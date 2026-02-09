SIR শুনানির শেষ লগ্নে নথির তালিকায় জুড়ল স্থায়ী বাসস্থানের শংসাপত্র

SIR শুনানির শেষ লগ্নে নথির তালিকায় জুড়ল স্থায়ী বাসস্থানের শংসাপত্র
1999 সালে রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা মেনে ইস্যু হওয়া ডোমিসাইল বা পার্মানেন্ট রেসিডেনসিয়াল সার্টিফিকেট গৃহীত হবে ৷
Published : February 9, 2026 at 8:10 PM IST
কলকাতা, 9 ফেব্রুয়ারি: একেবারে শেষ লগ্নে এসে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট বা পার্মানেন্ট রেসিডেনসিয়াল সার্টিফিকেটকে এসআইআর শুনানির বৈধ নথি হিসাবে যুক্ত করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন ৷ এ দিন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের তরফে এ নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে ৷
তবে, এখানেও রয়েছে বিশেষ শর্ত ৷ আর সেই শর্ত ধরেই প্রায় দুই দশক আগে বাম আমলে জারি হওয়া একটি নির্দেশিকা ফের গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল এসআইআর শুনানিতে ৷ কমিশনের তরফে বলা হয়েছে, 1999 সালের 2 নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডোমিসাইল সার্টিফিকেট বা পার্মানেন্ট রেসিডেনসিয়াল সার্টিফিকেট অর্থাৎ, স্থায়ী বাসস্থানের শংসাপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল ৷ সেই নির্দেশিকা মেনে ইস্যু হওয়া শংসাপত্রই একমাত্র বৈধ বলে বিবেচিত হবে ৷
27 বছর আগে স্বরাষ্ট্র দফতরের রাজনৈতিক শাখা থেকে এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল প্রতিরক্ষা ও আধাসামরিক বাহিনীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য ৷ মূলত, রাজ্যে বসবাসকারী অ-বাঙালিদের ডোমিসাইল সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্যই সেই নির্দেশিকা ছিল ৷
সেখানে জেলাশাসকদের উদ্দেশে বলা হয়েছিল, অ-বাঙালি প্রার্থীদের (প্রতিরক্ষা ও আধাসামরিক বাহিনী) ডোমিসাইল বা স্থায়ী বাসস্থানের শংসাপত্র (PRC) দিতে বলা হয়েছিল ৷ তবে, সেই ডোমিসাইল সার্টিফিকেট ইস্যু করার ক্ষেত্রে বেশকিছু নথি আবশ্যিক করা হয়েছিল ৷
সেখানে বলা হয়, আবেদনকারী বা তাঁর পরিবার দীর্ঘদিন রাজ্যে বসবাস করছেন এবং তাঁদের সম্পত্তির উপস্থিতি-সহ রাজ্যে জন্ম বা পড়াশোনার প্রমাণ দিতে হবে ৷ আর সেই সকল নথি খতিয়ে দেখে তবেই ডোমিসাইল সার্টিফিকেট দিতে হবে ৷ সেই নির্দেশিকা এবার এসআইআর-এর ক্ষেত্রেও বলবৎ করা হয়েছে ৷
ওই চিঠিতে এ-ও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল, প্রতিটি আবেদন আলাদাভাবে বিচার করতে হবে এবং জমা দেওয়া নথির সত্যতা যাচাই করাও বাধ্যতামূলক ৷ প্রয়োজনে আবেদনকারীর নাগরিকত্বের অবস্থানও খতিয়ে করে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল 1999 সালের নির্দেশিকায় ৷