কেন্দ্রীয় বাজেট 2026: ক্যানসার–ডায়াবেটিসের ওষুধের দাম কমলেও সন্তুষ্ট নন, মিশ্র প্রতিক্রিয়া চিকিৎসকদের
ওষুধের উপর সরকারি কর তুলে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছেন চিকিৎসকদের একাংশ ৷
Published : February 1, 2026 at 8:00 PM IST
কলকাতা, 21 ফেব্রুয়ারি: রবিবার সংসদে পেশ হয়েছে 2026-27 অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট । সেখানে চিকিৎসাক্ষেত্রে বেশ কিছু বিষয়ের উপর নজর দেওয়া হয়েছে । তার মধ্যে অন্যতম হল ক্যানসারের 17টি ওষুধের দাম কমেছে । দাম কমেছে ডায়াবেটিসের ওষুধেরও । তার সঙ্গে জোর দেওয়া হয়েছে আয়ুর্বেদিকের উপর ।
বাজেট প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ঘোষণা করেছেন, গোটা দেশে তিনটি 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদ' প্রতিষ্ঠান তৈরি হবে । ভারতকে গোটা পৃথিবীর কাছে 'মেডিক্যাল ভ্যালু ট্যুরিজ়ম হাব' হিসাবে তুলে ধরতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার । তবে ক্যানসার–ডায়াবেটিসের ওষুধের দাম কমলেও তাতে সন্তুষ্ট নন চিকিৎসকরা ৷ কী বলছেন তাঁরা ?
বিশিষ্ট চিকিৎসক কুণাল সরকার বলেন, "ক্যানসার ওষুধের দাম কমা আসলে বাৎসরিক আদিখ্যেতা । কারণ মনে হয় ক্যানসার ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনও অসুখ নেই । আমার মতে ওষুধের উপর সরকারি কর রাখা প্রয়োজন পড়ে না । আমার দেশে যদি ওষুধ তৈরি না হয়, আর সেটা বাইরে থেকে আমদানি করে আনতে হয় তাহলে সেটা আমাদের দুর্বলতা । বাইরে থেকে ওষুধ নিয়ে এসেছে সেটা রোগী খাবে সেটার থেকে আবার সরকার লাভ করবে ৷ এটা একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না ।"
তিনি আরও বলেন, "শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মত এটা প্রতিবছর বলা হয়ে থাকে । আধুনিক মেডিসিনের যুগে আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করতে পারি আমাদের আয়ুর্বেদ এবং আয়ুর্বেদিক ওষুধের প্রভাবকে বাড়িয়ে তুলতে । কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানে আয়ুর্বেদ ওষুধের মূল্যায়নে একটা ভয়ানক দুর্বলতা আছে । কিছু জায়গায় আমরা মনে করি আয়ুর্বেদিক ওষুধ প্রয়োগ করতে পারি, কিন্তু এখনও অনেক জায়গায় সেই ওষুধ ব্যবহার করার সীমাবদ্ধতা রয়েছে । ফলে এই বাজেট নিয়ে এখনই হই হই করার কিছু নেই ।"
অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরসের চিকিৎসক উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এই বাজেটে মডার্ন মেডিসিনের চর্চা এবং তার গবেষণার পাশাপাশি দেশের মধ্যে তার সম্প্রসারণ এমনকি এই ধরনের আধুনিক চিকিৎসা যাতে সমাজের মানুষ পায়, তাদের রাষ্ট্রের যে উদ্যোগ থাকে সেই ধরনের কিছু আমরা দেখতে পাইনি । কিছু ক্যানসার আর ডায়াবেটিসের ওষুধের দাম কমেছে সেটা ভালো । কিন্তু ক্যানসার আর ডায়াবেটিসের ওষুধ ছাড়াও অনেক ওষুধ আছে, যেগুলো মানুষকে দীর্ঘদিন ধরে খেতে হয় । সেই ওষুধের দামগুলি বাজারে যেভাবে বেড়েছে, তা কেনায় মানুষ অসুবিধায় পড়ছে । সর্বোপরি সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য রাষ্ট্রের একটা দায়িত্ব । এই জায়গায় রাষ্ট্র কীভাবে সাধারণ মানুষকে সুরাহা দিতে পারে । সেইটা আমরা কোথাও দেখিনি ।"
অ্যাসোসিয়েশন অফ হসপিটালস অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার সভাপতি রূপক বড়ুয়া বলেন, "শুধু পরিকাঠামো বৃদ্ধি নয়, রোগের প্রকোপ কমানোর দিকে, বিশেষ করে অসংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে যে জোর দেওয়া হয়েছে, তা ইতিবাচক । ডায়াবেটিস, ক্যানসার ও হৃদরোগের মতো রোগের চিকিৎসায় দেশের বায়োলজিক্স ও বায়োসিমিলার ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করতে 10,000 কোটি টাকার বায়োফার্মা 'শক্তি' উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে আমি মনে করি ।"
এছাড়াও পাবলিক–প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে রাজ্যগুলিকে পাঁচটি আঞ্চলিক মেডিক্যাল হাব গড়ে তুলতে সহায়তার প্রস্তাব ডায়াগনস্টিকস, রিহ্যাবিলিটেশন ও মেডিক্যাল ভ্যালু ট্রাভেল বাড়াতে সাহায্য করবে বলে জানান তিনি । মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে নিমহ্যান্স 2 প্রকল্পকে তিনি সময়োপযোগী উদ্যোগ বলে উল্লেখ করেন । পাশাপাশি 17টি ক্যানসার ওষুধ ও মেডিসিনে বেসিক কাস্টমস ডিউটি ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত রোগী ও তাঁদের পরিবারের জন্য বড় স্বস্তি এনে দেবে বলেও মন্তব্য করেন রূপক বড়ুয়া ।