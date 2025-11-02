ETV Bharat / state

গলায় আটকে বাঁশি, জটিল অস্ত্রোপচার করে রোগীর প্রাণ বাঁচাল উত্তরবঙ্গ মেডিক্য়াল

শ্বাসনালীতে হুইসেলটি শক্তভাবে আটকে ছিল বলে জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা। এরপরই দ্রুত অস্ত্রোপচারের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

North Bengal Medical College
গলায় আটকে ছিল বাঁশি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 2, 2025 at 4:46 PM IST

দার্জিলিং, 1 নভেম্বর: গলায় আটকে ধাতুর বাঁশি। জটিল অস্ত্রোপচার করে রোগীর প্রাণ বাঁচিয়ে নজির গড়ল উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের। এই নজির তৈরি করেছে হাসপাতালের ইএনটি বিভাগের।

শ্বাসনালীতে আটকে গিয়েছিল খেলনা বাঁশি। শনিবার 55 বছর বয়সের ওই ব্যক্তির জটিল অস্ত্রপচার করে প্রাণ রক্ষা করল উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ইএনটি বিভাগ। প্রাণ ফিরে পেয়ে খুশি রোগীর আত্মীয়রা। বিহারের কিষাণগঞ্জ থেকে এক প্রৌঢ় ব্যাক্তি শুক্রবার রাতে ইএনটি জরুরি বিভাগে আসেন। তাঁর গলার ভিতরে একটি বাঁশি আটকে ছিল। কথা বলার সময়, তাঁর কণ্ঠস্বর পরিবর্তন হয়ে যায় এবং শিস দেওয়ার শব্দ লক্ষ্য করা যায়।

সিটি স্ক্যান করবার পর বাঁদিকের প্রধান শ্বাসনালীতে একটি বাঁশি দেখা যায়। এরপরই দ্রুত অস্ত্রোপচারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এরপর রবিবার সকালে জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়ার অধীনে রিজিড ব্রঙ্কোস্কোপি করে সেটি বের করার পরিকল্পনা করা হয়।

শ্বাসনালীতে হুইসেলটি শক্তভাবে আটকে ছিল বলে জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা। বেশ কয়েক ঘন্টা অস্ত্রোপচারের পর সেটি বের করা হয়। উন্নত পরিষেবার জন্য রোগীকে আইসিইউতে স্থানান্তরিত করা হয়। ইএনটি বিভাগের প্রধান রাধেশ্যাম মাহাতোকে অস্ত্রপচারে সহযোগিতা করেন, চিকিৎসক পার্থ প্রতিম সাহা, এসকে আজহারউদ্দিন, সন্দীপ মণ্ডল, অজিতাভ সরকার, পৌলমী সাহা, সুশান্ত সরকার, অভিষেক গঙ্গোপাধ্য়ায়-সহ অন্যান্যরা।

বিভাগীয় প্রধান ডাক্তার রাধেশ্যাম মাহাতো বলেন, "অত্যন্ত জটিল ছিল এই অস্ত্রোপচার। তবে সরকারি পরিষেবায় এই অস্ত্রোপচার করতে পেরে আমি খুশি। ধাতুর হওয়াতে ঝুঁকি বেশি ছিল। রোগী ভালো রয়েছে। অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে। বর্তমানে রোগী পর্যবেক্ষণে রয়েছে।"

রোগীর দাদা মহম্মদ মনসুর আলম বলেন, "নাতনির সঙ্গে খেলা করছিল ভাই। সে সময় নাতনির হাতে একটি বাঁশি ছিল । ভাই নিজে সেটি বাজাবেন বলে বাঁশিটি নাতনির হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বাজাতে শুরু করেন। সেই সময় অসাবধানবশত বাঁশিটি গলায় চলে যায়। বর্তমানে চিকিৎসকদের পরিষেবায় ভাই বিপদমুক্ত চিকিৎসকদের ধন্যবাদ জানাই।"

প্রসঙ্গত, এর আগেও এইধরণের জটিল অস্ত্রোপচার করে নজির করছে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ইএনটি বিভাগ। শিশুর গলায় সেফটিপিন, বাঁশি আটকে থাকার পাশাপাশি রোগীর গলায় ধাতুর তাঁর এমনকি জল পান করার সময় গলায় জোঁক পর্যন্ত জটিল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বেকরতে সফল হয়েছে মেডিক্য়াল কলেজের ইএনটি বিভাগের চিকিৎসকরা।

