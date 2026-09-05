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ঐতিহ্যের শহরে ঘুরছে ইতিহাসের চাকা; মাউন্টব্যাটেনের গাড়ি এখনও চলছে কলকাতার রাজপথে

একশো বছর পেরিয়ে এখনও কলকাতার রাস্তায় ছুটে চলতে দেখা যায় মাউন্টব্যাটেনের ব্যবহৃত ভিক্ট্রি সিক্স গাড়িটিকে ৷ শহরের ভিনটেজ গাড়িশাল থেকে সঞ্জয় অধিকারীর বিশেষ প্রতিবেদন

Lord Mountbatten Vintage Car
মাউন্টব্যাটেনের গাড়ি এখনও চলছে কলকাতার রাজপথে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 5, 2026 at 7:56 AM IST

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কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: ইতিহাসের শহরে ঐতিহাসিক গাড়ির বিচরণ। দেশ স্বাধীন হয়েছে প্রায় আশি বছর হয়ে গেল। ব্রিটিশদের প্রায় সবকিছুই এখন এই স্মৃতিতে কিংবা ইতিহাস বইয়ের পাতায়। এমন প্রেক্ষাপটে পরাধীন ভারতের শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ব্যবহৃত গাড়ি যদি ব্যস্ত শহরের ততধিক ব্যস্ত পথে নতুন যুগের গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দেয়, তাহলে বিস্ময় জাগে !

ভিনটেজ কার ব়্যালি কলকাতায় আজও হয়। শুধু কলকাতা নয়, সারা বিশ্বজুড়েই পুরানো গাড়ির দৌড় সমাদৃত। অনেকটা টাইম মেশিনে করে অতীতে ঘুরে আসার মত ঘটনা। অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিরা তাঁদের সংগ্রহে থাকা গাড়িগুলি নিয়ে আসেন, যেগুলির অস্তিত্বের সন্ধান মেলে সাধারণত ছবিতে, পুরানো সিনেমায় কিংবা প্রবীণ মানুষজনের স্মৃতিতে। এককথায় 'অ্যান্টিক' সম্পদের হালহকিকত বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আমাদের জানান দেয় এই গাড়িগুলি। এমনই এক 'ভিনটেজ' গাড়ি সাংগ্রাহক পার্থ বণিক, যাঁর গাড়িশালে অনেক পুরানো গাড়ির সম্ভারে রয়েছে ডজ ব্রাদার্স (Dodge Brothers)-এর একটি গাড়ি। সিক্স সিলিন্ডারের গাড়িটির প্রতিটি যন্ত্রাংশে ইতিহাসের ছোঁয়া লেগে রয়েছে।

কলকাতার রাসবিহারী রোডের 89 নম্বর বাড়িতে দাঁড়িয়ে ঐতিহাসিক গাড়ি (ইটিভি ভারত)

গাড়িটি 1927 সালের । একসময় এই গাড়ির মালিক ছিলেন ব্রিটিশ শাসনকালের শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটন। রাসবিহারী রোডের 89 নম্বর বাড়িটি এককথায় শহরের পুরানো ঐতিহাসিক গাড়ির ঠিকানা। গাড়িগুলির গড় বয়স আশি বছর। তবে এটি পুরানো গাড়ির অলস অবস্থান নয়, এখানে গাড়িগুলি তাদের আভিজাত্য নিয়ে বেঁচে রয়েছে। শহর কলকাতায় আজও গাড়িগুলি চলে ফিরে বেড়ায়, নজর কাড়ে হাজার বাজার আধুনিক নাগরিকের । কোনও সোনালি বিকেলে এই গাড়িগুলি পথে নামলে ব্যস্ত শহরের ততধিক ব্যস্ত রাস্তায় হাল আমলের গাড়িগুলির চাকা যেন থমকে যায়, ঐতিহ্য-সৌন্দর্যের গরিমার সামনে ফিকে লাগে বড্ড।

Lord Mountbatten Vintage Car
লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ব্যবহৃত 'ভিক্ট্রি সিক্স' নিয়ে কলকাতার রাস্তায় 'ভিনটেজ' গাড়ি সাংগ্রাহক পার্থ বণিক (ইটিভি ভারত)

পুরানো গাড়ির সাংগ্রাহক পার্থ বণিক আগলে রেখেছেন এক টুকরো ইতিহাসকে ৷ পেশায় তিনি গাড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। ফলে, শতাব্দী প্রাচীন যন্ত্রযানকে সচল রাখার 'মন্ত্র' তিনি জানেন, বোঝেন গাড়ির মনের কথা ! পার্থ বণিক বলেন, “এই যে বাড়িটি দেখছেন এখানে পুরানো গাড়ির সংরক্ষণ হয়ে থাকে। আমার বন্ধুর বাড়ি এটা। আমার সংগ্রহে বেশ কয়েকটি পুরানো গাড়ি রয়েছে, তার মধ্যে 1946 সালের একটি অস্টিন রয়েছে। 1930 সালের ফোর্ড এইট রয়েছে আমার কাছে। 'রুলার অব ভৈসুন্দা'র গাড়ি ছিল এই ফোর্ড এইট। এটি ব্রিটিশ শাসিত ভারতের একটি ঐতিহাসিক দেশীয় রাজ্য ছিল। বর্তমানে এটি ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের চিত্রকূট জেলায় অবস্থিত। স্থানীয় উচ্চারণে এটিকে অনেকেই 'ভাইসোন্ডা' বলে থাকেন। গাড়ির লাল রঙের বোর্ড এখনও রয়েছে । এছাড়া, ডজ ব্রাদার্স আছে,যেটা দেখলেন। ঐতিহাসিক গাড়ি এই ডজ ব্রাদার্স। ল্যান্ডরোভার সিরিজ ওয়ান এবং টু— দুটো রয়েছে। এই রকম বেশ কিছু পুরানো গাড়ি রয়েছে আমার কাছে ৷”

Lord Mountbatten Vintage Car
ডজ ব্রাদার্স (Dodge Brothers)-এর 'ভিক্ট্রি সিক্স' (ইটিভি ভারত)

অনেক পুরানো গাড়ির সংগ্রহের মধ্যে ঐতিহাসিক মূল্য-সমৃদ্ধ ডজ ব্রাদার্স-এর গাড়িটি। ডন ডজ এবং ডোরেস ডজ এরা দুজন দুইভাই। 1864 সালে এই দুই ভাই ফোর্ড গাড়ির ইঞ্জিন তৈরি করতেন। 1920 সাল পর্যন্ত তারা ফোর্ডকে গাড়ির ইঞ্জিন তৈরি করে দিয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে চার লক্ষ গাড়ি ফোর্ডকে তৈরি করে দিয়েছিল এই ডজ ব্রাদার্স। ফ্লু মহামারিতে এই দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়। দশ লক্ষ গাড়ি যখন তৈরি হয় তখন ক্রাইসলার কোম্পানি এই ডজ ব্রাদার্স কোম্পানিকে কিনে নেয়। তারপর থেকে ক্রাইসলার নামেই গাড়ি বাজারে আসতে থাকে।

ডজ ব্রাদার্স-এর 10 লক্ষ গাড়ির মধ্যে কেন এই হুড খোলা গাড়িটি আলাদা ?

পার্থ বণিক বলেন, “এই গাড়িটি 'ভিক্ট্রি সিক্স' নামেও পরিচিত। কারণ, গাড়িটিতে ছয়টি সিলিন্ডার রয়েছে। ওরা 1930 সালের পরে আট সিলিন্ডারের গাড়ি বানিয়েছিল। যেহেতু ছয় সিলিন্ডারের এই গাড়িটির হুড খোলা ও বন্ধ করা যেত, তাই গাড়িটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। এই ভিক্ট্রি সিক্স গাড়ি বিরল। আমি 31টি ভিনটেজ গাড়ির প্রতিযোগিতায় গিয়েছি ৷ কিন্তু এই গাড়ি আর দেখতে পাইনি। আরেকটি হুড খোলা (টুরো) চার সিলিন্ডারের গাড়ি এই কলকাতাতে রয়েছে। তবে সিক্স সিলিন্ডার গাড়ি এটাই।”

Lord Mountbatten Vintage Car
পরাধীন ভারতের শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ব্যবহৃত গাড়ি কলকাতার ব্যস্ত রাস্তায় (ইটিভি ভারত)

লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে কীভাবে জড়িয়ে গেল এই গাড়ির নাম ?

ভিক্ট্রি সিক্স গাড়ির সঙ্গে মাউন্টব্যাটেনের যোগসূত্র জানতে ইতিহাস জানা দরকার। লর্ড মাউন্টব্যাটন ছিলেন রাণি ভিক্টোরিয়ার পরিবারের প্রিয়পাত্র। ভারতের স্বাধীনতার আগে ব্রিটেনের রাজপরিবার তাঁকে ভাইসরয় করে পাঠিয়েছিল। তবে ভারতে পা দেওয়ার আগে 1946 সালে মাউন্টব্যাটন বার্মা (বর্তমানে মায়ানমার) যুদ্ধে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সাউথ ইস্ট এশিয়ার অ্যালায়েড ফোর্স নাভালের সুপ্রিম কমান্ডার ছিলেন। সেই সময় তিনি চেন্নাইতে বারবার আসতেন। ভারতের স্বাধীনতার আগে গুরুত্বপূর্ণ যত বৈঠক হত, তার বেশিরভাগ চেন্নাইতে করতেন মাউন্টব্যাটন। কেন তাঁর এই চেন্নাই প্রীতি, তার কোনও নির্দিষ্ট কারণ জানা নেই। সেই সময় যে দুটো গাড়ি ব্যবহার করতেন মাউন্টব্যাটন, তার মধ্যে অন্যতম এই ডজ ব্রাদার্সের ভিক্ট্রি সিক্স গাড়িটি।

এই গাড়ি খুঁজে পাওয়ার গল্প শোনাতে গিয়ে পার্থবাবু বলেন, "আমি এই গাড়িটি সংগ্রহ করেছিলাম চেন্নাই থেকে। তারপর যতবার কোনও ভিনটেজ গাড়ি প্রতিযোগিতায় একে নিয়ে গিয়েছি, প্রায় সব জায়গাতেই অনেক প্রবীণ বা অভিজ্ঞ মানুষ এসে এই গাড়িটির ইতিহাস আমাকে জানিয়েছেন। এর একটি ঐতিহাসিক ছবিও রয়েছে যা ওনারাই আমাকে দিয়েছেন। আর এই সব মানুষরা গাড়ির ইতিহাস সম্পর্কে খুব সচেতন এবং সতর্ক। খবরও রাখেন গাড়ির ইতিবৃত্ত সম্পর্কে। সেই আমলে গাড়িটি খুব জোরে চলত। মাউন্টব্যাটন নিজেও গাড়ি চালাতে ভালোবাসতেন এবং জোরে চালাতেন। ভাইসরয় হওয়ার আগে পর্যন্ত এই গাড়িটি চালাতেন তিনি। ভাইসরয় হওয়ার পরে ইংল্যান্ডের রয়্যাল ফ্যামিলি থেকে রোলস রয়েস দেওয়া হয় তাঁকে। তখন থেকে সেটাই চড়তেন মাউন্টব্যাটেন। তার আগে এই ডজ ব্রাদার্স চড়তেন এবং চালাতেন তিনি। মাউন্টব্যাটেনের রোলস রয়েসটি ভূবনেশ্বরে আরও একজন ভিনটেজ গাড়ি সাংগ্রাহকের কাছে রয়েছে ৷"

Lord Mountbatten Vintage Car
পার্থ বণিকের সংগ্রহে অনেক পুরানো গাড়ির সম্ভারে রয়েছে ডজ ব্রাদার্সের তৈরি মাউন্টব্যাটেনের ব্যবহৃত এই গাড়ি (ইটিভি ভারত)

কলকাতার রাস্তায় একসময় দাপিয়ে বেড়ানো গাড়িটিকে কতটা সংস্কার করতে হয়েছে ?

পার্থ বণিক বলেন, “মাউন্টব্যাটেনের এই গাড়িটি উটিতে তাঁর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। আমাকে ব্যাঙ্গালোরের ভিনটেজ কার সাংগ্রাহকরা এই কথা জানিয়েছেন। উটি যেহেতু উপরে, তাই ওঠার সময় ছয় সিলিন্ডারের গাড়িটি স্বচ্ছন্দে যেতে পারত। সুধীর নটরাজন নামের এক ব্যক্তির কাছেই এই গাড়ির সংস্কার করা হয়েছে, মানে করিয়েছি। আমি যখন গাড়িটি চেন্নাইতে পাই তখন গাড়িটি কার্যত পরিত্যক্ত হিসেবে পড়েই ছিল। এখন কিন্তু গাড়িটির সব কাগজপত্র তৈরি। গত পাঁচবছর ধরে গাড়িটি আমার কাছেই রয়েছে। দুই বছর আগে থেকে প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। এই ধরনের গাড়ি চালাতে গেলে তেলের হিসেব করলে হয় না... করিও না। এক কথায় আমি এই গাড়ির প্রেমে পড়ে গিয়েছি বলতে পারেন।”

আকার-আয়তনে, সৌন্দর্যে টেক্কা দেয় ডজ ব্রাদার্স-এর এই হুড খোলা গাড়ি। ফলে বাতানুকূল ব্যবস্থা এই গাড়িতে নেই। বসার সিট বেশ চওড়া এবং আরামদায়ক। চারটে হেডলাইট রয়েছে গাড়িতে আর বাড়তি হিসেবে রয়েছে দুটো দিকে দুটো হ্যারিকেন লাগানোর জায়গা। একশো বছর পরে বিষয়টি অবাক করার মত মনে হলেও সেই সময়ের বিচারে এই ব্যবস্থা ছিল বেশ 'রাজকীয়'। সাহেবরা সব অনেক আগেই এই দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তবুও তাঁদের ব্যবহার করা জিনিসপত্র, সখের সম্পত্তি আজও ইতিহাসকে মনে করায়। ব্রিটিশ ভারতের শেষ ভাইসরয়ের ব্যবহৃত গাড়ি সেই নস্টালজিয়ার সোনালি স্পর্শ।

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