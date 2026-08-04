রাস্তার জমা জলে পা ভেজালেই একাধিক সংক্রমণ ! জানুন চিকিৎসকদের পরামর্শ
শুধু ফাঙ্গাল সংক্রমণ বা ত্বকের সমস্যা নয়, সেলুলাইটিস, লেপ্টোস্পাইরোসিস, টাইফয়েড, হেপাটাইটিসের মতো গুরুতর রোগের ঝুঁকিও বাড়তে পারে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা । সৌমিতা ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন ৷
Published : August 4, 2026 at 7:08 PM IST
কলকাতা, 4 অগস্ট: বর্ষা মানেই একদিকে স্বস্তির বৃষ্টি, অন্যদিকে জলমগ্ন রাস্তা । কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তায় হাঁটু-সমান জল জমে যায় । অফিস, স্কুল বা জরুরি কাজে বেরিয়ে সেই জমা জলে পা ডোবানোটা অনেকের কাছেই বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে । আবার দিন-রাত যাঁরা ছুটে চলেছেন জিনিসপত্র ডেলিভারির কাজে, তাঁদের সারাক্ষণ পড়ে থাকতে হচ্ছে ভেজা জুতো । আর এসবই শরীরে একাধিক সংক্রমণের উৎস হতে পারে বলে জানিয়ে সতর্ক করছেন চিকিৎসকেরা ।
শুধু ফাঙ্গাল সংক্রমণ বা ত্বকের সমস্যা নয়, সেলুলাইটিস, লেপ্টোস্পাইরোসিস, টাইফয়েড, হেপাটাইটিসের মতো গুরুতর রোগের ঝুঁকিও বাড়তে পারে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা ।
জমা জলে সংক্রমণ
সংক্রামক রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সায়ন চক্রবর্তী এবিষয়ে বলেন, "বর্ষায় রাস্তায় জমে থাকা জল শুধুই বৃষ্টির জল নয় । বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই জলের সঙ্গে নর্দমার জল মিশে যায় । ফলে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও ফাঙ্গাস ওই জলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে । কারও পায়ে যদি সামান্য কাটা, ফাটল বা আঙুলের ফাঁকে ক্ষত থাকে, তাহলে সেই পথেই জীবাণু শরীরে প্রবেশ করতে পারে । সবচেয়ে সাধারণ সমস্যা হল ফাঙ্গাল ইনফেকশন । দীর্ঘক্ষণ ভেজা জুতো বা স্যান্ডেল পরে থাকলে পায়ে 'হাজা' বা ছত্রাকজনিত সংক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায় । যদিও এই সংক্রমণের চিকিৎসা তুলনামূলকভাবে সহজ, তবে অবহেলা করলে তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে ।"
বড় বিপদ সেলুলাইটিস
তবে চিকিৎসকদের মতে, আরও বড় বিপদ ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ বা সেলুলাইটিস । এই রোগে পায়ের ত্বক লাল হয়ে যায়, ফুলে ওঠে, ব্যথা ও জ্বালাভাব শুরু হয় । সংক্রমণ দ্রুত ছড়ালে তা গভীর টিস্যু পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে । গুরুতর অবস্থায় চামড়া ও মাংসপেশির ক্ষতি হয় এবং মৃত টিস্যু অস্ত্রোপচার করে বাদ দেওয়ারও প্রয়োজন হতে পারে । চিকিৎসা শুরু করতে দেরি হলে সংক্রমণ রক্তে ছড়িয়ে সেপসিস-এর মতো প্রাণঘাতী পরিস্থিতিও তৈরি করতে পারে ।
রোগ প্রাণঘাতীও হতে পারে
বর্ষায় সবচেয়ে উদ্বেগের রোগগুলির মধ্যে অন্যতম লেপ্টোস্পাইরোসিস । চিকিৎসক সায়ন চক্রবর্তীর মতে, ইঁদুরের মূত্রে থাকা লেপ্টোস্পাইরা ব্যাকটেরিয়া জমা জলের সঙ্গে মিশে যায় । সেই দূষিত জলে হাঁটার সময় পায়ের ক্ষত দিয়ে জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে । প্রথমে সাধারণ জ্বর বলে মনে হলেও ধীরে ধীরে খিদে কমে যাওয়া, বমি, দুর্বলতা, জন্ডিস এবং পরে কিডনির জটিলতা পর্যন্ত দেখা দিতে পারে । সময়মতো চিকিৎসা না-হলে এই রোগ প্রাণঘাতীও হতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি ।
ডায়াবেটিস রোগীদের ঝুঁকি বেশি
চিকিৎসকের মতে, ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি আরও বেশি । যাঁদের রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে না, তাঁদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকায় সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে । ছোট ক্ষত থেকেও বড় ধরনের সংক্রমণ তৈরি হতে পারে । তাই ডায়াবেটিস রোগীদের বর্ষায় বিশেষ সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকেরা ।
জলবাহিত রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি
অন্যদিকে, মাইক্রোবায়োলজিস্ট চিকিৎসক সুদীপ রায় বলেন, "জমা জলের কারণে শুধু ত্বকের সংক্রমণ নয়, জলবাহিত রোগের ঝুঁকিও বেড়ে যায় । নর্দমার জল মিশে যাওয়ার ফলে ই.কোলাই, ক্লেবসিয়েলা, সালমোনেলা টাইফি, ভিব্রিও কলেরি-র মতো ব্যাকটেরিয়া সহজেই ছড়িয়ে পড়ে । দূষিত জল পানীয় জলের উৎসে মিশলে টাইফয়েড, ডায়রিয়া, হেপাটাইটিসের প্রকোপও বাড়তে পারে । একইসঙ্গে বৃষ্টির পর বিভিন্ন জায়গায় জল জমে থাকলে সেখানেই মশার বংশবিস্তার হয়, ফলে পরবর্তী সময়ে ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়ার সংক্রমণও বৃদ্ধি পায় ।"
চিকিৎসকদের পরামর্শ
এবিষয়ে চিকিৎসকদের পরামর্শ, "যতটা সম্ভব জমা জল এড়িয়ে চলুন । বাইরে থেকে ফিরে পরিষ্কার জল ও সাবান দিয়ে পা ধুয়ে ভালোভাবে শুকিয়ে নিন । পায়ে কাটা বা ক্ষত থাকলে জল লাগানো এড়িয়ে চলুন এবং প্রয়োজনে লম্বা লম্বা জুতো ব্যবহার করুন । জমা জলে হাঁটার কয়েক দিনের মধ্যে জ্বর, পায়ে লালচে ফোলা, ব্যথা, বমি, খিদে কমে যাওয়া বা জন্ডিসের মতো উপসর্গ দেখা দিলে দেরি না-করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন । পাশাপাশি চিকিৎসককে অবশ্যই জানিয়ে দিন যে, সম্প্রতি জমা জলে হাঁটতে হয়েছে । কারণ, দ্রুত রোগ শনাক্ত করা গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুরুতর জটিলতা এড়ানো সম্ভব ।"