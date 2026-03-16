মার্চের অনাবৃষ্টিতে শ্রমিকদের মুখে চওড়া হাসি, ভালো সেকেন্ড ফ্লাশ চা উৎপাদনের আশা

মার্স থেকে এপ্রিল মাসে আগামীতে আরও বৃষ্টি হলে চা গাছের পক্ষে ভালো হবে বলেই আশাবাদী বাগান কর্তৃপক্ষ ।

অনাবৃষ্টিতে ভালো সেকেন্ড ফ্লাশ চা উৎপাদনের আশা ডুয়ার্সে (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 16, 2026 at 9:13 PM IST

অভিজিৎ বোস

জলপাইগুড়ি, 16 মার্চ: কথায় বলে, কারও পৌষমাস তো কারও সর্বনাশ ৷ এবারের অনাবৃষ্টি সেই প্রবাদ বাক্যকেই যেন সত্যি করে দিয়েছে ৷ একদিকে গরমের শুরুতে বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে জলপাইগুড়ি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার জনজীবন, অন্যদিকে এই অনাবৃষ্টি হাসি ফুটিয়েছে ডুয়ার্সের চা শ্রমিকদের মুখে ৷ শুখা মরশুমে বৃষ্টি পেয়ে ভালো চা-উৎপাদন ও গত বছরের ঘাটতি মেটার আশায় বুক বাঁধছেন তাঁরা ৷

ডুয়ার্স ও পাহাড়বাসীর কাছে অক্টোবর থেকে মার্চ মাস শুখা মরশুম হিসাবে পরিচিত ৷ গত কয়েক বছর ধরে ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে বৃষ্টি হয়নি ৷ যার ফলে চা চাষে কৃত্রিম জলের উপর নির্ভর করতে হয়েছে ডুয়ার্সবাসীকে ৷ মার্চ-এপ্রিল মাস নাগাদ তোলা হয় ফার্স্ট ফ্লাশ চা এবং মে মাস নাগাদ সেকেন্ড ফ্লাশ চা ৷ বিগত বছরে অনাবৃষ্টি না হওয়ায় ফার্স্ট ফ্লাশ ও সেকেন্ড ফ্লাশ চা উৎপাদন ভালো হয়নি । চা পাতার গুণগত মানও খারাপ হয় । আর তাতে ক্ষতির মুখে পড়তে হয় উত্তরের চা বলয়কে ।

মার্চের অনাবৃষ্টিতে শ্রমিকদের মুখে চওড়া হাসি, ভালো সেকেন্ড ফ্লাশ চা উৎপাদনের আশা (ইটিভি ভারত)

এমনকি অনাবৃষ্টি না হওয়ার কারণে 2024 সালে 10.9 কোটি কেজি চা উৎপাদনে ঘাটতি ছিল । ওই বছর ফাস্ট ফ্লাশ চা উৎপাদনের সময় অর্থাৎ শুখা মরশুমে সাত মাস পর বৃষ্টি হয় । এর কারণেই চা উৎপাদনে বিরাট ক্ষতির মুখে পড়েন চা মালিকরা । অনাবৃষ্টির না হওয়ায় পোকামাকড়ের আক্রমণে চা পাতার উৎপাদনের ঘাটতি হয় । কিন্তু এবারে অনাবৃষ্টি হয়েছে ৷ এর ফলে সেকেন্ড ফ্লাশ চা উৎপাদন যেমন ভালো হবে, পাশাপাশি চা পাতায় পোকামাকড়ের আক্রমণ কমবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷ মার্স-এপ্রিলে আগামীতে আরও বৃষ্টি হলে চা গাছের পক্ষে ভালো হবে বলেই আশাবাদী বাগান কর্তৃপক্ষ । কারণ চা গাছের গোড়ায় জল থাকবে ৷ পাতাও ভালো আসবে ৷

চা বাগান ও চা উৎপাদনের পরিমাণ

উত্তরবঙ্গের মোট চা বাগান রয়েছে 276টি । দার্জিলিং সদরে 46টি চা বাগান । বাকি চা বাগানগুলো তরাই ডুয়ার্সে রয়েছে । আলিপুরদুয়ার জেলায় রয়েছে 61টি ৷ 2023 সালের থেকে চায়ের উৎপাদন কমে দাঁড়ায় 40 শতাংশ । 2023 সালের মার্চ মাসে চা উৎপাদন হয় 7.96 কোটি কেজি ৷ 2024 সালের মার্চ মাসে সারা ভারতবর্ষে চায়ের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে । 2024 মার্চ মাসে মোট চায়ের উৎপাদন হয় 6.25 কোটি কেজি, অর্থাৎ 1.70 কোটি কেজি চা কম উৎপাদন হয়েছে 2024 সালে । 2025 সালে 7.60 কোটি কেজি চা উৎপাদন হয় ।

উত্তরের চা বলয় (নিজস্ব ছবি)

মার্চ মাসে বৃষ্টিপাত

জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, এবছর মার্চ মাসে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে কাঁঠালগুড়ি চা বাগানে । কাঠালগুড়িতে 132.4 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে । গয়েরকাটা চা বাগানে 121.0 মিলিমিটার, বানারহাটে 127 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে । অন্যদিকে পলাশবাড়ি চা বাগানে 112.9 মিলিমিটার, গ্রেন্দ্রাপাড়া চা বাগানে 104.0 মিলিমিটার, কারবালা চা বাগানে 135.4 মিলিমিটার, হাসিমারাতে 116.4 মিলিমিটার, নাগরাকাটা চা বাগানে 100.2 মিলিমিটার, সুভাষিনি চা বাগানে 101 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।

মার্চে অনাবৃষ্টি উত্তরবঙ্গে (নিজস্ব ছবি)

চা শ্রমিকদের আশা

চা শ্রমিক ধীরাজ রায় বলেন, "গত বছরের তুলনায় এবছর বৃষ্টি ভালোই হয়েছে । পাতা ভালো এসেছে ৷ মাটিতে জল আছে ৷ আমরা খুব আশাবাদী চায়ের উৎপাদন বাড়বে এবছর । গত বছর বৃষ্টি না হওয়ায় চায়ে ক্ষতি হয়েছিল ৷"

মে মাস নাগাদ মিলবে সেকেন্ড ফ্লাশ চা (নিজস্ব ছবি)

বাগান মালিকদের বক্তব্য

চা বাগান মালিক সংগঠন ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন মুখ্য উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী বলেন, "আমরা এই বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করে থাকি । কৃত্রিম সেচের মাধ্যমে চা বাগানে জলসেচ দেওয়া হচ্ছিল । ফাল্গুন মাসে কয়েকদিন থেকে যেভাবে বৃষ্টি হল তাতে করে চা গাছে খুব ভালো হবে । গত বছর অনাবৃষ্টি না হওয়ার কারণে বিরাট ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছিল । এবার আমরা খুব আশাবাদী যে বৃষ্টি হওয়ায় উৎপাদন বাড়বে ।"

মার্চের বৃষ্টিপাত (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, "2023 সালের পর 2024 সালে বৃষ্টির অনুপাত অনেক কম ছিল । চা পাতা যে পরিমাণ উৎপাদন হওয়ার কথা ছিল তা ব্যহত হয়েছিল অনাবৃষ্টি না হওয়ার কারণে । তীব্র দাবদাহের ফলে চা বাগানে চা পাতা ঝলসে যায় । গত বছর চা উৎপাদন অনেক কম ছিল । এখন ভালো বৃষ্টির ফলে চা পাতা উৎপাদন যেমন বাড়বে । আমরা আসাবাদী আরও বৃষ্টিপাত হবে ।"

চা শ্রমিকদের মুখে চওড়া হাসি (নিজস্ব ছবি)

উৎপাদন ভালোর আশা

এদিকে জলপাইগুড়ির চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তীর কথায়, "চা যেহেতু প্রকৃতি নির্ভর একটা শিল্প সুতরাং বৃষ্টি না-হলে উৎপাদন মার খাবার সম্ভাবনা থাকে । সেকেন্ড ফ্লাসের আগে যেভাবে কয়েকদিন বৃষ্টি হল তার ফলে এবার উৎপাদন বাড়বে । বিদেশের বাজারে সেকেন্ড ফ্লাশের চাহিদা অনেক থাকে । মে মাসের সেকেন্ড ফ্লাশ চায়ের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে । পাতার উৎপাদন বেশি তো হবেই ।"

চা শ্রমিক (নিজস্ব ছবি)

তাঁর সংযোজন, "গত কয়েক বছর ধরে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার জন্য চা পাতা উৎপাদন ব্যহত হচ্ছিল । বৃষ্টি নেই ফলে কৃত্রিম জলসেচ দিয়ে গাছকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয় । গত বছর মার্চ মাসে যে পরিমাণ চা পাতা উৎপাদন হওয়ার কথা ছিল তা হয়নি । কিন্তু এবার চা পাতা উৎপাদন ভালো হবে বলে আশাবাদী আমরা । সবার পক্ষে কৃত্রিম উপায়ে জলসেচ দেওয়া সম্ভব হয় । কারণ তা ব্যয় সাপেক্ষ ।"

