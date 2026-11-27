শরীরের ভিতরে ডান-বাঁয়ের অদলবদল ! বিরল শারীরিক বিস্ময়ের সন্ধান
Situs Inversus: শরীরের ভিতরের অঙ্গগুলি যেখানে যার থাকার কথা, সে সেখানে নেই, বদলে উল্টো দিকে রয়েছে ৷ এমনই এক মহিলার জটিল অস্ত্রোপচার হল বর্ধমানে ৷
Published : November 27, 2026 at 9:48 AM IST
বর্ধমান, 26 নভেম্বর: মানুষের শরীরের ভিতরের একটা নিজস্ব মানচিত্র রয়েছে ৷ কোন দিকে হৃদ্যন্ত্র থাকবে, কোথায় অবস্থান করবে যকৃৎ, পিত্তথলি কিংবা প্লীহা, তার নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে ৷ কিন্তু সেই চেনা মানচিত্রই যদি সম্পূর্ণ বদলে যায় ? হৃদ্যন্ত্রের থাকার কথা বুকের বাঁ দিকে, অথচ রয়েছে ডান দিকে ৷ পেটের ভিতরে যকৃৎ, পিত্তথলি থেকে শুরু করে অন্যান্য অঙ্গও স্বাভাবিক অবস্থানের বিপরীতে ৷
শুনতে অবাক লাগলেও এমন শারীরিক বৈশিষ্ট্য নিয়েই জীবন কাটাচ্ছেন পূর্ব বর্ধমানের রায়নার মাধবডিহির 47 বছর বয়সি এক মহিলা ৷ সম্প্রতি পিত্তথলিতে পাথরের সমস্যা নিয়ে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আসার পর তাঁর এই বিরল শারীরিক অবস্থার বিষয়টি সামনে আসে ৷ শেষ পর্যন্ত এমন বিপরীত অঙ্গবিন্যাসের মধ্যেই জটিল অস্ত্রোপচার করে সফলভাবে পিত্তথলি বাদ দিলেন হাসপাতালের চিকিৎসকরা ৷
চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় এই বিরল জন্মগত অবস্থার নাম ‘সাইটাস ইনভার্সাস টোটালিস’ (Situs Inversus Totalis) ৷ ভ্রূণ মায়ের গর্ভে থাকার একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে বিশেষ কিছু জিন ও কোষের সংকেতের মাধ্যমে নির্ধারিত হয় শরীরের কোন অঙ্গ ডান দিকে এবং কোনটি বাঁ দিকে থাকবে ৷ সেই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন ঘটলে শরীরের ভিতরের অঙ্গগুলি বিপরীত দিকে অবস্থান করতে পারে ৷
অনেকটা আয়নার সামনে দাঁড়ালে যেমন নিজের প্রতিবিম্বে ডান-বাঁয়ের অবস্থান বদলে যায়, এই ক্ষেত্রেও শরীরের ভিতরের ছবিটা হয়ে ওঠে তেমনই ৷ হৃদ্যন্ত্র ডান দিকে থাকলে তাকে বলা হয় ‘ডেক্সট্রোকার্ডিয়া’। তবে সাইটাস ইনভার্সাস টোটালিসে শুধু হৃদ্যন্ত্র নয়, বুক ও পেটের একাধিক অঙ্গের অবস্থানই স্বাভাবিকের বিপরীত দিকে থাকে ৷ যকৃৎ ও পিত্তথলি সাধারণত ডান দিকে থাকলেও এ ক্ষেত্রে থাকে বাঁ দিকে ৷ অন্যদিকে পাকস্থলী ও প্লীহার অবস্থানও বদলে যায় ৷
এই বিরল শারীরিক বিন্যাস মানেই অবশ্য অসুস্থতা নয় ৷ অনেকেই কোনও বিশেষ সমস্যা ছাড়াই স্বাভাবিক জীবনযাপন করেন ৷ তবে কিছু মানুষের ক্ষেত্রে এর সঙ্গে জন্মগত হৃদ্যন্ত্রের ত্রুটি কিংবা ফুসফুস ও শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা থাকতে পারে ৷ শ্বাসনালির ভিতরে থাকা সূক্ষ্ম চুলের মতো অংশ ‘সিলিয়া’ ঠিকমতো কাজ না করলে ফুসফুস থেকে ধুলোবালি ও জীবাণু বের করে দেওয়ার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় ৷
তখন বারবার শ্বাসযন্ত্রে সংক্রমণ, দীর্ঘস্থায়ী কাশি কিংবা সাইনাসের সমস্যা দেখা দিতে পারে ৷ এই ধরনের সমস্যার সঙ্গে ‘প্রাইমারি সিলিয়ারি ডিসকাইনেসিয়া’-র সম্পর্ক রয়েছে ৷ এর সঙ্গে অঙ্গগুলির উল্টো বিন্যাস থাকলে তাকে ‘কার্টাজেনার সিনড্রোম’ বলা হয় ৷ আবার শরীরের কিছু অঙ্গ স্বাভাবিক অবস্থানে এবং কিছু অঙ্গ উল্টো দিকে থাকলে সেই জটিল বিন্যাসের নাম ‘হেটেরোট্যাক্সি’ ৷ এই অবস্থায় হৃদ্যন্ত্র, রক্তনালি ও প্লীহার গঠনে গুরুতর সমস্যা থাকার আশঙ্কাও থাকে ৷
এমন শারীরিক বিন্যাসের মানুষের চিকিৎসা করতে গেলে তাই শুধু অসুস্থ অঙ্গটির দিকে নজর রাখলেই চলে না ৷ শরীরের ভিতরের সম্পূর্ণ মানচিত্র সম্পর্কে চিকিৎসকদের স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন ৷ অস্ত্রোপচারের আগে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, এক্স-রে, ইসিজি, ইকোকার্ডিয়োগ্রাফি কিংবা প্রয়োজন অনুযায়ী সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গ ও রক্তনালির অবস্থান যাচাই করতে হয় ৷ অ্যানাস্থেশিয়া দেওয়ার আগেও হৃদ্যন্ত্র ও ফুসফুসের কার্যক্ষমতা খতিয়ে দেখা জরুরি ৷ কারণ, পরিচিত অবস্থানের বাইরে থাকা অঙ্গগুলির মধ্যে অস্ত্রোপচার করতে গেলে চিকিৎসকদের প্রচলিত পদ্ধতির পাশাপাশি হাতের সঞ্চালন ও যন্ত্র ব্যবহারের কৌশলেও পরিবর্তন আনতে হতে পারে ৷
রায়নার ওই মহিলার ক্ষেত্রেও পিত্তথলিতে পাথরের সমস্যা দেখা দেওয়ার পর এই বিরল শারীরিক বৈশিষ্ট্য চিকিৎসকদের সামনে আসে ৷ প্রায় তিন মাস ধরে পেটের উপরের দিকে ব্যথা ও বদহজমে ভুগছিলেন তিনি ৷ পরীক্ষায় পিত্তথলিতে পাথর ধরা পড়ার পর অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকরা ৷ বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক শল্যচিকিৎসক অমিত রায়ের নেতৃত্বে জেনারেল সার্জারি ইউনিট-1বি-র চিকিৎসকদের দল ল্যাপারোস্কোপিক পদ্ধতিতে সফলভাবে তাঁর পিত্তথলি বাদ দেন ৷ অস্ত্রোপচারের দলে ছিলেন চিকিৎসক সুমন্ত দত্ত, অর্চিতা রায়, রূপম দত্ত, সুমন ঘোষ ও অভীক বসু ৷ অ্যানাস্থেশিয়ার দায়িত্বে ছিলেন সহকারী অধ্যাপক তীর্থাশিস মণ্ডল ও তাঁর দল ৷
চিকিৎসক অমিত রায়ের মতে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের নিরিখে প্রতি 35 হাজার মানুষের মধ্যে একটি এমন উল্টো অঙ্গবিন্যাসের নজির মেলে ৷ শরীরের ভিতরের অঙ্গগুলির অবস্থান স্বাভাবিকের বিপরীত হওয়ায় অস্ত্রোপচারের সময় চিকিৎসকদের পরিচিত কৌশলের বাইরে গিয়ে কাজ করতে হয়েছে ৷ বিশেষ করে ল্যাপারোস্কোপির যন্ত্র পরিচালনা এবং হাতের সঞ্চালনের ক্ষেত্রে বাড়তি দক্ষতা ও সতর্কতার প্রয়োজন ছিল ৷ ডানহাতি শল্যচিকিৎসকদের ক্ষেত্রে এই কাজ আরও কঠিন হয়ে ওঠে ৷ তবে সমস্ত চ্যালেঞ্জ সামলে সফল হয়েছে অস্ত্রোপচার ৷ বর্তমানে রোগিণীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল ৷ স্বাভাবিক খাবারও খাচ্ছেন তিনি ৷
মানুষের শরীরের ভিতরের মানচিত্র এক হলেও প্রকৃতির ব্যতিক্রম যে কতটা বিস্ময়কর হতে পারে, এই ঘটনা তারই উদাহরণ ৷ আর সেই ব্যতিক্রমী শরীরের জটিলতা বুঝে সফল অস্ত্রোপচার চিকিৎসকদের দক্ষতারই পরিচয় দিল ৷