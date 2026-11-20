জলে মাঠের পাকা ধান, ফুলের বাগান ! 'আকভানে'র ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট চাইল নবান্ন
South Bengal hit hard by unseasonal rain: অকালবর্ষণে বিপর্যস্ত দক্ষিণবঙ্গের কৃষি ও পর্যটন অর্থনীতি। দুর্যোগের জেরে দিঘা-মন্দারমণিতে সমুদ্রস্নানে নিষেধাজ্ঞা, বাতিল একাধিক ট্রেন ।
Published : November 20, 2026 at 3:07 PM IST
কলকাতা ও মেদিনীপুর, 20 নভেম্বর: বঙ্গোপসাগরে তৈরি ঘূর্ণিঝড় 'আকভান'-এর প্রভাবে অকালবর্ষণে বিপর্যস্ত দক্ষিণবঙ্গের জনজীবন । বুধবার রাত থেকে শুরু হওয়া টানা বৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কৃষকেরা । মাঠে পাকা আমন ধান, অথচ তা ঘরে তোলার সুযোগ নেই । অন্য দিকে, পাঁশকুড়া ও কোলাঘাটের ফুলবাগানে জমেছে জল ।
ক্ষতির আশঙ্কা শীতকালীন আনাজ, পান এবং তৈলবীজের চাষেও । শুধু কৃষিক্ষেত্রেই নয়, দুর্যোগের প্রভাব পড়েছে শীতের পর্যটন মরশুমেও । দিঘা, মন্দারমণির মতো সমুদ্রসৈকতে পর্যটকদের আনাগোনা কমার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে । সব মিলিয়ে 'আকভান'-এর জোড়া ধাক্কায় উদ্বেগ বাড়ছে দক্ষিণবঙ্গের কৃষি ও পর্যটন মহলে।
পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র জানতে সমস্ত জেলাশাসকের কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছে রাজ্য সরকার । কৃষকদের ক্ষতির পরিমাণ দ্রুত নিরূপণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে । কৃষকদের 14447 নম্বরে ফোন করে ফসলের ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । সেই তথ্যের ভিত্তিতে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে ।
কৃষি দফতর সূত্রে খবর, আবহাওয়ার উন্নতি হলেই মাঠে নেমে ক্ষয়ক্ষতির সমীক্ষা শুরু হবে । কোন জেলায় কত জমির ফসল নষ্ট হয়েছে, কোন ফসল সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং কৃষকদের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ কত- সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে দ্রুত রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
কয়েক দিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে চাষিদের ক্ষতি হলে তাঁদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার । ফলে এখন ক্ষয়ক্ষতির হিসাব এবং পরবর্তী সরকারি পদক্ষেপের দিকেই তাকিয়ে কৃষক মহল ।
মাঠে এখনও 60 শতাংশ পাকা ধান
কৃষি দফতর সূত্রে খবর, রাজ্য জুড়ে এখনও পর্যন্ত গড়ে প্রায় 40 শতাংশ জমির আমন ধান কাটা সম্ভব হয়েছে । অর্থাৎ বাকি প্রায় 60 শতাংশ জমির পাকা ধান এখনও মাঠেই দাঁড়িয়ে । এই পরিস্থিতিতে টানা বৃষ্টিতে ধান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করছেন চাষিরা । জমিতে জল জমে থাকলে ফসলের ক্ষতির পাশাপাশি ধান কাটার কাজও ব্যাহত হতে পারে । পিছিয়ে যেতে পারে আলু চাষের জন্য জমি প্রস্তুত করার প্রক্রিয়াও ।
শুধু ধান নয়, অকালবর্ষণের প্রভাব পড়তে পারে শীতকালীন আনাজ এবং পান চাষেও । কৃষকদের আশঙ্কা, বৃষ্টি দীর্ঘস্থায়ী হলে জমিতে জল জমে ফসলের গোড়া পচে যেতে পারে । ফলে একদিকে যেমন উৎপাদন কমার আশঙ্কা, অন্য দিকে বাজারে শীতকালীন ফসলের জোগানেও টান পড়তে পারে ।
পাঁশকুড়া-কোলাঘাটে জলমগ্ন ফুলের বাগান
দুর্যোগের জেরে সবচেয়ে বেশি উদ্বেগে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের ফুলচাষিরা । প্রতি বছর ডিসেম্বর মাস থেকে পাঁশকুড়ায় ফুলের পর্যটন মরশুম শুরু হয় । তার আগে বৃহস্পতিবার দিনভর বৃষ্টিতে পাঁশকুড়া ও কোলাঘাটের একাধিক ফুলবাগানে জল জমেছে । চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ, গাঁদা, রজনীগন্ধা, দোপাটি এবং গ্ল্যাডিওলাসের মতো ফুলের ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ।
চাষিদের আশঙ্কা, বৃষ্টির দাপট আরও বাড়লে ফুলের চারা পচে নষ্ট হয়ে যেতে পারে । ফুলের মরশুম শুরুর মুখে এই বিপর্যয় তাঁদের আর্থিক ক্ষতির মুখে ঠেলে দিতে পারে । শুধু ফুল বিক্রি নয়, ফুলবাগানকে ঘিরে যে পর্যটন ও স্থানীয় ব্যবসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, তাতেও ধাক্কা লাগতে পারে ।
তৈলবীজ উৎপাদন নিয়েও উদ্বেগ
অকালবর্ষণের প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল । তাঁর আশঙ্কা, ধান ও ফুলের পাশাপাশি তৈলবীজ উৎপাদনেও ক্ষতি হতে পারে । এ বছর রাজ্য সরকার তৈলবীজ উৎপাদনে বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছে । হাজার হাজার হেক্টর জমিতে এই চাষের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল । কিন্তু অসময়ের বৃষ্টি সেই পরিকল্পনায় বাধা তৈরি করতে পারে ।
কৃষিমন্ত্রীর কথায়, "শুধু ধান বা ফুল চাষের ক্ষতি নয়, তৈলবীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এই বৃষ্টি যথেষ্ট বিপদ ডাকতে পারে । এ বছরই রাজ্য সরকার তৈলবীজ উৎপাদনে বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছে । হাজার হাজার হেক্টর জমিতে তৈলবীজ উৎপাদনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে । অকালবৃষ্টি সেই উৎপাদনেও থাবা বসাতে পারে ।"
দিঘা-মন্দারমণিতে পর্যটনে ভাটা
কৃষিক্ষেত্রের পাশাপাশি 'আকভান'-এর প্রভাব পড়েছে শীতকালীন পর্যটন ব্যবসাতেও । শীতের শুরুতে দিঘা, মন্দারমণির মতো সমুদ্রসৈকতে পর্যটকদের ভিড় জমতে শুরু করেছিল । কিন্তু দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় সেই ছবিতে ছেদ পড়েছে । পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে দিঘা ও মন্দারমণির সৈকতে নজরদারি বাড়িয়েছে প্রশাসন । 19 থেকে 21 নভেম্বর পর্যন্ত সমুদ্রে নামা ও স্নানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । মৎস্যজীবীদেরও গভীর সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে ।
পর্যটকদের আনাগোনা কমলে হোটেল, রেস্তরাঁ, পরিবহণ এবং সৈকতকেন্দ্রিক ছোট ব্যবসাগুলিও ক্ষতির মুখে পড়তে পারে । শীতের মরশুমে যে ব্যবসার উপর নির্ভর করে বহু মানুষের রোজগার, দুর্যোগের জেরে তা নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে ।
বাতিল একাধিক ট্রেন, ব্যাহত যাতায়াত
প্রতিকূল আবহাওয়ার প্রভাব পড়েছে রেল পরিষেবাতেও । হাওড়া থেকে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস-সহ একাধিক ট্রেন বাতিল করা হয়েছে । ফলে দিঘা এবং ওড়িশা লাগোয়া পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে যাতায়াতেও সমস্যা তৈরি হয়েছে । পর্যটকদের পাশাপাশি সমস্যায় পড়েছেন নিত্যযাত্রী ও অন্যান্য যাত্রীরাও ।
শনিবারের আবহাওয়ার দিকেই তাকিয়ে দক্ষিণবঙ্গ
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, 'আকভান'-এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে । বিশেষ করে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে অতিভারী বৃষ্টির আশঙ্কা । শুক্রবার দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়ায় অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে । তবে শনিবার থেকে আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
এখন সেই অপেক্ষাতেই রয়েছেন কৃষক, ফুলচাষি থেকে পর্যটন ব্যবসায়ীরা । বৃষ্টি থামলে মাঠের ফসল কতটা রক্ষা করা সম্ভব হবে, জলমগ্ন ফুলবাগানের ক্ষতিই বা কতটা- তা স্পষ্ট হবে সমীক্ষার পরেই । তবে আপাতত 'আকভান'-এর অকালবর্ষণে দক্ষিণবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে পর্যটন ব্যবসা, সব ক্ষেত্রেই অনিশ্চয়তার মেঘ ঘনিয়েছে ।
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