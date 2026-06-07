ভালো তৃণমূলদের জন্য দরজা খোলা কংগ্রেসে, সাফ বার্তা ইশা খান চৌধুরীর
ইশা খান চৌধুরী জানান, ভালো তৃণমূলদের জন্য তাঁদের দলের দরজা খোলা ৷ কিন্তু খারাপ তৃণমূলদের জন্য শাটার ক্লোজড ৷
Published : June 7, 2026 at 8:59 PM IST
মালদা, 7 জুন: কংগ্রেসেও এবার ভালো আর খারাপ তৃণমূল নিয়ে চর্চা ৷ রবিবার জেলা কংগ্রেসের সদর দফতর হায়াত ভবনে সেই কথাই শোনা গিয়েছে জেলা সভাপতি ইশা খান চৌধুরীর গলায় ৷ তিনি জানিয়েছেন, ভালো তৃণমূলদের জন্য তাঁদের দলের দরজা খোলা ৷ কিন্তু খারাপ তৃণমূলদের জন্য শাটার ক্লোজড ৷ একই সঙ্গে এদিন এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া জেলাবাসীর পক্ষে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করার হুঁশিয়ারিও দেন ইশা ৷
দলীয় নেতা মোত্তাকিন আলম, ভূপেন্দ্রনাথ সরকারকে পাশে বসিয়ে ইশা খান এদিন বলেন, “রাজ্যে ক্ষমতার বদল হতেই ভেঙে পড়েছে তৃণমূল৷ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে তারা ৷ এনিয়ে ধন্ধে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরাও ৷ এই অবস্থায় তাঁরা কী করবেন বুঝতে পারছেন না ৷ সেই কারণেই গোটা রাজ্যে ঘাসফুল শিবিরে ধস নেমেছে৷ মালদা জেলার প্রতিটি ব্লক থেকে তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিরা আমাকে ফোন করছেন ৷ তাঁরা পারলে আজই কংগ্রেসে যোগ দিতে চান ৷
মালদা জেলা পরিষদের বেশ কিছু তৃণমূলি সদস্যও কংগ্রেসে যোগদানের ইচ্ছেপ্রকাশ করে আমাকে ফোন করেছেন ৷ কিন্তু তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের দলে নেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা সতর্ক রয়েছি ৷ যাঁরা তৃণমূলে থেকেও সততার সঙ্গে রাজনীতি করেছেন, তাঁদের জন্য আমাদের দরজা খোলা ৷ কিন্তু যাঁরা শাসকদলের সুবিধে নিয়ে মানুষের উপর অত্যাচার করেছেন, দুর্নীতিতে জড়িয়েছেন, সেসব নেতা-কর্মীদের আমরা দলে নেব না৷ আমরা সংখ্যাতত্ত্বে বিশ্বাসী নই ৷ কোয়ান্টিটি আমাদের কাছে গৌণ ৷ আমরা চাই কোয়ালিটিসম্পন্ন নেতা ৷ কংগ্রেসে যোগদানের জন্য ইতিমধ্যে আমরা কিছু শর্ত রেখেছি ৷ সেই শর্তে স্বাক্ষর করেই কোনও তৃণমূলের নেতা কিংবা কর্মী কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন ৷”
তবে জেলার দুই পুরসভা নিয়ে এদিন ধোঁয়াশা জিইয়ে রেখেছেন কংগ্রেসের জেলা সভাপতি৷ এনিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তাঁর উত্তর, “কয়েকটা দিন অপেক্ষা করে দেখুন না কী হয়! ইংরেজবাজার ও পুরাতন মালদা পুরসভার বোর্ড কোন খাতে গড়ায় ! সময় হলে সব জানতে পারবেন ৷” এদিনও এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে সরব হয়েছেন ইশা৷ তিনি জানান, এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া বৈধ ভোটারদের ভাগ্য এখনও ট্রাইবুনালে ঝুলে রয়েছে ৷ মালদা জেলার প্রায় দু’লাখ 40 হাজার মানুষ এসআইআর প্রক্রিয়ার শিকার ৷ তাঁরা এই দেশেরই নাগরিক৷ অথচ তাঁরা সরকারি কোনও প্রকল্পের সুবিধে পাচ্ছেন না ৷
তাঁর কথায়, "তাঁরা কেউ বাংলাদেশ থেকে এখানে আসেননি ৷ নামের বানান কিংবা পরিবারগত সামান্য ভুলের কারণে ভোটার তালিকা থেকে তাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে ৷ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্বেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ট্রাইবুনালে তাঁদের বিচার শেষ করা হয়নি ৷ বিষয়টি আমি সংসদে উল্লেখ করব৷ এর বিরুদ্ধে আমরা সুপ্রিম কোর্টে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷”