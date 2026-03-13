ঘুমের অভাবে বাড়ছে আগ্রাসন ও চরম পদক্ষেপের ঘটনা: বিশ্ব নিদ্রা দিবসে বিশেষজ্ঞরা
বিশ্ব ঘুম দিবসকে সামনে রেখে কলকাতায় আলোচনা সভা করে ওয়ার্ল্ড স্লিপ সোসাইটি এবং ক্যালকাটা স্লিপ সোসাইটি । ওই অনুষ্ঠানের শিরোনাম ছিল 'স্লিপ ওয়েল, লিভ বেটার'।
Published : March 13, 2026 at 5:12 PM IST
কলকাতা, 13 মার্চ: আজ বিশ্ব ঘুম দিবস ৷ প্রাত্যহিক এই কাজটি যে মানবদেহের সুস্থতার প্রশ্নে কতটা জরুরি তা আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিলেন চিকিৎসকরা ৷ তাঁরা জানালেন, পর্যাপ্ত ঘুম না-হলে তার প্রভাব পড়তে পারে মানুষের আচরণ, আবেগ নিয়ন্ত্রণ ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর । দীর্ঘদিনের ঘুমের ঘাটতি কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে আগ্রাসী আচরণ বাড়াতে পারে, এমনকি নিজেকে শেষ করে দেওয়ার ঝুঁকিও বাড়িয়ে দিতে পারে বলে সতর্ক করলেন বিশেষজ্ঞরা ।
বিশ্ব ঘুম দিবসকে সামনে রেখে কলকাতায় একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল ওয়ার্ল্ড স্লিপ সোসাইটি এবং ক্যালকাটা স্লিপ সোসাইটি । ওই অনুষ্ঠানের শিরোনাম ছিল 'স্লিপ ওয়েল, লিভ বেটার'। আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন স্লিপ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ সৌরভ দাস এবং ক্যালকাটা স্লিপ সোসাইটির সভাপতি এবং স্লিপ অ্যাপনিয়া ও ইএনটি সার্জেন উত্তম আগরওয়াল ।
বিশেষজ্ঞদের মতে, ঘুম মানুষের একটি মৌলিক জৈবিক প্রক্রিয়া, যা আবেগ নিয়ন্ত্রণ, মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা এবং সুস্থ বিকাশের জন্য অত্যন্ত জরুরি । সাধারণত প্রাক-কিশোর, কিশোর ও তরুণদের প্রতিদিন আট থেকে 10 ঘণ্টা ঘুম প্রয়োজন । কিন্তু বিশ্বজুড়ে সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, প্রায় 60 থেকে 70 শতাংশ কিশোর-কিশোরী পর্যাপ্ত ঘুমোয় না ।
Centers for Disease Control and Prevention-এর তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় প্রায় 73 শতাংশ হাইস্কুল পড়ুয়া স্কুলের দিনে আট ঘণ্টার কম ঘুমোয় । পড়াশোনার চাপ, রাতে দীর্ঘ সময় মোবাইল বা ডিজিটাল মিডিয়া ব্যবহার, বয়ঃসন্ধিকালে শরীরের জৈবিক ঘড়ির পরিবর্তন এবং ভোরে স্কুল শুরু হওয়ার মতো কারণকে এর জন্য দায়ী বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ।
চিকিৎসক সৌরভ দাস জানান, গবেষণায় দেখা গিয়েছে ঘুমের ঘাটতি মস্তিষ্কের আবেগ নিয়ন্ত্রণকারী অংশে বড় প্রভাব ফেলে । পরীক্ষামূলক গবেষণায় দেখা গেছে, ঘুমের অভাবে নেতিবাচক আবেগের প্রতি মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়া প্রায় 60 শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে । ফলে অনেক সময় সামান্য ঘটনার প্রতিক্রিয়াতেই কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে অতিরিক্ত আবেগপ্রবণতা বা আগ্রাসী আচরণ দেখা দিতে পারে ।
বিভিন্ন সমীক্ষা বলছে, যেসব কিশোর-কিশোরী দিনে সাত-ঘণ্টার কম ঘুমোয়, তাদের মধ্যে আগ্রাসী আচরণের প্রবণতা প্রায় দেড় থেকে দু’গুণ বেশি । একই সঙ্গে ঘুমের সমস্যা, অনিদ্রা বা দুঃস্বপ্নের সঙ্গে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার প্রবণতারও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলে জানিয়েছেন গবেষকেরা । ভারতের ক্ষেত্রেও এই সমস্যা উদ্বেগজনক ।
বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, দেশের প্রায় আশি থেকে 90 শতাংশ কিশোর-কিশোরী কোনও না কোনওভাবে ঘুমের ঘাটতিতে ভোগে । পড়াশোনার চাপ এবং রাত জেগে স্মার্টফোন ব্যবহারের কারণে এই সমস্যা আরও বাড়ছে । ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভারতে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার মতো ঘটনার সংখ্যা গত এক দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে । 2013 সালে যেখানে এই সংখ্যাটা মোট ছিল 1 লক্ষ 34 হাজার 799, সেখানে 2023 সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 1 লক্ষ 71 হাজার 418-এ । একই সময়ে ছাত্রছাত্রীদের চরম পদক্ষেপ করার মতো ঘটনার সংখ্যাও 8,423 থেকে বেড়ে 13,892-এ পৌঁছেছে ।
বিশেষজ্ঞদের মতে, ঘুমের সমস্যা ও মানসিক স্বাস্থ্যের ঝুঁকির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও সরাসরি কারণ নির্ধারণ করা সব সময় সম্ভব নয় । তবে পর্যাপ্ত ঘুম মানসিক স্থিতি ও আবেগ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই কিশোর ও তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য মূল্যায়নের সময় ঘুমের সমস্যা নিয়েও পরীক্ষা করা জরুরি ।
স্লিপ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ সৌরভ দাস বলেন, "ঘুমের অভাব এখন বড় জনস্বাস্থ্য সমস্যায় পরিণত হচ্ছে । পর্যাপ্ত ঘুম মানসিক স্থিতি, উৎপাদনশীলতা এবং জীবনের সামগ্রিক মান বজায় রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।" উত্তম আগরওয়াল জানান, ব্যস্ত জীবনযাত্রায় অনেক সময় ঘুমের গুরুত্ব উপেক্ষিত হয় । কিন্তু সঠিক ঘুমের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং ঘুমজনিত সমস্যার দ্রুত শনাক্তকরণ জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, ভালো ঘুমের জন্য সহজ কিছু অভ্যাস মেনে চলা জরুরি । '3:2:1' নিয়ম অনুযায়ী ঘুমোতে যাওয়ার তিন ঘণ্টা আগে ভারী খাবার না-খাওয়া, দুই ঘণ্টা আগে কাজ বন্ধ করা এবং ঘুমের এক ঘণ্টা আগে স্ক্রিন ব্যবহার বন্ধ রাখা ঘুমের মান উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে । স্লিপ অ্যাপনিয়া বিশেষজ্ঞ উত্তম আগরওয়াল বলেন, "আজকের দ্রুত গতির জীবনে ঘুমের গুরুত্ব অনেক সময় উপেক্ষিত হয় । সঠিক ঘুমের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং ঘুমজনিত সমস্যার দ্রুত শনাক্তকরণ জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত জরুরি ।"