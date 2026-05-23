ETV Bharat / state

তাপপ্রবাহে বাড়ছে গর্ভবতী-শিশুদের স্বাস্থ্যঝুঁকি, সতর্ক থাকতে কী পরামর্শ চিকিৎসকদের ?

চিকিৎসকদের মতে, তাপপ্রবাহ গর্ভবতীদের শারীরিক অবস্থাকে আরও জটিল করে তুলতে পারে । সমস্যায় পড়তে পারে সদ্যজাত বাচ্চারা ৷

summer season
গর্ভবতী-শিশুদের গরমে সুস্থ থাকতে পরামর্শ দিলেন চিকিৎসকরা (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 23, 2026 at 4:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 23 মে: রাজ্যে ক্রমশ চড়ছে উষ্ণতার পারদ । আর এর ফলে তাপপ্রবাহ ও অস্বাভাবিক আর্দ্রতা রয়েছে ৷ তার জেরে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন সববয়সীরা । সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে পড়ছেন গর্ভবতী ও শিশুরা । চিকিৎসকদের মতে, অতিরিক্ত গরম শুধু অস্বস্তির কারণ নয়, এর জেরে বাড়ছে প্রি-টার্ম ডেলিভারি, ডিহাইড্রেশন, হিট এক্সহসশন, শিশুদের ভাইরাল সংক্রমণ এবং বিভিন্ন জটিলতার আশঙ্কা ।

আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, চলতি মে মাসে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে 3 থেকে 5 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল । কয়েকদিন ধরে কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 38 ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছেছে, সঙ্গে আর্দ্রতার মাত্রা 80 শতাংশ ছাড়িয়েছে । চিকিৎসকদের মতে, এই ধরনের আবহাওয়া গর্ভবতী ও শিশুদের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক ।

অতিরিক্ত গরমে গর্ভবতীদের সমস্যা

ফার্টিলিটি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সৌগত মিশ্র বলেন, "গর্ভাবস্থায় শরীরের উপর এমনিতেই অতিরিক্ত চাপ থাকে । রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, হৃদযন্ত্রকে বেশি কাজ করতে হয় এবং শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করাও কঠিন হয়ে ওঠে । তার উপর দীর্ঘ সময় গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া থাকলে শরীর দ্রুত অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়ে পড়ে ।" তিনি জানান, আর্দ্র আবহাওয়ায় ঘাম ঠিকমতো শুকোতে না পারায় শরীরের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা দ্রুত বেড়ে যায়, যা ভ্রূণের উপরও প্রভাব ফেলে ।

2023 সালে British Journal of Obstetrics and Gynaecology-এ প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, অতিরিক্ত তাপমাত্রার সঙ্গে প্রি-টার্ম ডেলিভারির সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে । বিশেষ করে আর্দ্র অঞ্চলে এই ঝুঁকি আরও বেশি । গবেষণায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে, অতিরিক্ত গরমের ফলে প্লাসেন্টায় রক্ত সঞ্চালন কমে যেতে পারে, ডিহাইড্রেশনজনিত জরায়ুর সংকোচন বাড়তে পারে এবং ভ্রূণের বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কাও তৈরি হয় ।

শিশুদের শরীরে প্রভাব

স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পার্ণমিতা ভট্টাচার্য বলেন, "সাম্প্রতিক সময়ে তাপপ্রবাহ চলাকালীন অনেক গর্ভবতীর মাথাব্যথা, দুর্বলতা, অতিরিক্ত ঘাম, মাথা ঘোরা এবং ভ্রূণের নড়াচড়া কমে যাওয়ার মতো সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে আসছেন । বিশেষ করে উচ্চ রক্তচাপ, গেস্টেশনাল ডায়াবেটিস, অ্যানিমিয়া বা থাইরয়েড সমস্যায় আক্রান্ত মহিলাদের ঝুঁকি আরও বেশি ।" তাঁর মতে, অতিরিক্ত গরমের ফলে ঘুম ও খিদের উপরও প্রভাব পড়ছে । যা মা ও গর্ভস্থ শিশুর পুষ্টির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে ।

ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে (NFHS)-এর তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে এখনও প্রায় 52 শতাংশ গর্ভবতী অ্যানিমিয়ায় ভোগেন । চিকিৎসকদের মতে, এই পরিস্থিতিতে তাপপ্রবাহ তাঁদের শারীরিক অবস্থাকে আরও জটিল করে তুলতে পারে । তবে শুধু গর্ভবতী নয় । সমস্যায় পড়তে পারে সদ্যজাত বাচ্চারা । শিশুদের ক্ষেত্রেও উদ্বেগ বাড়ছে ।

কী কী সতর্কতা অবলম্বন ?

শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ রুচি গোলাশ বলেন, "শিশুদের শরীর প্রাপ্তবয়স্কদের মতো দ্রুত তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না । ফলে প্রচণ্ড গরমে তারা খুব সহজেই ডিহাইড্রেশনে আক্রান্ত হচ্ছে । পাশাপাশি বাড়ছে ভাইরাল জ্বর, ডায়রিয়া, ক্লান্তি, খাওয়ায় অনীহা এবং হিট এক্সহসশনের সমস্যা ।" তিনি জানান, বিশেষ করে নবজাতক ও সদ্য হাঁটতে শেখা শিশুকে কখনও বন্ধ ঘরে বা পর্যাপ্ত বাতাস ছাড়া রাখা উচিত নয় । শিশুদের বারবার জল, ডাবের জল, লেবুর শরবত, তরমুজ, বাটারমিল্ক বা ঘরে তৈরি হালকা খাবার দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি । পাশাপাশি দুপুরের তীব্র গরমে বাইরে খেলাধুলো বন্ধ রাখারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।

চিকিৎসকদের মতে, গর্ভবতী বা শিশুদের মধ্যে যদি দীর্ঘক্ষণ মাথাব্যথা, বমি, শ্বাসকষ্ট, অস্বাভাবিক ক্লান্তি, কম প্রস্রাব, ঠোঁট শুকিয়ে যাওয়া, খিঁচুনি বা ভ্রূণের নড়াচড়া কমে যাওয়ার মতো উপসর্গ দেখা দেয়, তাহলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি । বিশেষজ্ঞদের দাবি, জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে তাপপ্রবাহের মাত্রা এবং স্থায়িত্ব দুই-ই বাড়ছে । ফলে আগামিদিনে গরমজনিত স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবিলায় সচেতনতা এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে ।

TAGGED:

SUMMER SEASON
SUMMER HEALTH TIPS
তাপপ্রবাহ
গর্ভবতী
HEATWAVE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.