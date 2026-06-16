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স্মার্ট মিটার নিয়ে রাজ্যের নির্দেশিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চিকিৎসক সংগঠনের

অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টর্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল (এএইচএসডি)-র তরফে এই নিয়ে মুখ্যসচিবকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে৷

Doctors Association on Smart Meters
স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চিকিৎসক সংগঠনের (প্রতীকী ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 16, 2026 at 8:34 PM IST

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কলকাতা, 16 জুন: সরকারি কর্মচারীদের বাড়িতে বাধ্যতামূলকভাবে স্মার্ট ইলেকট্রিক মিটার বসানোর নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার৷ এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হল অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টর্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল (এএইচএসডি)। সোমবার মুখ্যসচিবের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।

এএইচএসডি-র দাবি, গত 10 জুন জারি হওয়া সরকারি কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাসভবনে স্মার্ট মিটার স্থাপন বাধ্যতামূলক করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা একতরফা এবং নাগরিক অধিকারের পরিপন্থী। সংগঠনের বক্তব্য, জনপরিষেবার আধুনিকীকরণের বিরোধিতা না করলেও ব্যক্তিগত জীবনে এই ধরনের প্রযুক্তি বাধ্যতামূলকভাবে চাপিয়ে দেওয়া গ্রহণযোগ্য নয়।

স্মারকলিপিতে সংগঠন পাঁচটি প্রধান আপত্তির কথা উল্লেখ করেছে। তাদের মতে, এই সিদ্ধান্ত নাগরিকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও পছন্দের অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে। পাশাপাশি স্মার্ট মিটারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবহারের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ হওয়ায় ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা এবং সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হচ্ছে।

চিকিৎসক সংগঠনের আরও অভিযোগ, স্মার্ট মিটার প্রকল্পের স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় শেষ পর্যন্ত সাধারণ গ্রাহকদের উপরই বর্তাবে। এর ফলে বিদ্যুতের খরচ বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। একই সঙ্গে প্রযুক্তিগত ত্রুটি, নেটওয়ার্ক নির্ভরতা এবং বিলিং সংক্রান্ত সমস্যার সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে স্মারকলিপিতে।

এএইচএসডি-র বক্তব্য, সরকারি কর্মচারীদের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিকে লক্ষ্য করে এই নির্দেশিকা জারি করা বৈষম্যমূলক। সংগঠনের দাবি, স্মার্ট মিটার স্থাপন সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাভিত্তিক করা হোক এবং 10 জুনের নির্দেশিকা অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হোক। এই ইস্যুতে দ্রুত হস্তক্ষেপ করে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য মুখ্যসচিবের কাছে আবেদন জানিয়েছে সংগঠন।

প্রসঙ্গত, সরকারি কর্মীদের বাড়িতে স্মার্ট ইলেকট্রিক মিটার বসানোর প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে বিভিন্ন দফতর, পর্ষদ ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্মীদের তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দিল রাজ্যের বিদ্যুৎ দফতর। 12 জুন জারি হওয়া এক নির্দেশিকায় কর্মীদের নাম, এইচআরএমএস আইডি, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা, কর্মস্থলের তথ্য এবং এইচআরএ প্রাপ্তির তথ্য চাওয়া হয়েছে। মুখ্যসচিবের 10 জুনের নির্দেশিকার ভিত্তিতেই এই তথ্য ভাণ্ডার তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে দফতর।

এর আগে অল বেঙ্গল কনজিউমারস অ্যাসোসিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নও এই নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে। সরব হয়েছে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-ও৷ তাদের রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যের দাবি, ক্ষমতায় আসার আগে স্মার্ট মিটারের বিরোধিতা করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী৷ এখন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে শুভেন্দু অধিকারী স্মার্ট মিটার বসাতে জোরজবরদস্তি করছেন৷

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