অগ্নিমিত্রার বিরুদ্ধে আরটিআই করেছিলেন, পদত্যাগ করলেন সেই বরো চেয়ারম্যান

অগ্নিমিত্রার বিরুদ্ধে আরটিআই করেছিলেন, পদত্যাগ করলেন সেই বরো চেয়ারম্যান
রাজ্যজুড়ে ইস্তফার ঝড় উঠেছে ৷ এবার আসানসোল পুরনিগমের বরো চেয়ারম্যান পদে ইস্তফা দিলেন দেবাশিস সরকার ৷
Published : June 10, 2026 at 7:54 PM IST
আসানসোল, 10 জুন: বিধানসভা ভোটের আগে আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালের বিধায়ক ফান্ডের কাজ নিয়ে আরটিআই ক'রে সরব হয়েছিলেন আসানসোল পুরনিগমের বরো চেয়ারম্যান দেবাশিস সরকার ৷ এবার সেই দেবাশিস সরকারই আসানসোল পুরনিগম থেকে পদত্যাগ করলেন ৷ বুধবার তিনি তাঁর ইস্তফা পত্র মেয়রের দফতরে দিয়ে আসেন ৷
বরো চেয়ারম্যান স্পষ্ট ভাষায় দেবাশিস সরকার জানিয়েছেন, "জনাদেশকে সম্মান জানাতেই আমি পদত্যাগ করলাম ৷" রাজ্য পরিবর্তনের পরেই বিভিন্ন পুরনিগম এবং পঞ্চায়েত থেকে জনপ্রতিনিধিরা ইস্তফা দিতে শুরু করেছেন ৷ আসানসোল পুরনিগমে যদিও এতদিন সেই ট্রেন্ড ছিল না ৷ কিন্তু গতকাল প্রাক্তন বরো চেয়ারম্যান তথা বর্তমান কাউন্সিলর সঞ্জয় নোনিয়া তার কাউন্সিলর পদ থেকে এবং তৃণমূল থেকে পদত্যাগ করেছেন ৷
এরপরই রাজনৈতিকভাবে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা আসানসোলে ৷ বুধবার পদত্যাগ করলেন আসানসোল পুরনিগমের বরো চেয়ারম্যান দেবাশিস সরকার ৷ বুধবার আসানসোল পুরনিগমে তিনি গিয়ে মেয়রের দফতরে নিজের পদত্যাগ জমা করেছেন ৷ যদিও এদিন আসানসোল পুরনিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায় তাঁর দফতরে ছিলেন না ৷
দেবাশিস সরকার বলেন, "পুরো রাজ্যের মানুষ যে জনাদেশ দিয়েছেন, তার প্রতি সম্মান জানাতেই আমার এই পদত্যাগ ৷ মানুষ আমাদের বিরোধী আসনে বসতে বলেছেন ৷ সেই কারণে মানুষের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাতে আমি পদত্যাগ করেছি ৷ এছাড়াও এখানে কাজের পরিস্থিতি ছিল না ৷ আমি কাজ করতে পারছিলাম না ৷ যেখানে আমি মানুষের কাজ করতে পারব না, সেখানে আমার থাকার কোনও মানে হয় না ৷ তাই আমি পদত্যাগ করেছি ৷"
দুর্নীতির প্রসঙ্গ উঠতেই আসানসোল পুরনিগমের প্রাক্তন বরো চেয়ারম্যান দেবাশিস সরকার জানান "আমি নিজেই আমার দফতরের তদন্ত চেয়ে মেয়রকে ইতিমধ্যেই চিঠি দিয়েছি ৷ আমি চাইছি আমি যে বরোতে চেয়ারম্যান ছিলাম, এবং আমার সময়কালের কাজকর্ম নিয়ে ইডি বা সিবিআই তদন্ত হোক ৷ তাতে মানুষের যদি ভালো হয়, তাহলে আমি সেই তদন্তকে স্বাগত জানাচ্ছি ৷" তবে বরো চেয়ারম্যান থেকে পদত্যাগ দিলেও তিনি দল ছাড়েননি বলে জানিয়েছেন ৷
দেবাশিস সরকার জানিয়েছেন, "বরো চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ দিয়েছি ৷ তৃণমূল থেকে নয় ৷" অন্যদিকে বিষয়টি নিয়ে আসানসোল পুরনিগমের বিরোধী দলনেত্রী চৈতালি তিওয়ারি বলেন, "যেভাবে গত বোর্ড চলেছে এবং সরকার চলেছে তাতে অনেকেরই দমবন্ধ হয়ে আসছিল ৷ তাই তাঁরা পদত্যাগ করে এবার একটু শ্বাস নিতে চাইছেন ৷"
আসানসোল পুরনিগমের মেয়র পারিষদ দিব্যেন্দু ভগত বলেন, "তিনি কেন পদত্যাগ করলেন, সেটা ওনার ব্যক্তিগত বিষয় ৷ আমি বলতে পারব না ৷ তবে বর্তমান সময়ে কাজ করার পরিস্থিতি একেবারেই নেই ৷ আমরা মেয়রের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছি, মেয়র যা সিদ্ধান্ত নেবেন, আমরা সেই পথে চলব ৷"