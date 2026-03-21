19 বছরেই বিরল হৃদরোগ, অপারেশন টেবিলেও তিনবার অ্যাটাক ! জটিল অস্ত্রোপচারে প্রাণে বাঁচলেন তরুণ
সম্পূর্ণভাবে ব্লক ছিল বাম করোনারি ধমনী ৷ লেফট মেইন বাইফারকেশন স্টেন্টিং করে হৃদপিণ্ডে স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ ফিরিয়ে আনা হয় ৷
Published : March 21, 2026 at 4:32 PM IST
কলকাতা, 21 মার্চ: বিরল এক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন বসিরহাটের বাসিন্দা এক তরুণ ৷ দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের চিকিৎসকদের চেষ্টায় প্রাণে বাঁচলেন ওই কলেজ পড়ুয়া (19 বছর) ৷ জানা গিয়েছে, অস্ত্রোপচারের সময়ই তিনবার কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়েছিল তাঁর ৷ সেই পরিস্থিতি থেকে তাঁর প্রাণ ফেরালেন চিকিৎসকরা ৷ আর এই হৃদরোগ নিয়ে চিকিৎসকদের দাবি, এত কম বয়সে এমন ভয়াবহ হার্ট অ্যাটাক বিরল ৷
মাস দু’য়েক আগের এই ঘটনায় বর্তমানে পুরোপুরি সুস্থ রয়েছেন কলেজ পড়ুয়া ওই তরুণ ৷ অস্ত্রোপচারের কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় ৷ সম্প্রতি হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষা করাতে এসেছিলেন তিনি ৷ তখনই তাঁর দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠা দেখে খুশি চিকিৎসকরা ৷
বেসরকারি ওই হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর 24 পরগনার বসিরহাটের বাসিন্দা প্রথম বর্ষের বিএসসি-র ছাত্র রাইজুল (নাম পরিবর্তিত) ফুটবল খেলতে গিয়ে হঠাৎই বুকে চাপ অনুভব করেন এবং মাঠেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান ৷ প্রায় দু’মিনিট তিনি অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন ৷ তড়িঘড়ি তাঁকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ পরে সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় ৷
বেসরকারি হাসপাতালে পৌঁছানোর পর তাঁর অবস্থা ছিল অত্যন্ত আশঙ্কাজনক ৷ চিকিৎসকদের দাবি, তখন তাঁর নাড়ির স্পন্দন প্রায় ছিল না এবং রক্তচাপও মাপা যাচ্ছিল না ৷ দ্রুত তাঁকে কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন ল্যাবে নিয়ে গিয়ে জরুরি ভিত্তিতে লাইফ সাপোর্ট দেওয়া হয় ৷
এই নিয়ে চিকিৎসক সৌম্যকান্তি দত্ত বলেন, "জরুরি ভিত্তিতে করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করে দেখা যায়, রোগীর বাম করোনারি ধমনী সম্পূর্ণভাবে ব্লক হয়ে গিয়েছে ৷ সাধারণত 40-50 বছর বা তার বেশি বয়সীদের মধ্যে হার্টের এমন সমস্যা দেখা যায় ৷ কিন্তু, 19 বছরের এক তরুণের ক্ষেত্রে এমন গুরুতর অবস্থা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ৷ বিশেষ করে তিনি ধূমপায়ী নন, ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপও নেই এবং পরিবারেও হৃদরোগের কোনও ইতিহাস নেই ৷"
পরিস্থিতি বিবেচনা করে দ্রুত প্রাইমারি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করার সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকরা ৷ এমনকি অস্ত্রোপচার চলাকালীন তিনবার ওই তরুণের কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয় ৷ প্রতিবারই উন্নত সিপিআর পদ্ধতিতে তাঁর প্রাণ ফিরিয়ে আনা হয় ৷ এই পরিস্থিতিতে চিকিৎসকেরা লেফট মেইন বাইফারকেশন স্টেন্টিং করে হৃদপিণ্ডে স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন ৷
অস্ত্রোপচারের পর দ্রুত সুস্থতার লক্ষণ দেখা যায় ওই তরুণের মধ্যে ৷ মাত্র দু’দিনের মধ্যেই স্থিতিশীল অবস্থায় তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৷ চিকিৎসকদের মতে, দ্রুত চিকিৎসা এবং সঠিক সময়ে হস্তক্ষেপই এই তরুণের জীবন বাঁচাতে সাহায্য করেছে ৷ কিন্তু, এমনটা কেন হয়েছিল রাইজুলের ? সেই কারণ জানতে পরবর্তী সময়ে তরুণের শারীরিক পরীক্ষায় করা হয়েছিল ৷
সেই পরীক্ষায় জানা গিয়েছে, রাইজুলের শরীরে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ডিসলিপিডেমিয়া বা কোলেস্টেরলের মাত্রা অস্বাভাবিক ছিল ৷ চিকিৎসকদের মতে, অনেক সময় জিনগত লিপিড সমস্যার কারণেও এত অল্প বয়সে হৃদরোগের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে ৷