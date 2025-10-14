ETV Bharat / state

দ্রুত শনাক্ত হলে প্রতিরোধ সম্ভব, স্তন ক্যানসার সচেতনতা মাসে বার্তা চিকিৎসকদের

ভারতে তুলনামূলক কম বয়সিদের মধ্যেই স্তন ক্যানসার বেশি দেখা যাচ্ছে । তাই 40 বছর পেরনো সব মহিলাকেই বছরে অন্তত একবার ম্যামোগ্রাফি করানোর পরামর্শ চিকিৎসকের ৷

Breast Cancer Awareness Month
স্তন ক্যানসার সচেতনতা মাস (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 14, 2025 at 6:38 PM IST

কলকাতা, 14 অক্টোবর: অক্টোবর মাস 'স্তন ক্যানসার সচেতনতা মাস' । এই সময় চিকিৎসকদের বার্তা, প্রাথমিক লক্ষণ চিহ্নিত করাটাই মূল । তাহলে সঠিক চিকিৎসার পর স্তন ক্যানসার থেকে সেরে ওঠা সম্ভব রোগীর ৷

মধ্যপ্রদেশের ভূপালের বাসিন্দা 47 বছরের কৃষ্ণা ভট্টাচার্য ৷ এ বছর মে মাসে স্নান করার সময় আচমকাই অনুভব করেন, ডান স্তনে শক্ত দানার মতো কিছু রয়েছে । মেয়ের পরামর্শে পরীক্ষা করাতেই ধরা পড়ে স্তন ক্যানসার । চিকিৎসার জন্য কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে আসেন তিনি । অস্ত্রোপচার ও কয়েক মাসের চিকিৎসার পর এখন সম্পূর্ণ সুস্থ কৃষ্ণা ।

একই অভিজ্ঞতা হুগলির পাণ্ডুয়ার 50 বছরের সরোজু ঘোষেরও । 2023 সালের অগস্টে আচমকাই বুকে ব্যথা অনুভব করেন তিনি । সেলফ এক্সামিনেশন করতেই বোঝেন স্তনে ছোট মার্বেলের মতো একটি গাঁট রয়েছে । চিকিৎসকদের পরামর্শে শারীরিক পরীক্ষা করাতেই ধরা পড়ে স্তন ক্যানসার । অস্ত্রোপচারের পর 10 দফা কেমো ও 4 দফা রেডিয়েশন নিয়ে আজ নিজের পুরনো জীবনে ফিরে গিয়েছেন সরোজু ।

গ্লোবোক্যান (IARC/WHO)-এর 2022 সালের তথ্য অনুযায়ী, ভারতে নতুন স্তন ক্যানসার রোগীর সংখ্যা 1 লক্ষ 92 হাজার 20 জন । চিকিৎসকদের মতে, রোগটি দ্রুত শনাক্ত করা গেলে ও যথাযথ চিকিৎসা শুরু হলে, কৃষ্ণা ও সরোজুর মতো বহু মানুষই স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন ।

সার্জিক্যাল অনকোলজিস্ট চিকিৎসক পূজা আগরওয়াল বলেন, "স্তনে ব্যথা ছাড়াই ফোলাভাব, স্তনের আকার বদলে যাওয়া, স্তনবৃন্ত থেকে রস নিঃসৃত হওয়া, বা স্তনবৃন্তের রঙ বদল-এগুলি বড় উপসর্গ ।" অন্যদিকে সার্জিক্যাল অনকোলজি বিভাগের প্রধান চিকিৎসক নেহা চৌধুরীর বক্তব্য, "স্তনে মাংসপিণ্ড থাকলে, তা ব্যথা দিক বা না দিক, অবহেলা করা বিপজ্জনক ।"

চিকিৎসকদের মতে, শিশুকে বুকের দুধ না-খাওয়ানো স্তন ক্যানসারের এক কারণ হলেও একমাত্র কারণ নয় । চিকিৎসক পূজা আগরওয়ালের কথায়, "যাদের মাসিক খুব আগে শুরু হয় বা অনেক দেরিতে শেষ হয়, তাদের শরীরে ইস্ট্রোজেন হরমোনের মাত্রা বেশি থাকে, যা ঝুঁকি বাড়াতে পারে । অতিরিক্ত মদ্যপান, তামাকসেবন এবং পারিবারিক জিনগত কারণও ভূমিকা রাখে ।"

চিকিৎসক আরও জানান, ভারতে তুলনামূলক কম বয়সিদের মধ্যেই স্তন ক্যানসার বেশি দেখা যাচ্ছে । তাই 40 বছর পেরনো সব মহিলাকেই বছরে অন্তত একবার ম্যামোগ্রাফি করানোর পরামর্শ দেন তিনি । তবে নেহা চৌধুরীর মতে, "ম্যামোগ্রাফি অনেকের নাগালের বাইরে । তাই নিয়মিত সেলফ এক্সামিনেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ । ইন্টারনেটে এখন সহজেই শেখা যায় এই পদ্ধতি ।"

চিকিৎসকদের মত, শুধু শহর নয়, গ্রামাঞ্চলেও স্তন ক্যানসার নিয়ে ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তোলা জরুরি । সরকার ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার যৌথ উদ্যোগেই এ লড়াই আরও শক্তিশালী হতে পারে । পাশাপাশি অনেকেই এই ধরনের চিকিৎসার জন্য ভরসা রাখে হোমিওপ্যাথি ওষুধে । সে ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা বলেন, "আমরা মর্ডান চিকিৎসায় বিশ্বাসী । এই ধরনের ওষুধ বিভিন্ন চিকিৎসা করে তারপর রোগীদের দেওয়া হয় । হোমিওপ্যাথিতে অনেক সময় লাগে । যে সময়টা কিন্তু ক্যানসারের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ।"

