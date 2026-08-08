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দেড় বছর ধরে ঘাড়ে বাড়ছিল ফোলা, অস্ত্রোপচারে বাদ বিশাল তরলপূর্ণ টিউমার

10×10×10 সেন্টিমিটার আকারের টিউমার ৷ সল্টলেকের এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকরা অত্যন্ত জটিল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সেই বিরল টিউমার সম্পূর্ণ অপসারণ করেছেন।

REMOVED RARE TUMOR BY SURGERY
প্রতকী ছবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 8, 2026 at 7:53 PM IST

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কলকাতা, 8 অগস্ট: দেড় বছর ধরে ঘাড়ের ডান দিকে ধীরে ধীরে বাড়ছিল একটি ফোলা। প্রথম দিকে তেমন কোনও সমস্যা না-থাকায় বিষয়টি নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত ছিলেন না কলকাতার বাসিন্দা বছর ছেষট্টির গৌতম বিশ্বাস। কিন্তু গত ক'য়েকমাসে ফোলাটি দ্রুত বাড়তে শুরু করে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা যায়, ঘাড়ের ভিতরে তৈরি হয়েছে প্রায় 10×10×10 সেন্টিমিটার আকারের একটি বিশাল তরলপূর্ণ টিউমার। ইতিমধ্যেই সেটি ঘাড়ের গুরুত্বপূর্ণ রক্তনালি, শিরা ও স্নায়ুর উপর চাপ তৈরি করার পাশাপাশি, শ্বাসনালি ও স্বরযন্ত্রকেও একদিকে সরিয়ে দিয়েছে। সল্টলেকের এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকরা অত্যন্ত জটিল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সেই বিরল টিউমার সম্পূর্ণ অপসারণ করেছেন।

গত 2 জুলাই ঘাড়ের ডান দিকে বড় আকারের ফোলা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন গৌতম বিশ্বাস। প্রায় দেড় বছর আগে তাঁর ঘাড়ে প্রথম এই ফোলাটি দেখা যায়। শুরুতে ধীরে ধীরে আকার বাড়লেও সাম্প্রতিক ক'য়েকমাসে সেটি দ্রুত বড় হতে শুরু করে। ফলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া হয়। গত 23 মে করা কনট্রাস্ট-এনহ্যান্সড সিটি স্ক্যানে ঘাড়ের ডান দিকে 10×10×10 সেন্টিমিটার আকারের একটি বড় তরলপূর্ণ লেশন ধরা পড়ে। সেটি ডান দিকের কমন করোটিড ধমনি এবং থাইরয়েড গ্রন্থির খুব কাছাকাছি ছিল।

একইসঙ্গে ইন্টারনাল জুগুলার শিরার উপর চাপ তৈরি করছিল। টিউমারের চাপে শ্বাসনালি ও স্বরযন্ত্র সামান্য বাম দিকে সরে গিয়েছিল। টিউমারটি আরও বড় হলে শ্বাসনালির উপর চাপ বাড়ার আশঙ্কা ছিল। সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে শ্বাসকষ্ট, গিলতে সমস্যা এবং ঘাড়ে তীব্র অস্বস্তি তৈরি হতে পারত। টিউমারটি গুরুত্বপূর্ণ রক্তনালি ও স্নায়ুর খুব কাছাকাছি থাকায় চিকিৎসার ক্ষেত্রেও ছিল বড় ঝুঁকি। সিটি স্ক্যানের রিপোর্ট দেখে চিকিৎসকরা প্রাথমিক ভাবে এটিকে লিম্ফ্যাঞ্জিওমা বলে সন্দেহ করেন।

লিম্ফ্যাঞ্জিওমা লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমের একটি বিরল, অ-ক্যানসারজনিত বিকৃতি। সাধারণত শিশু বয়সেই এই সমস্যা ধরা পড়ে। তবে বিরল ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্কদের শরীরেও এটি দেখা যেতে পারে এবং কখনও কখনও তা বড় আকার ধারণ করতে পারে। সম্পূর্ণ প্রি-অ্যানেস্থেটিক মূল্যায়নের পর অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। হাসপাতালের ইএনটি ও হেড অ্যান্ড নেক বিশেষজ্ঞ শল্যচিকিৎসক কৌশিক দাসের নেতৃত্বে ইএনটি ও হেড অ্যান্ড নেক শল্যচিকিৎসক উশরিন বোসের সহযোগিতায় অস্ত্রোপচারটি করা হয়।

অ্যানেস্থেশিয়া দলের নেতৃত্বে ছিলেন সিনিয়র অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট তুষার কান্তি ঘোষ। অস্ত্রোপচারের সময় দেখা যায়, টিউমারটি একটি বড়, বহু প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট তরলপূর্ণ সিস্ট। ঘাড়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগুলিকে ঘিরে ছিল সেটি। করোটিড ধমনি, ইন্টারনাল জুগুলার শিরা এবং ভেগাস স্নায়ুর একেবারে কাছাকাছি অবস্থান করছিল টিউমারটি।

করোটিড ধমনি মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ করে। ইন্টারনাল জুগুলার শিরা মস্তিষ্ক থেকে রক্ত ফিরিয়ে আনে। অন্যদিকে ভেগাস স্নায়ু শরীরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত। ফলে এই কাঠামোগুলির কোনও একটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে গুরুতর জটিলতা তৈরি হতে পারত। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে টিউমারটিকে আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ রক্তনালি ও স্নায়ু থেকে আলাদা করেন চিকিৎসকরা। কোনও রকম ক্ষতি না-করে সম্পূর্ণ টিউমারটি অপসারণ করা হয়।

অস্ত্রোপচারের সময় রক্তক্ষরণও ছিল খুবই কম। সিস্টের ভিতরে থাকা তরলের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। পরে হিস্টোপ্যাথলজিক্যাল পরীক্ষায় লিম্ফ্যাঞ্জিওমার উপস্থিতি নিশ্চিত হয়। অর্থাৎ অস্ত্রোপচারের আগে চিকিৎসকদের করা প্রাথমিক ধারণাই পরীক্ষায় সঠিক প্রমাণিত হয় ৷

কৌশিক দাস বলেন, "লিম্ফ্যাঞ্জিওমা সাধারণত শিশু বয়সেই ধরা পড়ে। ছোট আকারের লেশন অনেক সময় পর্যবেক্ষণে রাখা যায়। কিন্তু এই রোগীর ক্ষেত্রে টিউমারটি অত্যন্ত বড় হয়ে গিয়েছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ রক্তনালি ও স্নায়ুর উপর চাপ তৈরি করছিল। তাই সম্পূর্ণ অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সেটি অপসারণ জরুরি হয়ে পড়েছিল। তাঁর মতে, টিউমারের সামান্য অংশও শরীরে থেকে গেলে ভবিষ্যতে সেটি আবার বাড়তে পারে। তাই গুরুত্বপূর্ণ রক্তনালি ও স্নায়ুগুলিকে অক্ষত রেখে সম্পূর্ণ টিউমার অপসারণ করাই ছিল চিকিৎসকদের প্রধান লক্ষ্য।"

চিকিৎসক উশরিন বোস জানান, বিশাল আকারের টিউমারের কারণে ঘাড়ের স্বাভাবিক অ্যানাটমি অনেকটাই পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। টিউমারের চাপে করোটিড ধমনির অবস্থানও পরিবর্তিত হয়েছিল। ফলে অস্ত্রোপচারের সময় ভুলের কোনও সুযোগ ছিল না। টিউমারের কোনও অংশ বা দেওয়াল শরীরে যাতে থেকে না-যায় এবং একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ স্নায়ু ও রক্তনালিগুলিও যাতে সুরক্ষিত থাকে, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। প্রতিটি ধাপে সূক্ষ্ম পরিকল্পনা ও নিখুঁত অস্ত্রোপচার করতে হয়েছে।

অস্ত্রোপচারের পর গৌতম বিশ্বাসকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। তাঁর রক্তচাপ ও অন্যান্য শারীরিক সূচক স্থিতিশীল ছিল। ব্যথাও নিয়ন্ত্রণে ছিল। ড্রেনের মাধ্যমে বের হওয়া তরলের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং তিনি স্বাভাবিক ভাবে খাবার গ্রহণ করতে পারছিলেন। অস্ত্রোপচারের দ্বিতীয় দিন ড্রেন খুলে দেওয়া হয়। এরপর তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সাত দিন পর ফলো-আপে অস্ত্রোপচারের সেলাই খুলে দেওয়া হয়। সেই সময়ও তাঁর কোনও বড় জটিলতা দেখা যায়নি।

ধীরে ধীরে তিনি স্বাভাবিক শারীরিক সক্ষমতায় ফিরে আসছিলেন। চিকিৎসকদের মতে, ঘাড়ে কোনও ফোলা দীর্ঘদিন ধরে থাকলে সেটিকে সাধারণ সমস্যা ভেবে ফেলে রাখা উচিত নয়। বিশেষ করে কোনও ফোলা যদি ক্রমশ আকারে বাড়তে থাকে বা হঠাৎ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, তাহলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

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REMOVED RARE TUMOR
OLD MAN NECK COMPLEX SURGERY
অস্ত্রোপচার টিউমারের
ঘাড়ে বাড়ছিল ফোলা
REMOVED RARE TUMOR BY SURGERY

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