পরিবেশবান্ধব পাট ব্যবহারের বার্তা ডুয়ার্সের সৎকার সমিতির কালীপুজোয়

পরিবেশবান্ধব পাট ব্যবহারের বার্তা ডুয়ার্সের সৎকার সমিতির কালীপুজোয়
Eco-friendly Jute in Kali Puja Theme: ব্রিটিশ আমলে তৈরি ক্লাবের কালীপুজো এবার 57 তম বর্ষে পড়ল ৷ সন্তু চৌধুরীর প্রতিবেদন ৷
Published : November 8, 2026 at 7:41 PM IST
জলপাইগুড়ি, 8 নভেম্বর: অজ্ঞাত কুলশীল, কিংবা হতদরিদ্র মানুষের শেষযাত্রার সঙ্গী হয়েছিলেন কয়েকজন ৷ অন্ত্যেষ্টি কর্মের সঙ্গে জড়িত সেই যুবকরাই একদিন জোট বেঁধে সৎকার সমিতি ক্লাবের পত্তন করেছিলেন ৷ সেসব বহুকাল আগের কথা ৷ ডুয়ার্সের চা-বাগান আর রেলের শহর হিসেবে পরিচিত মালবাজারের গা থেকে তখনও ব্রিটিশ কলোনির গন্ধ যায়নি ৷ তারপর আনুষ্ঠানিকভাবে 1970 সাল থেকে কালীপুজোর যাত্রা শুরু করে সৎকার সমিতি ক্লাব ৷ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সেই পুজো করে আসছেন মালবাজার রেল ময়দানের বাসিন্দারা ৷
90-এর দশকে 25 বছর পূর্তিতে গা-ঝাড়া দিয়ে বিশাল পুজোর আয়োজন করে মালবাজার ও সন্নিহিত চা-বলয়ে চমক দেয় এই ক্লাব ৷ তারপর কখনও জুরাসিক পার্কের ডাইনোসরের বিরাট মূর্তি, কখনও আবার মাইসোর প্যালেস, ওড়িশার ধবলগিরি মন্দির, সিনেমার পর্দা থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসা সমুদ্রের মধ্যে ভাসমান বিরাট টাইটনিক জাহাজ, দক্ষিণেশ্বরের আদলে বিরাট মন্দির ৷ 90 দশকের স্মৃতিপটে সৎকার সমিতি ক্লাব এভাবে নিজেকে উজ্জ্বল করে তোলে ৷ এবার এই পুজো 57 তম বর্ষে পদার্পণ করেছে ৷
গত তিন দশক ধরে এই ক্লাবের সম্পাদক সুপ্রতিম সরকার ৷ তিনি এবং অন্যান্য সদস্যরা পরিবারের মতো লালন করছেন এই ক্লাবকে ৷ সুপ্রতিম সরকার বলছেন, "এ বছর পুজো আরও বড় ৷ থিমের নাম 'নতুনের মাঝে পুরাতন শিল্প থাকুক চিরন্তন' ৷ সবটাই তৈরি হয়েছে বাংলার পাট শিল্পকে সামনে রেখে ৷ নবদ্বীপের শিল্পীরা পাটের তন্তু, পাটকাঠি দিয়ে গোটা মণ্ডপ সাজিয়ে তুলছেন ৷"
পুজোর উদ্বোধনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে উত্তরবঙ্গ পাট ব্যবসায়ী সমিতিকে ৷ মণ্ডপের এই থিম থেকে বার্তা দেওয়া হচ্ছে প্লাস্টিক মুক্ত পরিবেশের ৷ সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের চিরাচরিত পাট শিল্পকে পুনরুদ্ধার তথা পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধির বার্তাও রয়েছে ৷ ময়নাগুড়ির প্রতিমা শিল্পী বিকাশ রায় কালী প্রতিমা তৈরি করছেন ৷ এখানেও কালী প্রতিমার দুই পাশে গ্রাম বাংলার পাট চাষিদের মূর্তি তৈরি করা হয়েছে ৷
মালবাজার রেল ময়দানে তৈরি এই মণ্ডপে ঢোকার আগে 200 মিটার রাস্তা আলোর চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে ৷ মাঠের আরেক প্রান্তে তৈরি হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চ ৷ সেখানে উত্তরবঙ্গের স্থানীয় এবং কলকাতার শিল্পীদের অনুষ্ঠান চলবে ৷ আর এই পুজো কমিটিতে রয়েছেন তিনজন সম্পাদক ৷ সুপ্রতিম সরকার, সুজয় চক্রবর্তী এবং সুজন রায় ৷ সুজন বলেন, "আমাদের পুজো পরিবেশবান্ধব পাটের পক্ষে আওয়াজ তুলছে ৷ প্লাস্টিকের ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশরক্ষা করতে আমরা বদ্ধপরিকর ৷"