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আরজি করের 'বিচারহীন' দু'বছর, পথে সিনিয়র-জুনিয়র চিকিৎসকরা

আরজি করের নির্যাতিতার মৃত্যুর পর দু'টি বছর কেটে গিয়েছে ৷ বিচার এখনও অধরা ৷ তাই ফের পথে নামলেন চিকিৎসকরা ৷ যোগ দিলেন আমজনতা ৷

RG Kar Incident
আরজি করের নির্যাতিতার মৃত্যুর পর দু'বছর কেটে গিয়েছে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 9, 2026 at 6:06 PM IST

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Updated : August 9, 2026 at 8:10 PM IST

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কলকাতা, 9 অগস্ট: তাঁর ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠেছিল কলকাতা তথা রাজ্য ৷ প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও ৷ কিন্তু 2024 সালের সেই অভিশপ্ত 9 অগস্টের পর দু'টি বছর কেটে গিয়েছে ৷ আরজি করের তরুণী পড়ুয়া চিকিৎসকের মৃত্যুতে একমাত্র দোষী সাব্যস্ত হয়েছে সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায় ৷ এরপর আর তদন্তে নতুন কোনও অগ্রগতি হয়নি ৷

দিনটিকে স্মরণে রেখে বিচার চেয়ে ফের পথে নামল জুনিয়র-সিনিয়র চিকিৎসকদের সংগঠন ৷ সঙ্গে হাজার হাজার মানুষ ৷ রবিবার সকালে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্টের তরফে আয়োজন করা হয়েছিল 'অভয়া ক্লিনিক'-এর ৷ চিৎপুরে সেই ক্লিনিকের পর একটি মিছিলের ডাক দেন তাঁরা ৷ কলেজস্ট্রিট থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত একটি মিছিল করেন জুনিয়র চিকিৎসকদের সংগঠন।

আরজি করের নির্যাতিতার বিচার চেয়ে পথে চিকিৎসক থেকে সাধার নাগরিক (ইটিভি ভারত)

চিকিৎসক আশফাকুল্লা নাইয়া বলেন, "সরকার বা প্রশাসনের উপর আশা নয়, অধিকার রাখা উচিত ৷ বিচার পাওয়া আমাদের অধিকার ৷ আশা তখনই জন্মায়, যখন দেখা যায় সরকার বিচার দেওয়ার দিকে হাঁটছে ৷ কিন্তু আমরা এখনও সরকারকে সেই দিকে হাঁটতে দেখছি না ৷ বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ৷ সেক্ষেত্রে তিনি তদন্তের স্বার্থে যে কোনও পদক্ষেপ করতেই পারেন ৷ তবে আমরা ছোট ছোট পদক্ষেপ নয় রোগের ভিতরে গিয়েছে নিরাময়ের আশা করছি ৷"

Justice for RG Kar
আরজি করের নির্যাতিতার বিচার চেয়ে পথে চিকিৎসক থেকে সাধার নাগরিক (ইটিভি ভারত)

এছাড়া সিনিয়র চিকিৎসক ও 'অভয়া মঞ্চে'র তরফে ধর্মতলায় ডোরিনা ক্রসিংয়ে একটি সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল ৷ সেখানে বহু সিনিয়র চিকিৎসকদের পাশাপশি হাজির ছিলেন সাধারণ মানুষও ৷ চিকিৎসক পুণ্যব্রত গুণ বলেন, "এখনও পর্যন্ত নতুন সরকার আসার পর এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি যা দেখে আমরা বিচারের আশা করতে পারি ৷ যে সরকার এখন রাজ্যে আছে, সেই সরকারই কেন্দ্রে । সেই প্রধানমন্ত্রীর দফতরের মধ্যে পড়ে সিবিআই ৷ তখন তারা বিচার করতে পারেনি, এখন রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর, এই বিচার করে দেবে, এমনটা মনে হয় না ৷ দরকার হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করুন ৷ কিন্তু তিনি আবার যেন ভালো তৃণমূল না হয়ে যান !" এদিকে, এদিন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নির্যাতিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে যান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর চক্রবর্তী ৷ তিনি নির্যাতিতা চিকিৎসকের প্রতীকী মূর্তিতে মাল্যদানও করেন ৷

Last Updated : August 9, 2026 at 8:10 PM IST

TAGGED:

RG KAR RAPE MURDER INCIDENT
JUSTICE FOR RG KAR
KOLKATA RAPE MURDER CASE
PROTEST FOR RG KAR INCIDENT
RG KAR RAPE MURDER CASE

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