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ফুচকা কি ডেকে আনছে বিপদ ? চিকিৎসকদের কথায় মিলল নানা সতর্কতা

যে খাবারটি জিভে ও মনে এতটা আনন্দ দেয়, তা শরীরের জন্য কতটা নিরাপদ ? চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে জানলেন ইটিভি ভারতের সৌমিতা ভট্টাচার্য ৷

health issues associated with eating Phuchka
ফুচকা কি ডেকে আনছে বিপদ ? (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 30, 2026 at 3:48 PM IST

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কলকাতা, 30 অগস্ট: রাস্তার মোড়ে বাঙালির বিকেলের আড্ডা আর ফুচকা - এই জুটির প্রেম বহু পুরনো । অফিস ফেরত হোক কিংবা কলেজে ছুটির পর বন্ধুদের আড্ডায়, অথবা সারাদিনের কাজের মাঝে চটজলদি খিদে মেটানো - এসব ক্ষেত্রে রাস্তার ধারে ফুচকা খাওয়ার অভ্যেস চিরকালীন ৷ 'ঝালটা একটু বেশি দেবেন', 'টকটা আর একটু দিন' - এই আবদারেই একের পর এক ফুচকা মুখে চলে যায় ।

কিন্তু যে খাবারটি জিভে ও মনে এতটা আনন্দ দেয়, তা শরীরের জন্য কতটা নিরাপদ ? ফুচকার জল থেকে সংক্রমণ, অতিরিক্ত ঝাল-টক থেকে গ্যাস্ট্রাইটিস, আবার নিয়মিত খেলে ওজন বৃদ্ধি - এই বিষয়গুলি নিয়েই সতর্ক করছেন বিশেষজ্ঞরা ।

ফুচকা কি ডেকে আনছে বিপদ ? চিকিৎসকদের কথায় মিলল নানা সতর্কতা (ইটিভি ভারত)

স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ

স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পর্ণমিতা ভট্টাচার্য বলছেন, "ফুচকা খাওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমেই আলাদা করে দেখতে হবে সেটি কোথায় এবং কী ভাবে তৈরি হচ্ছে ।" তাঁর কথায়, "বাড়িতে ফুচকা তৈরি করে খেলে সংক্রমণের দিক থেকে তুলনামূলক ভাবে নিশ্চিন্ত থাকা যায়, যদি ব্যবহৃত জল পরিষ্কার হয় এবং যাঁরা তৈরি করছেন তাঁদের হাতও পরিষ্কার থাকে । তবে ফুচকা যে খুব স্বাস্থ্যকর খাবার, তা কিন্তু নয় । ফুচকার মধ্যে থাকা উপাদানগুলি দেখলেই বিষয়টি বোঝা যায় । ফুচকা তৈরি হয় মূলত ময়দা দিয়ে, সেটি আবার তেলে ভাজা হয় । তার সঙ্গে থাকে আলুর পুর । ফলে পুরো খাবারটিতেই কার্বোহাইড্রেটের আধিক্য ।" তাঁর ভাষায়, "ফুচকা মানেই এক ধরনের ফাস্ট ফুড"।

তিনি আরও বলেন, ফুচকার মধ্যে পর্যাপ্ত ফাইবার নেই, প্রোটিনও সেভাবে নেই । অর্থাৎ ফুচকা খেলে শরীরে মূলত অতিরিক্ত ক্যালোরি যোগ হচ্ছে, কিন্তু সেই অনুপাতে প্রয়োজনীয় পুষ্টি মিলছে না । তাই নিয়মিত ফুচকা খাওয়ার অভ্যাস ওজন বাড়ানোর অন্যতম কারণ হয়ে উঠতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি । বিশেষ করে PCOS-এর সমস্যা রয়েছে এমন মহিলাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন এই চিকিৎসক ।

পর্ণমিতা ভট্টাচার্যের কথায়, "এখন PCOS-কে শুধু 'পলিসিস্টিক ওভারি' হিসেবে না-দেখে পলি-এন্ডোক্রাইন মেটাবলিক ওভারি সিনড্রোম হিসেবে দেখা হয় । এই সমস্যার ক্ষেত্রে ওজন নিয়ন্ত্রণ গুরুত্বপূর্ণ । অতিরিক্ত ওজন বেড়ে গেলে PCOS-এর উপসর্গ আবার দেখা দিতে পারে কিংবা আগে থাকা উপসর্গ আরও বাড়তে পারে । ফলে যাঁদের PCOS রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে নিয়মিত ফুচকা খাওয়ার অভ্যাস ওজন বৃদ্ধির মাধ্যমে সমস্যা বাড়াতে পারে ।

health issues associated with eating Phuchka
ফুচকা খাওয়া নিয়ে ডাক্তারদের পরামর্শ (ইটিভি ভারত)

পর্ণমিতা ভট্টাচার্য আরও বেশি করে সতর্ক করছেন বর্ষাকালে বাইরে থেকে ফুচকা খাওয়ার ক্ষেত্রে । কারণ তখন ফুচকার জলের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায় । দূষিত জল থেকে সংক্রমণের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে । বিশেষ করে হেপাটাইটিসের আশঙ্কার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস গুরুতর পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে । তাই গর্ভাবস্থায় বাইরে তৈরি ফুচকা খাওয়ার বিষয়ে বাড়তি সতর্ক থাকা প্রয়োজন ।"

গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্টের সতর্কবার্তা

তবে ফুচকা নিয়ে সবথেকে বড় প্রশ্নটি খাবারের স্বাদ নয়, হাইজিন - বলছেন গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট চিকিৎসক শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় । তাঁর কথায়, "বাঙালির ফুচকা-প্রীতি দীর্ঘ যুগ-যুগান্তর ধরে চলছে । এটা রাতারাতি যাওয়ার নয় ।" তাই ফুচকার দোকান বন্ধ করে দেওয়ার মতো কোনও পরামর্শ তিনি দেননি ৷ বরং তাঁর মতে, ফুচকার যে দিকগুলি সাধারণত মানুষ জানেন না বা গুরুত্ব দেন না, সেগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন ।

তিনি বলেন, "ফুচকার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জল কোথা থেকে আসছে । সেই জল যদি সন্দেহজনক উৎসের হয়, তাহলে সেই জল ও খাবারের মাধ্যমে বিভিন্ন জলবাহিত রোগ শরীরে ঢুকতে পারে । যিনি ফুচকা তৈরি করছেন, তাঁরও যদি কোনও ভাইরাল হেপাটাইটিস থাকে, তাহলে খাদ্য তৈরির প্রক্রিয়ায় যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি না-মানলে সংক্রমণের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে ।"

তবে একইসঙ্গে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'ফুচকা খেলেই রোগ হবে' - এমন ধারণাও ঠিক নয় । যে ব্যক্তি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে খাবার তৈরি করছেন, গ্লাভস ব্যবহার করছেন, নিয়মিত হাত ধুচ্ছেন এবং খাবার তৈরির জায়গাটি পরিচ্ছন্ন রাখছেন, তাঁর কাছ থেকে ফুচকা খেলে সংক্রমণের সম্ভাবনা অনেকটাই কম । কিন্তু দোকানের পরিবেশ যদি অপরিচ্ছন্ন হয়, জলের উৎস নিয়ে যদি সন্দেহ থাকে, খাবার যদি খোলা অবস্থায় পড়ে থাকে বা খাবার পরিবেশনকারী হাতের পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সতর্ক না-থাকেন, তাহলে ঝুঁকি থেকেই যায় ।

ফুচকার আর একটি ‘বিপদ’ হল বাঙালির প্রিয় অতিরিক্ত ঝাল এবং টক । শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, "ফুচকার দোকানে দাঁড়িয়ে অনেকেই বলেন, 'আর একটু ঝাল দিন'। সেই ঝাল বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় পৌঁছয় যে, পরে পেটে সামান্য ব্যথা, গ্যাস বা অস্বস্তি হলেও অনেকেই তা মেনে নিয়ে ফুচকা খেয়ে যান । কিন্তু অতিরিক্ত ঝাল ও টক কারও কারও ক্ষেত্রে গ্যাস্ট্রাইটিসের সমস্যা তৈরি করতে পারে ।"

health issues associated with eating Phuchka
শরীরের জন্য কতটা নিরাপদ ফুচকা ? (ইটিভি ভারত)

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় বলেন, "মাঝেমধ্যে ফুচকা খেলে সাধারণত অধিকাংশ মানুষের কোনও বড় সমস্যা হয় না । কিন্তু প্রতিদিন ফুচকা খাওয়া কোনও ভাবেই সুপারিশযোগ্য নয় । বিশেষ করে দীর্ঘ সময় খালি পেটে থাকার পরে শুধু ফুচকা খেয়ে খিদে মেটানোও ঠিক নয় । যাঁরা মাঝে মধ্যে ফুচকা খান, তাঁরা সাধারণত কোনও সমস্যার মুখোমুখি হন না । কিন্তু যাঁরা নিয়মিত বা ঘন ঘন ফুচকা খান, তাঁদের মধ্যে কারও কারও দীর্ঘদিন গ্যাসের ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে । নিয়মিত ফুচকা খাওয়ার সঙ্গে পেটের সমস্যার যোগ তৈরি হতে পারে । দীর্ঘদিনের খাদ্যাভ্যাসে গ্যাস্ট্রাইটিস দেখা দিতে পারে । খুব বিরল ক্ষেত্রে আলসারের মতো সমস্যাও হতে পারে ।"

চিকিৎসকের মতে, ফুচকা খাওয়ার সঙ্গে ওজন বৃদ্ধির বিষয়টিও আলাদা করে দেখতে হবে । ফুচকার সঙ্গে প্রচুর আলু ও অন্যান্য কার্বোহাইড্রেট-সমৃদ্ধ উপকরণ খাওয়া হলে ধীরে ধীরে ক্যালোরির পরিমাণ বাড়ে । তার সঙ্গে যদি দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ করা, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব বা অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস যুক্ত হয়, তাহলে পেটে চর্বি জমতে পারে । সেখান থেকে কিছু মানুষের ক্ষেত্রে ফ্যাটি লিভারের সমস্যা তৈরি হতে পারে । তবে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ফুচকা একা ফ্যাটি লিভারের একমাত্র কারণ নয় ।

কোথায় ঝুঁকি - বোঝালেন মাইক্রোবায়োলজিস্ট

ফুচকা খাওয়া নিয়ে মাইক্রোবায়োলজিস্ট সুদীপ রায় আরও এক ধাপ এগিয়ে মূল সমস্যাটির দিকে আঙুল তুলেছেন । তাঁর কথায়, কলকাতার ফুচকার বিশেষত্বই হল তার জল । আর সেই জল যদি দূষিত হয়, তাহলেই তৈরি হয় বড় বিপদ । সুদীপ রায় বলেন, "ফুচকার ভেতরে যে জলটা, সেটা আমরা খুবই পছন্দ করি । কিন্তু সেই জলের সোর্সটা কী ? জলের উৎস যদি সামান্যও দূষিত হয়, তাহলে সেখান থেকে বহু ধরনের সংক্রমণ হতে পারে ।"

এ বিষয়ে বলতে গিয়ে নিজের দেখা একটি ঘটনার কথাও তুলে ধরেছেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, পুজোর সময় তাঁদের পরিচিত দুই পড়ুয়া বাইরে গিয়ে ফুচকা খাওয়ার পর প্রায় এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে জন্ডিস নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল । তাঁর কথায়, জন্ডিস, টাইফয়েড, কলেরা - এই ধরনের জলবাহিত রোগের ঝুঁকি ফুচকার ক্ষেত্রে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, যদি ফুচকাওয়ালা এবং তাঁর ব্যবহৃত জলের উৎস ঠিক না থাকে ৷

সুদীপ রায়ের কথায়, "শুধু ফুচকার জল নয়, খাবার তৈরির সময় ফুচকাওয়ালার হাতও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । একজন মানুষ সারাদিনে নানা জায়গায় হাত দেন । বিভিন্ন জিনিস স্পর্শ করেন । এমনকি নোংরা জায়গা বা দূষিত জলের সংস্পর্শেও আসতে পারেন । সেই হাত ভালো করে পরিষ্কার না করে যদি ফুচকা বা আলুর পুর তৈরি করেন, তাহলে হাতের জীবাণু খাবারের সঙ্গে মিশে যেতে পারে । আর সেই খাবারই সরাসরি চলে যায় ক্রেতার পেটে।"

এখানেই শেষ নয় । ডা. সুদীপ রায় বলেন, রোটাভাইরাস, অ্যাস্ট্রোভাইরাস, নোরোভাইরাসের মতো ভাইরাসও দূষিত জল ও খাবারের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করতে পারে । এর ফলে ডায়রিয়া-সহ নানা ধরনের পেটের সমস্যা হতে পারে । অনেক ক্ষেত্রে এই সংক্রমণ নিজে থেকেই কয়েক দিনে সেরে গেলেও শিশুদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি গুরুতর হতে পারে । আবার কলেরা বা টাইফয়েডের মতো সংক্রমণে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করার প্রয়োজনও হতে পারে, এমনকি কোনও কোনও ক্ষেত্রে আইসিইউ পর্যন্ত যেতে হতে পারে ।

তাহলে কি ফুচকার জল বাদ দিয়ে শুধু শুকনো ফুচকা খেলেই তা নিরাপদ ? সুদীপ রায়ের মতে, "ঝুঁকি কমতে পারে, কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না । কারণ শুধু জল নয়, ফুচকার আলু, মশলা, অন্যান্য উপকরণ এবং যিনি খাবারটি পরিবেশন করছেন তাঁর হাত - সবকিছুই গুরুত্বপূর্ণ । খাবার তৈরির জায়গা এবং আশপাশের পরিবেশও পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন ।"

বর্ষাকালে কেন ঝুঁকি বেশি, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন সুদীপ রায় । তাঁর মতে, "এই সময়ে জল এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেক জায়গায় পানীয় জলের পাইপলাইনের সঙ্গে নিকাশি ব্যবস্থার দূষিত জলের লাইন মিশে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। কোথাও এমন ঘটনা ঘটলে একটি এলাকায় একসঙ্গে বহু মানুষ জন্ডিস বা টাইফয়েডে আক্রান্ত হতে পারেন । অর্থাৎ, শুধু একজন ফুচকা খেয়ে অসুস্থ হওয়ার বিষয় নয়, দূষিত জলের উৎস থেকে বড় এলাকাতেও সংক্রমণ ছড়াতে পারে । তবে বর্ষাকালেই শুধু বিপদ নয় । সুদীপ রায়ের কথায়, যে কোনও ঋতুতেই দূষিত জল বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তৈরি খাবার থেকে সংক্রমণ হতে পারে । বর্ষাকালে সেই ঝুঁকি কিছুটা বাড়ে বলেই বাড়তি সতর্কতা জরুরি ।"

ইটিভি ভারত কথা বলেছে কয়েকজন ফুচকাপ্রেমীর সঙ্গেও ৷ তাঁরা তো ফুচকার প্রেমে পাগল ৷ ফুচকা একবার দেখলে আর না খেয়ে নাকি থাকা যায় না ৷ কৃতিকা সচদেব বললেন, "ফুচকা মনে ভালোবাসা । ফুচকা ছাড়া চলে না । দেখলেই নিজেকে আটকে রাখা যায় না । ঝাল, পুদিনা দিয়ে আলাদাই স্বাদ ।"

নিউটাউন থেকে হাজরায় কাজে এসে ফুচকা খাওয়ার লাইনে দাঁড়িয়েছেন আরেক ফুচকাপ্রেমী শ্রেয়সী দত্ত ৷ তাঁর কথায়, "ফুচকা নামটা শুনলেই ঝাল ঝাল টক টক ব্যাপারটা মাথায় চলে আসে । পুজোয় বিরিয়ানি, টেঙরি কাবাব যদি একদিন হয়, ফুচকা কিন্তু রোজ চাই । আমার অবশ্যই একটা বিষয় আছে, কিছুজনের হাতের মাখা ফুচকা অনেকের কাছে বেশি প্রাধান্য পায় । আমি সবার কাছে খাই না । কিন্তু আমার স্বামী যেখানেই দেখেন দাঁড়িয়ে যান ।"

কাজেই বোঝা যাচ্ছে, ফুচকা নিয়ে কোনও আপোস চান না এমন লোকের সংখ্যা নেহাত কম নয় ৷ তাই সবার কাছে চিকিৎসকদের একটাই বক্তব্য, ফুচকা খান, তবে সেক্ষেত্রে তাঁদের পরামর্শগুলো মাথায় রেখে চলুন ৷ তবেই শরীরকে ব্যতিব্যস্ত না-করেই মন দিতে পারবেন রসনাতৃপ্তিতে ৷

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