পুজোর মরশুমে সংকট রুখতে রক্তদানে এগিয়ে এলেন চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীরা

পুজোর মরশুমে সংকট রুখতে রক্তদানে এগিয়ে এলেন চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীরা
Asansol District Hospital: হাসপাতালের বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে দ্রুত রক্তদান শিবিরের উদ্যোগ নেন আসানসোল জেলা হাসপাতালের সুপার তপন কুমার বিশ্বাস ।
Published : October 15, 2026 at 9:38 AM IST
আসানসোল, 15 অক্টোবর: উৎসবের মরশুমে রক্তদান শিবিরের সংখ্যা কমে আসে । তারই প্রভাব পড়েছে আসানসোল জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে । গত কয়েকদিন ধরেই হাসপাতালে রক্তের সংকট দেখা দিয়েছে । এই পরিস্থিতিতে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের নিয়মিত রক্তের জোগান নিশ্চিত করা থেকে শুরু করে দুর্ঘটনায় আহত রোগী, প্রসূতি মা এবং বিভিন্ন অস্ত্রোপচারের জন্য প্রয়োজনীয় রক্তের জোগান অব্যাহত রাখা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে । এহেন সংকট রুখতে রক্তদানে এগিয়ে এলেন হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা । হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের জোগান স্বাভাবিক রাখতে জরুরি ভিত্তিতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ।
হাসপাতালের বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে দ্রুত রক্তদান শিবিরের উদ্যোগ নেন আসানসোল জেলা হাসপাতালের সুপার তপন কুমার বিশ্বাস । বুধবার জেলা হাসপাতালেই অন্যদের রক্তদানে উৎসাহিত করতে তিনি নিজেই প্রথমে রক্তদান করলেন । এরপর একে একে হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা রক্ত দিতে এগিয়ে আসেন । এই খবর লেখা পর্যন্ত প্রায় 30 জন চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী রক্তদান করেছেন । রক্তের জোগান বাড়াতে এই শিবির চলবে বলেও জানিয়েছেন হাসপাতালের সুপার ।
আসানসোল জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের মেডিক্যাল অফিসার সঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় জানান, এই হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল প্রায় 330 জন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগী । তাঁদের নিয়মিত রক্তের জোগান দিতে হয় । পাশাপাশি, প্রতিদিন বিভিন্ন দুর্ঘটনায় আহত রোগীদের চিকিৎসা, প্রসবকালীন জরুরি পরিস্থিতি এবং নানা ধরনের অস্ত্রোপচারের জন্যও প্রচুর রক্তের প্রয়োজন হয় । ফলে এমনিতেই ব্লাড ব্যাঙ্কের উপর যথেষ্ট চাপ থাকে । তার উপর উৎসবের মরশুমে রক্তদান শিবিরের সংখ্যা কমে যাওয়ায় রক্তের জোগানে ঘাটতি দেখা দিয়েছে ।
হাসপাতালের সুপার তপন কুমার বিশ্বাস জানান, উৎসবের সময় রক্তদান শিবির কম হওয়ায় রক্তের জোগান স্বাভাবিক রাখা কঠিন হয়ে পড়ে । এর আগে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের পাশে দাঁড়াতে ব্লাড ব্যাঙ্কের কর্মীরাও রক্তদান করে নজির গড়েছেন । এবার হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের রক্তদানে এগিয়ে আসার আবেদন জানানো হয় । সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছেন । এদিন তিনি নিজে প্রথমে রক্তদান করে বাকিদের উৎসাহিত করেন । তাঁর আশা, এই উদ্যোগে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও অনেকে রক্তদানে এগিয়ে আসবেন ।
অন্যদিকে, আসানসোল জেলা হাসপাতালে রক্তের সংকটের খবর পেয়ে উদ্যোগী হয়েছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । বিজেপির বিভিন্ন সাংগঠনিক স্তরের নেতৃত্বকে দ্রুত রক্তদান শিবির আয়োজনের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি । সেই অনুযায়ী ইতিমধ্যেই কয়েকটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে । পাশাপাশি, পুজো কমিটিগুলির কাছেও উৎসবের মরশুমে রক্তদান শিবির করার আবেদন জানিয়েছেন মন্ত্রী ।
উৎসবের আনন্দের মধ্যেও যাতে রক্তের অভাবে কোনও রোগীর চিকিৎসা ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করতে একদিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, অন্যদিকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব—দু'পক্ষই নিজেদের মতো করে উদ্যোগী হয়েছে । তবে দীর্ঘমেয়াদে এই সংকট মোকাবিলায় উৎসবের মরশুমেও নিয়মিত রক্তদান শিবির আয়োজন এবং সাধারণ মানুষকে স্বেচ্ছায় রক্তদানে উৎসাহিত করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ । কারণ, কয়েকশো থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীর নিয়মিত রক্তের প্রয়োজনের পাশাপাশি প্রতিদিনের জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা সচল রাখতেও পর্যাপ্ত রক্তের জোগান অত্যন্ত জরুরি ।