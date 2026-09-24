ফুসফুসে ছোট নডিউল মানেই ক্যানসার নয়, তবে অবহেলা করা ঠিক নয়

ফুসফুসে ছোট নডিউল মানেই ক্যানসার নয়, তবে অবহেলা করা ঠিক নয়
Small lung nodule: প্রৌঢ়ার ডান ফুসফুসের বাইরের দিকে 12 মিলিমিটারের একটি ছোট নডিউল বা গুটি রয়েছে । তাঁর ধূমপানের অভ্যাস ছিল না। সৌমিতা ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন৷
Published : September 24, 2026 at 8:24 PM IST
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: কাশি সারছিল না দক্ষিণ 24 পরগনার বাসিন্দা পঞ্চাশোর্ধ্ব প্রৌঢ়ার । সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তিনি যান নিউ আলিপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালে । করান সিটি স্ক্যান । গুরুতর কিছু না-হলেও, রিপোর্টে ধরা পড়ে ডান ফুসফুসের বাইরের দিকে 12 মিলিমিটারের একটি ছোট নডিউল বা গুটি রয়েছে । ওই প্রৌঢ়ার ধূমপানের অভ্যাস ছিল না । শরীরেও তেমন কোনও সমস্যা ছিল না । ফলে প্রশ্ন ওঠে, ফুসফুসের ওই ছোট ছায়া আসলে কী ? পুরনো যক্ষ্মার দাগ, নিরীহ কোনও গুটি, নাকি ক্যানসারের প্রাথমিক লক্ষণ ?
ইন্টারভেনশনাল পালমোনোলজিস্ট ডা. শ্যাম কৃষ্ণন বলেন, "সিটি স্ক্যানে ফুসফুসে একটি নডিউল রয়েছে, সেটা দেখা যায় । কিন্তু শুধু সিটি স্ক্যান দেখে সবসময় নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে নডিউলটি আসলে কী ।" তাঁর বক্তব্য, বর্তমানে বিভিন্ন কারণে সিটি স্ক্যানের ব্যবহার বেড়েছে । বিশেষ করে কোভিডের পর ফুসফুস পরীক্ষা করতে গিয়ে অনেকেরই ছোট নডিউল ধরা পড়ছে । অন্য কোনও কারণে সিটি স্ক্যান করাতে গিয়েও এই ধরনের নডিউল সামনে আসছে । চিকিৎসকের কথায়, "বেশিরভাগ ফুসফুসের নডিউলই ক্ষতিকর নয় । কিন্তু কিছু নডিউলকে আরও কাছ থেকে দেখা প্রয়োজন । তাই নডিউল ধরা পড়লেই ভয় পাওয়ার দরকার নেই, আবার বিষয়টি উপেক্ষা করাও উচিত নয় ।"
ভারতের ক্ষেত্রে নডিউল নিয়ে আরও একটি সমস্যা রয়েছে বলে জানাচ্ছেন ডা. কৃষ্ণন । তাঁর কথায়, "আমাদের দেশে যক্ষ্মা এবং যক্ষ্মার পরে ফুসফুসে তৈরি হওয়া দাগ খুব সাধারণ । ফলে ফুসফুসে কোনও ছায়া দেখা গেলে সেটিকে অনেক সময় যক্ষ্মার দাগ বলে মনে হতে পারে । কিন্তু প্রতিটি নডিউল যে যক্ষ্মার কারণে হয়েছে, তা ধরে নেওয়া ঠিক নয় ।" তিনি আরও বলেন, "যক্ষ্মার দ্রুত চিকিৎসা অবশ্যই জরুরি । কিন্তু কোনও সন্দেহজনক নডিউলকে টিস্যু পরীক্ষা না-করেই যক্ষ্মা বলে ধরে নিলে কখনও কখনও অন্য রোগের শনাক্তকরণে দেরি হতে পারে । তার মধ্যে ক্যানসারও থাকতে পারে ।"
তবে প্রতিটি নডিউলের জন্য বায়োপসি প্রয়োজন হয় না-বলেও স্পষ্ট করেছেন চিকিৎসক । তাঁর বক্তব্য, "নডিউলের আকার কতটা, দেখতে কেমন, আগের সিটি স্ক্যানে সেটি ছিল কি না, থাকলে তার আকারে কোনও পরিবর্তন হয়েছে কি না এবং রোগীর সামগ্রিক ঝুঁকি কতটা - এই বিষয়গুলি দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ।" অনেক ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট সময় অন্তর সিটি স্ক্যান করে নডিউলটির উপর নজর রাখা যায় । আবার কিছু ক্ষেত্রে টিস্যু পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন হতে পারে ।
ফুসফুসের গভীরে থাকা ছোট নডিউল থেকে টিস্যু সংগ্রহ করা আগে তুলনামূলকভাবে কঠিন ছিল । ডা. কৃষ্ণন বলেন, "বুকের বাইরে থেকে সূচের মাধ্যমে বায়োপসি করা সম্ভব হলেও সেখানে ফুসফুস চুপসে যাওয়ার মতো জটিলতার ঝুঁকি থাকে । আবার সাধারণ ব্রঙ্কোস্কোপির মাধ্যমে বড় শ্বাসনালীর মধ্যে সহজে পৌঁছনো গেলেও ফুসফুসের একেবারে প্রান্তে থাকা ছোট নডিউলে পৌঁছনো অনেক সময় কঠিন হয় ।"
এই জায়গাতেই আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে বলে জানাচ্ছেন তিনি । নেভিগেশন ব্রঙ্কোস্কোপি-র মাধ্যমে রোগীর সিটি স্ক্যানের ছবি ব্যবহার করে ফুসফুসের শ্বাসনালীর একটি ত্রিমাত্রিক মানচিত্র তৈরি করা হয় । সেই মানচিত্র অনুসরণ করে সরু একটি ক্যাথেটার নডিউলের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় । ডা. কৃষ্ণনের ব্যাখ্যা, "সহজ করে বললে, নেভিগেশন ব্রঙ্কোস্কোপি আমাদের পথ খুঁজে দিতে সাহায্য করে । আর কোন বিম সিটি প্রক্রিয়া চলাকালীন ত্রিমাত্রিক ছবি দিয়ে নিশ্চিত করতে সাহায্য করে যে আমরা যে জায়গায় পৌঁছতে চাইছি, ঠিক সেখানেই পৌঁছেছি কি না ।"
এই পদ্ধতিতে নডিউলের কাছ থেকে টিস্যুর নমুনা সংগ্রহ করা যায় । প্রয়োজন অনুযায়ী প্রক্রিয়ার সময়ই নমুনা যথেষ্ট হয়েছে কি না, সেটিও পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব । চিকিৎসকের মতে, "যদি নমুনা যথেষ্ট না-হয়, তাহলে একই প্রক্রিয়ার সময় অতিরিক্ত নমুনা সংগ্রহ করা যেতে পারে । ফলে পরে আবার আলাদা করে প্রক্রিয়া করার প্রয়োজন কমে ।"
তবে নডিউল ধরা পড়ার পর রোগীর আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই বলেই মনে করেন ডা. কৃষ্ণন । তাঁর পরামর্শ, "ফুসফুসে নডিউল পাওয়া মানেই ক্যানসার নয় । কিন্তু এটিকে উপেক্ষাও করা উচিত নয় । রোগীর আগের সিটি স্ক্যান থাকলে তা অবশ্যই চিকিৎসককে দেখানো দরকার । নডিউলটি কী হতে পারে, কেন শুধু নজরে রাখা হচ্ছে বা কেন বায়োপসি প্রয়োজন হচ্ছে - সেটা চিকিৎসকের কাছ থেকে বুঝে নেওয়া উচিত ।"
তিনি আরও বলেন, "সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ফলো-আপ ঠিক সময়ে করা । চিকিৎসক যদি কয়েক মাস পর আবার সিটি স্ক্যান করতে বলেন, তা যেন কোনওভাবেই বাদ না-যায় । কারণ সময়ের সঙ্গে নডিউলের আকার বা চেহারায় পরিবর্তন হচ্ছে কি না, সেটিও রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারে ।"