মারা হাউড়ি, তংডু । বর্ষা নামলেই এই নদীগুলি রুদ্ররূপ ধারণ করে । হড়পা বানের জেরে রাস্তার অস্তিত্বই মুছে যায় । ফলে বছরের প্রায় ছ’মাস টোটোপাড়া কার্যত 'বিচ্ছিন্ন দ্বীপ' । বালি-পাথরে ভরা নদীর বুক পেরিয়ে প্রাণ হাতে করেই যাতায়াত করতে হয় স্থানীয়দের ।
দীর্ঘদিন ধরেই দাবি উঠেছে একটি উড়ালপুলের । স্থানীয়দের মতে, কয়েক কিলোমিটার সেতু তৈরি হলেই সমস্যার বড় অংশ মিটে যাবে । কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, মাত্র 1600 মানুষের জন্য কি কয়েকশো কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে সরকার ? এই সংশয়ই ঘুরপাক খাচ্ছে প্রশাসনিক মহলে । অথচ টোটোদের বক্তব্য, সংখ্যার নিরিখে উন্নয়ন বিচার করলে তারা চিরকালই বঞ্চিত থেকে যাবে ।
পরিসংখ্যান বলছে, 1901 সালে টোটোদের সংখ্যা ছিল মাত্র 172 । 1951 তে তা বেড়ে হয় 321 । 2000 সালে হাজারের গণ্ডি পেরিয়ে বর্তমানে 1662 তে পৌঁছেছে । প্রায় 350টি পরিবার নিয়ে গড়ে ওঠা এই গ্রামে ভোটার সংখ্যা সাড়ে সাতশোর কাছাকাছি । ফলে রাজনৈতিক গুরুত্বও সীমিত, এমনটাই অভিযোগ বাসিন্দাদের।
টোটোপাড়ার বাসিন্দা ভরত টোটোর কথায়, "সংরক্ষণের নামে অনেক কথা হয়, কিন্তু আমাদের জন্য বাস্তবে কিছুই করা হয় না । শুধু রাস্তা নয়, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য নিয়েও ভাবা দরকার ।" একই সুর শোনা গেল পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটোর গলাতেও । তাঁর অভিযোগ, "আমাদের ভোটের মূল্য নেই বলেই সমস্যাগুলো সংসদে ওঠে না । বর্ষায় আমরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই । অনেক গর্ভবতী মহিলা পথে সন্তান প্রসব করেন, এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আর কী হতে পারে !"
শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার অবস্থাও শোচনীয় । স্কুল আছে, কিন্তু শিক্ষক নেই । হাসপাতাল রয়েছে, অথচ ডাক্তার নেই, নার্সদের ভরসাতেই চলছে পরিষেবা । উচ্চশিক্ষার পরও চাকরির অভাবে অনেক তরুণ-তরুণী বাইরে পাড়ি দিচ্ছেন । স্থানীয়দের দাবি, বাংলা মাধ্যমের পড়ুয়ারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পিছিয়ে পড়ছে, তাই সিবিএসই বোর্ড চালুর কথাও উঠেছে ।
অঞ্জু টোটো, প্রকাশ টোটো থেকে ধনঞ্জয় টোটো, সবার অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দু একই: রাস্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান । কৃষক বিমল টোটোর কথায়, "বৃষ্টি হলেই বিপদ । নদীর স্রোতে পাথর নেমে আসে । ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতে সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় ।"
সব মিলিয়ে টোটোপাড়া আজও যেন উন্নয়নের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন । তবুও ভোটের সময় আশার আলো দেখেন বাসিন্দারা । তাদের বিশ্বাস, একদিন হয়তো এই দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হবে, নদীর উপর উঠবে সেতু, আর টোটোপাড়াও যুক্ত হবে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে ।