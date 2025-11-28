সোশাল মিডিয়ায় বডি শেমিং, কদর্য ভাষায় হেনস্তা ! পুলিশের দ্বারস্থ ডোনা

সোশাল মিডিয়ায় বডি শেমিং, কদর্য ভাষায় হেনস্তা ! পুলিশের দ্বারস্থ ডোনা
চলচ্চিত্র উৎসবে নৃত্য পরিবেশনের কিছু ছবি পোস্ট করেছে এক ছদ্মনামধারী ফেসবুক পেজ । তার পরই শুরু হয় বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য, কটাক্ষ, বডি শেমিং !
Published : November 28, 2025 at 6:21 PM IST
কলকাতা, 28 নভেম্বর: পুলিশের দ্বারস্থ নৃত্যশিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় ৷ সোশাল মিডিয়ায় বডিশেমিংয়ের পাশাপাশি তাঁর উদ্দেশে মানহানিকর মন্তব্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী-র ৷ এই নিয়ে শুক্রবার তিনি ঠাকুরপুকুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷
31তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে নৃত্য পরিবেশন করেন ওডিশি শিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় ৷ তার পর থেকেই সোশাল মিডিয়ায় তাঁকে লক্ষ্য করে একের পর এক অশ্লীল ও মানহানিকর মন্তব্য করতে শুরু করে এক নির্দিষ্ট ফেসবুক পেজ । সেরকমই একাধিক 'কদর্য' মন্তব্য ছড়িয়ে পড়ে সোশাল মিডিয়ায় ৷ এমনই অভিযোগ নিয়ে সরাসরি পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন সৌরভ-পত্নী ।
পুলিশকে দেওয়া অভিযোগপত্রে শিল্পী উল্লেখ করেছেন, গত 45 বছর ধরে ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত তিনি । ছোটবেলা থেকেই দেশ-বিদেশের অসংখ্য মঞ্চে ওডিশি নৃত্য পরিবেশন করেছেন । আন্তর্জাতিক মহলেও তাঁর একটি পরিচিতি রয়েছে । 31তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে তিনি একটি বিশেষ নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন । উৎসবের সেই মুহূর্তের কিছু ছবি পোস্ট করা হয়েছে এক ছদ্মনামধারী ফেসবুক পেজ থেকে । তার পরই শুরু হয় বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য, কটাক্ষ, বডি শেমিং এবং কুরুচিকর ভাষার প্রয়োগ । কোনও শিল্পীর চেহারা, শারীরিক গঠন অথবা পোশাক নিয়ে এমন কদর্য আক্রমণকে 'সহ্যাতীত' বলে উল্লেখ করেন ডোনা ।
ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় অভিযোগ দায়েরের সময় সেই আপত্তিকর পোস্টের স্ক্রিনশটও জমা দিয়েছেন । এছাড়াও তিনি সন্দেহভাজন বলে মনে হওয়া একটি মোবাইল নম্বরও পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ফেসবুক পেজটি নাম-পরিচয় গোপন রেখে পরিচালিত হলেও প্রযুক্তিগতভাবে সেটি চিহ্নিত করা সম্ভব হবে বলে বিশ্বাস তদন্তকারীদের ।
ঠাকুরপুকুর থানার এক তদন্তকারী আধিকারিক জানিয়েছেন, "আমরা অভিযোগ পেয়েছি এবং তদন্ত শুরু হয়েছে । ফেসবুক পেজ এবং মোবাইল নম্বরের সূত্র ধরে কারা এই অপমানজনক পোস্ট করেছে তা খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে । সাইবার বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় অভিযুক্তদের দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে ।" পুলিশ ইতিমধ্যেই ফেসবুক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ডেটা চাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে ।
ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর বিরুদ্ধে এই ধরনের কটূক্তি শুধু তাঁকেই নয়, গোটা শিল্পীমহলকেই ব্যথিত করেছে । সামাজিক মাধ্যমে নারী শিল্পীদের নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য, বডি শেমিং বা অবমাননা যে প্রতিনিয়ত বাড়ছে, তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অনেকেই । ডোনার অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই বহু নৃত্যগুরু, শিল্পী এবং সাধারণ মানুষ সোশাল মিডিয়ায় তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন । অনলাইনে হেনস্তা রোধে কঠোর আইন প্রয়োগের দাবি তুলেছেন অনেকেই । অনেকে আবার বলেছেন, সোশাল মিডিয়ার বিকৃত সংস্কৃতি এখনই নিয়ন্ত্রণ করা না-গেলে এ ধরনের ঘটনা আরও বাড়বে ।
এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে"। অভিযুক্তদের শনাক্ত করতে পারলেই তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ । ডোনার অভিযোগকে কেন্দ্র করে আবারও উঠে এসেছে একটা প্রশ্ন, অনলাইনে হেনস্তা, বিশেষত নারী শিল্পীদের বিরুদ্ধে কুরুচিকর ভাষার ব্যবহার রুখতে কতটা কার্যকর বর্তমান আইনি কাঠামো ?