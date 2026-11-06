ফুসফুসে আটকে খেলনা চুম্বক, শিশুর চিকিৎসায় অভিনব পদ্ধতি মেডিক্যালে

ফুসফুসে আটকে খেলনা চুম্বক, শিশুর চিকিৎসায় অভিনব পদ্ধতি মেডিক্যালে
Magnet stuck in lungs: কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ইএনটি বিভাগের চিকিৎসকদের সফল অস্ত্রোপচারে প্রাণ বাঁচল বাদুড়িয়ার ছ’বছরের শিশুর। সৌমিতা ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন ।
Published : November 6, 2026 at 7:24 AM IST
কলকাতা, 6 নভেম্বর: ছ’বছরের শিশুর ফুসফুসে আটকে গিয়েছিল চুম্বক। ব্রঙ্কোস্কোপির মাধ্যমে তা বের করার জন্য একের পর এক চেষ্টা করেও সফল হচ্ছিলেন না চিকিৎসকরা। 12 বার চেষ্টার পরেও যখন চুম্বক উদ্ধার করা সম্ভব হল না, তখন অন্য উপায় খুঁজতে শুরু করেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ইএনটি বিভাগের চিকিৎসকরা।
শেষ পর্যন্ত মানিকতলার একটি লেদ কারখানায় তৈরি হল বিশেষ শক্তিশালী চুম্বক। সেই চুম্বকের সাহায্যেই ফুসফুসে আটকে থাকা চুম্বক বের করে আনলেন চিকিৎসকরা। সফল অস্ত্রোপচারে প্রাণে বাঁচল বাদুড়িয়ার ছ’বছরের শিশু।
গত মঙ্গলবার কাশি ও শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে মায়ের সঙ্গে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের নাক-কান-গলার বহির্বিভাগে আসে ওই শিশু। সে বাদুড়িয়ার মহেশপুরের বাসিন্দা। পরীক্ষা করে চিকিৎসকরা জানতে পারেন, তাবিজের মতো দেখতে একটি চুম্বক তার শ্বাসনালি পেরিয়ে ডান দিকের ফুসফুসে আটকে রয়েছে। বুকের সিটি স্ক্যান ও এক্সরে পরীক্ষায় বিষয়টি ধরা পড়ে। এরপর দ্রুত শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু হয়।
বুধবার ব্রঙ্কোস্কোপির মাধ্যমে চুম্বকটি বের করার চেষ্টা করেন চিকিৎসকরা। প্রথমে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর দীপ্তাংশু মুখোপাধ্যায় ফরসেপ দিয়ে চুম্বকটি ধরার চেষ্টা করেন। চারবার চেষ্টা করেও সাফল্য আসেনি। এরপর বিভাগের প্রধান সৌমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।
চিকিৎসকদের সমস্যা হচ্ছিল চুম্বকটি ঠিকমতো ধরতে। বারবার যন্ত্রের মুখ থেকে সেটি ফসকে যাচ্ছিল। শিশুটির শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখতে ট্র্যাকিওস্টমি করে বিকল্প পথে শ্বাস নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সেই পথ দিয়েও চুম্বক বের করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তাতেও লাভ হয়নি।
পরিস্থিতি বিবেচনা করে কার্ডিওথোরাসিক বিভাগের সাহায্যে থোরাকোটমি করে চুম্বক বের করার পরিকল্পনা করা হয়। এ জন্য এসএসকেএম হাসপাতালের সঙ্গেও যোগাযোগ করেন মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসকরা। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত শিশুটির জন্য পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (PICU) বেডের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি।
তখনই চিকিৎসকদের আলোচনায় উঠে আসে অভিনব একটি ভাবনা—চুম্বক দিয়ে চুম্বক বের করা যায় কি না। সেই সম্ভাবনা যাচাই করতে বৃহস্পতিবার সকালে মানিকতলায় যান চিকিৎসক দীপ্তাংশু মুখোপাধ্যায়। সেখানকার একটি লেদ কারখানার কর্মী প্রভাকর কাঁড়ারকে শিশুটির শারীরিক অবস্থা এবং ফুসফুসে আটকে থাকা চুম্বকের আকার সম্পর্কে জানান তিনি।
মোবাইলে থাকা X-ray-এর ছবিও দেখান। প্রভাকর বুঝতে পারেন, শিশুটির ফুসফুসে আটকে থাকা চুম্বকটি খুব বেশি শক্তিশালী নয়। সাধারণত খেলনায় এই ধরনের চুম্বক ব্যবহার করা হয়। তাই অস্ত্রোপচারের যন্ত্রে থাকা লোহার অংশ দিয়ে সেটিকে টেনে আনা সম্ভব হচ্ছিল না। প্রয়োজন ছিল আরও শক্তিশালী চুম্বকের।
চিকিৎসকের দেওয়া মাপ অনুযায়ী বিশেষ চুম্বক তৈরি করে দেন প্রভাকর। তিনি জানান, শিশুটির ফুসফুসে আটকে থাকা চুম্বকটি যাতে সহজেই টেনে আনা যায়, সেই মতো চুম্বকটি তৈরি করতে হয়েছিল। দুপুরে সেই চুম্বক হাসপাতালে পৌঁছনোর পরই নতুন করে অস্ত্রোপচারের প্রস্তুতি শুরু হয়।
ইএনটি বিভাগের প্রধান সৌমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে চিকিৎসক দীপ্তাংশু মুখোপাধ্যায়, শুভ্রজিৎ নস্কর, উদিতা সোরেন-সহ ছ’জনের দল অস্ত্রোপচারে অংশ নেন। অ্যানাস্থেশিয়ার দায়িত্বে ছিলেন দেবাশিস ঘোষ ও আত্রেয়ী ঘোষ।
এবার আর ব্যর্থ হতে হয়নি চিকিৎসকদের। বিশেষ চুম্বকটি ফরসেপের সঙ্গে যুক্ত করে ফুসফুসে পৌঁছে দেওয়া হয়। তার আকর্ষণে আটকে থাকা চুম্বকটি বেরিয়ে আসে। শিশুটির শ্বাসপ্রশ্বাস সচল রাখতে আগে যে ট্র্যাকিওস্টমি করা হয়েছিল, সেই পথ দিয়েই চুম্বকটি বের করে আনা হয়। যাতে সেটি ফের ফুসফুসে চলে না যায়, সে জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল।
প্রায় তিন দিন ফুসফুসে আটকে থাকার পর অবশেষে উদ্ধার হয় চুম্বকটি। অস্ত্রোপচারের পর চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, শিশুটির দু’টি ফুসফুসেই ফের বায়ু চলাচল শুরু হয়েছে। আপাতত সে আইসিইউয়ে চিকিৎসাধীন। সফল অস্ত্রোপচারের পর চিকিৎসক দীপ্তাংশু মুখোপাধ্যায় বলেন, "শিশুটিকে সুস্থ করে তোলার এই লড়াই জেতার অনুভূতিই আলাদা।" অন্যদিকে, নিজের তৈরি চুম্বকের সাহায্যে একটি শিশুর প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়েছে জেনে খুশি লেদ কারখানার কর্মী প্রভাকরও।