আবিরে রঙিন শান্তিনিকেতন, বসন্ত উৎসব না-করায় ম্লান বিশ্বভারতী
রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালে ছোট থেকে বড়দের নাচ ৷ শান্তিনিকেতনে নানা রঙের আবিরের মধ্যে দিয়ে পালিত হচ্ছে দোল উৎসব ৷
Published : March 3, 2026 at 1:50 PM IST
বোলপুর, 3 মার্চ: দোলের দিন বসন্ত উৎসব করছে না বিশ্বভারতী । তবে শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন জায়গায় উৎসবে মেতেছেন মানুষজন । সকাল থেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে আবির খেলা ৷ তবুও, যথেষ্ট ম্লান গোটা পরিবেশ ৷ অন্যদিকে, সোনাঝুরি জঙ্গলে 'বসন্ত তাণ্ডব' রুখতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ।
2019 সালে শেষবার বিশ্বভারতীতে হয়েছিল বসন্তোৎসব । উৎসবের নামে সেবার কার্যত 'বসন্ত তাণ্ডব' দেখেছিল শান্তিনিকেতনবাসী ৷ তারপর থেকে দোলের দিন বসন্ত উৎসব বন্ধ করে দিয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ । 2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রাণের আরাম শান্তিনিকেতনকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দিয়েছে ইউনেসকো । বহিরাগতরা প্রবেশ করে ঐতিহ্যবাহী ভবন ও ভাস্কর্যগুলিতে আবির মাখিয়ে দিতে পারে । তাই অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে এবারও দোলের দিন বসন্ত উৎসব করছে না বিশ্বভারতী । 6 মার্চ ঘরোয়াভাবে তারা বসন্ত উৎসব পালন করবে ।
তবে মঙ্গলবার সকাল থেকেই বিভিন্ন জায়গায় আবিরে একে ওপরকে রাঙিয়ে তুলছেন শান্তিনিকেতনবাসী । তাঁদেরই অন্যতম শতরূপা দাস বলেন, "খুব ভালো লাগছে দোল খেলে ৷ এই প্রথমবার রতনপল্লিতে এলাম দোল খেলতে ৷" আরেক শান্তিনিকেতনবাসী শাশ্বতী পালের কথায়, "সকালে যখন বাড়ি থেকে বোরোলাম খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল ৷ বিশ্বভারতীতে দোল খেলা হচ্ছে না বলে খারাপ লাগছে ৷ তারপর এখানে এসে আবির খেললাম ৷ এখন খুব আনন্দ হচ্ছে ৷"
শান্তিনিকেতনবাসী শিল্পী দে বলেন, "সোনাঝুরিতে দোল খেলা বন্ধ ৷ তাই এখানে এসে দোল খেললাম ৷ দোলের আমেজ নিচ্ছি এবং রঙে রঙে দোল উদযাপন করছি ৷ সকাল থেকে মিছিল হল ৷ এখন নাচ-গান হচ্ছে সেগুলো উপভোগ করছি ৷"
এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বোলপুর পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বিশেষ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে । সকাল থেকে রবীন্দ্র সংগীতের মধ্যে দিয়ে উৎসব মুখর শান্তিনিকেতন । অন্যদিকে, উৎসবের নামে জঙ্গলের পরিবেশ ধ্বংস রুখতে সোনাঝুরির খোয়াই হাট বন্ধ রেখেছেন ব্যবসায়ীরা । জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে মানুষজন যাতে আবির খেলে গাছপালা নষ্ট না করতে পারে, তার জন্য সকাল থেকেই বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ।
প্রসঙ্গত, সোনাঝুরি খোয়াই হাট 'বেআইনি', এই মর্মে জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলা চলছে । তাই এবার বাড়তি সতর্ক প্রশাসন ।