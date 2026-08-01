শিলিগুড়িতে বর্ষার জলযন্ত্রণা কাটাতে 125 দিনের কাজে তৈরি হচ্ছে ড্রেনেজ চ্যানেল-পুকুর

শিলিগুড়িতে বর্ষার জলযন্ত্রণা কাটাতে 125 দিনের কাজে তৈরি হচ্ছে ড্রেনেজ চ্যানেল-পুকুর
125 দিনের কাজে তৈরি হচ্ছে 9টি ড্রেনেজ চ্যানেল ও 9টি পুকুর ৷ জমা জল ও বন্যার সমস্যা কাটাতে এই পদক্ষেপ করল শিলিগুড়ি মহকুমা প্রশাসন ।
Published : August 1, 2026 at 5:35 PM IST
শিলিগুড়ি, 1 অগস্ট: ভারী বৃষ্টি হলেই জমা জলে নাকাল হতে হয় শিলিগুড়ির গ্রাম থেকে শহর অঞ্চলের মানুষকে ৷ রাস্তাঘাট থেকে বসতবাড়ি, সর্বত্রই জল থইথই অবস্থা তৈরি হয় । এই দীর্ঘদিনের জমা জল ও বন্যা সমস্যা কাটাতে এবার এক বড় পদক্ষেপ করল শিলিগুড়ি মহকুমা প্রশাসন ৷
ভিবি-জি রাম-জি বা 125 দিনের কাজ প্রকল্পের অধীনে একটি বড় ড্রেনেজ ও জল সংরক্ষণ পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে । প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, জল নিকাশি ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে ন’টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ চ্যানেল খননের কাজ শুরু হয়েছে । একই সঙ্গে বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য সরকারি জমিতে ন’টি 'ফার্ম পন্ড' বা পুকুর খনন করা হচ্ছে ।
শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকা মূলত নদীবেষ্টিত । মহানন্দা, বালাসন, রক্তির মতো বড় নদীর পাশাপাশি মেচি, খেমচির মতো একাধিক ছোট নদী ও নালা রয়েছে এই অঞ্চলে । বর্ষাকালে নদীগুলির জলস্ফীতি এবং অপরিকল্পিত বসতির কারণে নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে বহু গ্রামে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় । এই জটিল পরিস্থিতি সামাল দিতে মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া এবং খড়িবাড়ি ব্লকের ন’টি গ্রামে নতুন ক্যানেলগুলি তৈরি করা হচ্ছে, যেগুলিকে স্থানীয় বড় নালা বা ডোবার সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে । খনন করা পুকুরগুলিতে ভবিষ্যতে মাছ চাষের পাশাপাশি শুষ্ক মরসুমে কৃষিকাজে জল সেচ করা সম্ভব হবে ।
ইতিমধ্যে এই প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে এবং মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে 730 কর্মদিবস তৈরি করা সম্ভব হয়েছে ৷ দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক হরিশংকর পানিক্কের জানান, মহকুমার 22টি পঞ্চায়েতের মধ্যে 18টিতেই বর্তমানে 125 দিনের কাজের অধীনে 18টি বড় প্রকল্প চালু রয়েছে এবং কাজ অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে এগোচ্ছে ৷ খুব শীঘ্রই বাকি থাকা দু'টি পঞ্চায়েতেও এই কাজ শুরু করা হবে ।
শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের হলে আয়োজিত পঞ্চায়েত সম্মেলনে এই জল নিকাশি ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় । এতে দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক ছাড়াও মহকুমা পরিষদের সদস্য, বিভিন্ন পঞ্চায়েত প্রধান, সভাপতি, বিডিও এবং প্রকল্পের দায়িত্বে থাকা অতিরিক্ত জেলাশাসক মানবেন্দ্র দেবনাথ উপস্থিত ছিলেন ।
তবে প্রশাসনিক সূত্রের খবর, শিলিগুড়ি মহকুমায় এখনও পর্যন্ত 31 হাজার 200 জন শ্রমিক তাঁদের ই-কেওয়াইসি দাখিল করেননি । এর ফলে তাঁদের এখনই 125 দিনের কাজে নিযুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না । ই-কেওয়াইসি প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন ।