নবান্নের পাশাপশি স্বাস্থ্যভবনেও নথিতে নজরদারির আবেদন চিকিৎসক সংগঠনের

রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালাকে চিঠি দিয়ে 'জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টর্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল' অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েছে ।

নবান্নের পাশাপশি স্বাস্থ্যভবনেও নথিতে নজরদারির আবেদন চিকিৎসক সংগঠনের
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 5, 2026 at 8:01 PM IST

কলকাতা, 5 মে: ছাব্বিশের হাইভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে ব্যাপক ভরাডুবি হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের । তারপরেই সরকারি দফতরগুলিতে নথি সুরক্ষার বিষয়ে তৎপরতা দেখা যায় ৷ নথি লোপাটের আশঙ্কা নিয়ে ইতিমধ্যেই মুখ্যসচিবের দ্বারস্থ হয়েছে বেশকিছু সংগঠন । এবার নবান্নের পাশাপাশি স্বাস্থ্যভবনেরও নথি সুরক্ষার দাবিতে মুখ্যসচিবকে চিঠি পাঠাল চিকিৎসকদের একটি মঞ্চ ।

মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালাকে চিঠি দিয়ে 'জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টর্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল' অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েছে । চিঠিতে বলা হয়েছে, সংবাদমাধ্যম সূত্রে তারা জেনেছে যে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দফতরে প্রবেশ ও বেরোনোর সময় প্রত্যেক ব্যক্তির তল্লাশি চালানোর নির্দেশ জারি হয়েছে । এই পরিস্থিতিতে দফতরগুলিতে থাকা সমস্ত নথি ও সামগ্রী যাতে অপরিবর্তিত অবস্থায় সংরক্ষিত থাকে, তা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে চিকিসকদের তরফে ।

চিকিৎসকদের মঞ্চের অভিযোগ, গত কয়েক বছরে জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান দুর্নীতি ও প্রশাসনিক অনিয়মের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে । তাই এই সব দফতরে থাকা নথিপত্র যাতে কোনওভাবেই সরিয়ে ফেলা, নষ্ট করা বা বিকৃত করা না-হয়, সে বিষয়ে কড়া নজরদারির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে চিঠিতে । চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, যাঁদের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে, তাঁরা বা তাঁদের সহযোগীরা যাতে কোনওভাবে নথি নষ্ট বা পরিবর্তন করার সুযোগ না-পান, তা নিশ্চিত করতে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি । সুশাসন ও স্বচ্ছতার স্বার্থে মুখ্যসচিবকে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে সংগঠনটি । চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক ডা.পুণ্যব্রত গুণ ও ডা. হীরালাল কোনার ।

প্রসঙ্গত, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসক ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর থেকে চিকিৎসকদের এই সংগঠন প্রথম থেকেই আন্দোলনে ছিল । জুনিয়র চিকিৎসকদের পাশাপাশি সিনিয়র চিকিৎসকদের এই সংগঠন বারবার শাসক শিবিরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে । তাদের অভিযোগ ছিল রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিবের বিরুদ্ধে । এর পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্যের নির্দেশিকার বিষয় নিয়েও তারা সরব হয় । একাধিকবার পথে নেমে তাদের আন্দোলন করতে দেখা গিয়েছে । সরকার বদলের পর সেই কথাই আরও একবার মনে করিয়ে দিয়ে স্বাস্থ্যভবনে নথি সংরক্ষণের আর্জি জানিয়েছে 'জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টর্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল'।

উল্লেখ্য, ফাইল লোপাট রুখতে সোমবারই কড়া নির্দেশিকা জারি করেছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালা । 4মে জারি করা নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, নথির কোনওরকম ক্ষতি হলে বা তা খোয়া গেলে সংশ্লিষ্ট দফতরের প্রধানদেরই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা হবে ।

