আরজি কর-কাণ্ডের 2 বছর, দ্রুত বিচার ও হাসপাতালগুলিতে নিরাপত্তার দাবি
চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আরজি করের নির্যাতিতা চিকিৎসক পড়ুয়ার স্মরণসভা ৷ স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশিকা অনুযায়ী, দু’মিনিটের নীরবতা পালন ৷
Published : August 9, 2026 at 1:09 PM IST
মালদা, 9 অগস্ট: আরজি কর-কাণ্ডের দু’বছর পূর্ণ হল আজ ৷ 2024 সালের 9 অগস্টের ভয়াবহ সেই ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসক পড়ুয়া ৷ সেই ভয়াবহ ঘটনার স্মরণে এ দিন রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আরজি করের নির্যাতিতার স্মরণে নীরবতা ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে ৷ রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশ মেনে মালদার চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালেও নিহত চিকিৎসকের সম্মানে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হল ৷
হাসপাতালে নিহত চিকিৎসকের স্মরণে নীরবতা পালন করেন হাসপাতালের সকল চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং আধিকারিকরা ৷ নিহত চিকিৎসকের আত্মার শান্তি কামনা করেন তাঁরা সকলে ৷ পাশাপাশি, নিহত চিকিৎসকের পরিবারের প্রতি সমবেদনাও জানানো হয় চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের তরফে ৷ সেই সঙ্গে সরকারের কাছে নিহত নির্যাতিতা চিকিৎসকের সুবিচারের দাবিও জানানো হয় ৷ হাসপাতালের পরিবেশে এ দিন ছিল শোক ও প্রতিবাদের আবহ ৷ কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া একাংশের বক্তব্য, "কর্মক্ষেত্রে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি ৷"
চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার চিকিৎসক মহম্মদ শামিম বলেন, "ঘটনার সঙ্গে যুক্ত প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করে দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে ৷ একইসঙ্গে ভবিষ্যতে যাতে কোনও চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মী কর্মক্ষেত্রে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার না-হন, তার জন্য হাসপাতালগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে হবে ৷"
2024 সালের 9 অগস্ট কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে এক মহিলা চিকিৎসকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় গোটা রাজ্যজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছিল ৷ অভিযোগ ওঠে ওই চিকিৎসককে ধর্ষণের পর খুন করা হয় ৷ সেই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশ ৷ পরে সিবিআই ঘটনার তদন্তভার গ্রহণ করে ৷ শুনানিতে সঞ্জয়কে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা শুনিয়েছেন শিয়ালদা আদালতের বিচারক ৷
তবে, আদালতের এই রায়কে মানতে রাজি হয়নি আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসক এবং অন্যান্য চিকিৎসকমহল ৷ তাঁদের দাবি ছিল, শুধু সঞ্জয় রায় নয় ৷ আরজি করের নির্যাতিতার মৃত্যুর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে এবং একাধিক ব্যক্তি এর সঙ্গে জড়িত ৷ যদিও, বিষয়টি নিয়ে এখনও সিবিআই তদন্ত চালাচ্ছে ৷ সাম্প্রতিক সময়েও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিশেষদল আরজি করের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ৷
আরজি করের নির্যাতিতা চিকিৎসক পড়ুয়ার সুবিচারের দাবিতে রাজ্য জুড়ে গণ প্রতিবাদ সংঘঠিত হয়েছিল ৷ রাতদখল আন্দোলনে মোমবাতি হাতে, 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগানে কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যের মানুষ রাস্তায় নেমেছিল ৷ যে আন্দোলন শুধু চিকিৎসক এবং জুনিয়র চিকিৎসকদের মধ্যে নয়, রাজ্যের সামগ্রিক নারী নিরাপত্তার প্রশ্নে সাধারণ মানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল ৷
এরপর রাজ্যে সরকার বদল হয়েছে ৷ সেই সময় কলকাতা পুলিশের কমিশনার বিনীত গোয়েল এবং আরও দুই শীর্ষ পদাধিকারীর বিরুদ্ধে নির্যাতিতার দেহ সৎকার-সহ একাধিক বিষয়ে প্রোটোকল ভাঙার অভিযোগ উঠেছিল ৷ যার জেরে বিজেপি সরকারে আসার পর স্বরাষ্ট্র দফতর তিন আইপিএস আধিকারিককে সাসপেন্ড করেছে ৷ সেই সঙ্গে তাঁদের বিরুদ্ধে পৃথক তদন্ত শুরু করার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু আধিকারী ৷