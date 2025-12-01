হুমকিতে ভয় পাবেন না, আমি আছি; বিডিও-এসডিও-জেলা শাসকদের 'রক্ষাকবচ' মমতার

হুমকিতে ভয় পাবেন না, আমি আছি; বিডিও-এসডিও-জেলা শাসকদের 'রক্ষাকবচ' মমতার
সোমবার বিডিও, এসডিও এবং জেলা শাসকদের মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, হুমকির মুখে কাজ করার কোনও দরকার নেই, তিনি তাঁদের পাশে রয়েছেন।
Published : December 1, 2025 at 10:15 PM IST
কলকাতা, 1 ডিসেম্বর: সামনেই 2026-এর বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে চলছে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ। এই প্রক্রিয়া চলাকালীনই জাতীয় নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্য প্রশাসনের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে জেলা স্তরের আধিকারিকদের ওপর কমিশনের চাপ বাড়ছিল বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে সোমবার বিডিও (BDO), এসডিও (SDO) এবং জেলা শাসকদের (DM) কার্যত ‘অভয়বাণী’ শোনালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, হুমকির মুখে কাজ করার কোনও দরকার নেই, তিনি তাঁদের পাশে রয়েছেন।
সোমবার নবান্নে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে একটি ভার্চুয়াল বৈঠক করছিলেন। মূলত ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্প এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের পর্যালোচনা ছিল এই বৈঠকের এজেন্ডা। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, সেই বৈঠকেই আচমকা যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে যুক্ত আধিকারিকদের উদ্দেশে বার্তা দেন। সূত্রের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী আধিকারিকদের বলেন, ''ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজের জন্য আপনাদের ওপর যে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু মনে রাখবেন, এই চাপের জন্য যেন বাংলার বাড়ি বা রাস্তা তৈরির মতো উন্নয়নমূলক কাজ থমকে না যায়।''
প্রশাসনিক মহলে গুঞ্জন, ভোটার তালিকার কাজ তদারকি করতে নির্বাচন কমিশন সম্প্রতি বিশেষ পর্যবেক্ষক বা ‘স্পেশাল রোল অবজার্ভার’ নিয়োগ করেছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, এক প্রাক্তন আমলা বা ‘এক্স অফিসার’-কে এই দায়িত্ব দিয়ে বাংলায় পাঠিয়েছে কমিশন। অভিযোগ উঠেছে, ওই পর্যবেক্ষক এবং কমিশনের তরফে বিডিও এবং এসডিও-দের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এমনকি রাত 9টা-10টার সময়েও ফোন করে ধমকানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বৈঠকে বলেন, ''শুনছি একজন এক্স অফিসারকে ওরা পাঠিয়েছে। সে নাকি অফিসারদের ভয় দেখাচ্ছে, বিরক্ত করছে। বলছে দিল্লি পাঠিয়ে দেব, বদলি করে দেব। আপনারা কেউ ভয় পাবেন না। আমি আছি। আপনারা আপনাদের নিয়ম মেনে কাজ করে যান। কিচ্ছু ভাবার দরকার নেই।''
কিন্তু, কেন হঠাৎ কমিশনের এই কড়া অবস্থান? কমিশন সূত্রে জানা যাচ্ছে, রাজ্যে মৃত ভোটার এবং ডুপ্লিকেট ভোটারের (যাঁদের নাম একাধিক জায়গায় আছে) নাম বাদ দেওয়ার হার আশানুরূপ নয়। কমিশনের একাংশের ধারণা, অনেক ক্ষেত্রেই বুথ লেভেল অফিসাররা (BLO) স্থানীয় স্তরে প্রভাবিত হয়ে কাজ করছেন বা ‘কম্প্রোমাইজড’ হয়ে গিয়েছেন। যদিও প্রশাসনের পাল্টা যুক্তি, 90 শতাংশ ডিজিটাইজেশনের যুগে মৃত বা ভুয়ো ভোটারের সংখ্যা এমনিতেই কমে গিয়েছে। তবুও কমিশন বিষয়টি হালকাভাবে নিতে নারাজ। তাই খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে হাতে সময় কম থাকায়, রাজ্যের প্রাক্তন শীর্ষ আমলা সুব্রত গুপ্ত-সহ মোট 13 জন সিনিয়র আইএএস অফিসারকে পর্যবেক্ষক হিসেবে জেলা সফরে পাঠানো হয়েছে। তাঁরা সরাসরি বিডিও এবং জেলা শাসকদের ফোন করে কাজের কৈফিয়ত চাইছেন, যা নিয়ে প্রশাসনের অন্দরে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।
এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী সেই ক্ষোভেই প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা করেন বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি, তিনি প্রশাসনিক আধিকারিকদের সতর্ক করে দেন যে, এই ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে কেউ কেউ পরিকল্পিতভাবে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোর চেষ্টা করতে পারে। সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে। অপরিকল্পিতভাবে এই তালিকা সংশোধনের কাজ চাপিয়ে দেওয়াতেই বিএলও-রা সমস্যায় পড়ছেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
উন্নয়নমূলক কাজ নিয়েও এদিন কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষত জাতি শংসাপত্র (Caste Certificate) বা অন্যান্য নথিপত্রের জন্য সাধারণ মানুষ যাতে হয়রান না হন, সেদিকে নজর দিতে বলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''যাঁরা প্রযুক্তিগত কারণে অনলাইনে জাতি শংসাপত্রের আবেদন করতে পারছেন না, তাঁদের ফিরিয়ে দেবেন না। তাঁরা বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে (BSK) এলে আপনারা উদ্যোগ নিয়ে অনলাইনে আবেদন করিয়ে দিন। ক্যাম্পগুলোকে আরও সক্রিয় করুন।''
আগামিকাল, মঙ্গলবার দুপুর দেড়টা নাগাদ ফের একটি হাই-প্রোফাইল বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী। নবান্ন সভাঘর থেকে মন্ত্রী, সচিব এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জেলা শাসকদের সঙ্গে কথা বলবেন তিনি। সোমবারের এই বার্তার পর মঙ্গলবারের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী আধিকারিকদের আর কী নির্দেশ দেন, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহল।