পুজোর ভিড়ে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট, মাথা ঘোরা ? 'প্যানিক অ্যাটাক' ভেবে ভুল নয়

পুজোর ভিড়ে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট, মাথা ঘোরা ? 'প্যানিক অ্যাটাক' ভেবে ভুল নয়
Doctors advise: চিকিৎসকদের বক্তব্য, পুজোর ভিড়ে আচমকা এমন উপসর্গ দেখা দিলে শুধু 'প্যানিক অ্যাটাক' ভেবে বসে থাকা ঠিক নয়। ইটিভি ভারতের সৌমিতা ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন ৷
Published : October 3, 2026 at 8:17 PM IST
কলকাতা, 3 অক্টোবর: পুজোর চারদিন মানেই ঠাকুর দেখা, মণ্ডপে মণ্ডপে ঘোরাঘুরি, রাত জাগা আর ভিড়ের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা । আর তার সঙ্গেই থাকে অনিয়মিত খাওয়া-দাওয়া, পর্যাপ্ত জল না-খাওয়া এবং অতিরিক্ত হাঁটাহাঁটি - সব মিলিয়ে এই সময়ে শরীরের উপর বাড়তি চাপ পড়ে । ফলে হঠাৎ মাথা ঘোরা, হাত-পা কাঁপা, বুক ধড়ফড়, শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া কিংবা শরীরের কোনও অংশে ঝিনঝিন করার মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে । অনেকেই এমন পরিস্থিতিতে প্রথমেই ধরে নেন, এটি প্যানিক অ্যাটাক । কিন্তু চিকিৎসকদের বক্তব্য, একই ধরনের উপসর্গ একাধিক গুরুতর শারীরিক সমস্যার সঙ্গেও যুক্ত থাকতে পারে । তাই পুজোর ভিড়ে আচমকা এমন কোনও উপসর্গ দেখা দিলে শুধু 'প্যানিক অ্যাটাক' ভেবে বসে থাকা ঠিক নয় ।
ইমার্জেন্সি বিভাগের চিকিৎসক পুরুষোত্তম চক্রবর্তী জানালেন, প্যানিক অ্যাটাকের রোগী অনেক সময়ই জরুরি বিভাগে আসেন । তবে প্যানিক অ্যাটাক নিজে সাধারণত জীবনহানির মতো জরুরি পরিস্থিতি নয় । কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায় । প্যানিক অ্যাটাকের সঙ্গে এমন কিছু উপসর্গ দেখা যায়, যেগুলি অন্য গুরুতর রোগের ক্ষেত্রেও হতে পারে । হাত কাঁপা, শ্বাসকষ্ট, মাথা ঘোরা কিংবা সামান্য বুকের ব্যথা - এই উপসর্গগুলিকে শুধুমাত্র প্যানিক অ্যাটাকের লক্ষণ বলে ধরে নেওয়া ঠিক নয় । কারণ একই ধরনের উপসর্গ হার্ট-অ্যাটাকের ক্ষেত্রেও দেখা যেতে পারে । ফলে আগে অন্য কোনও জরুরি শারীরিক সমস্যা রয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন ।
চিকিৎসকের বক্তব্য, কোনও রোগীর এই ধরনের উপসর্গ দেখা দিলে প্রথমেই দেখতে হবে তাঁর সামগ্রিক শারীরিক অবস্থা কেমন । রোগী সচেতন রয়েছেন কি না, নিজে জল খেতে পারছেন কি না, হাঁটাচলা করতে পারছেন কি না - এই বিষয়গুলিও গুরুত্বপূর্ণ । তবে উপসর্গ অস্বাভাবিকভাবে বাড়তে থাকলে বা দীর্ঘক্ষণ না-কমলে কাছের হাসপাতালে গিয়ে পরীক্ষা করানোই নিরাপদ ।
পুজোর সময়ে আর একটি বড় সমস্যা হল ভিড় ও ধুলোবালি । মণ্ডপে ভিড়, রাস্তায় যানজট, ধুলো এবং বদ্ধ জায়গায় দীর্ঘক্ষণ থাকার কারণে শ্বাসযন্ত্রের সমস্যায় ভোগা মানুষের সমস্যা বেড়ে যেতে পারে । বিশেষ করে হাঁপানি বা COPD-র রোগীদের ক্ষেত্রে ধুলোবালি ও ভিড়ের পরিবেশে কাশি বা শ্বাসকষ্ট শুরু হতে পারে । অনেক সময় বাইরে থেকে এই পরিস্থিতি দেখে মনে হতে পারে রোগী হয়তো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন বা প্যানিক অ্যাটাক হয়েছে । কিন্তু বাস্তবে তাঁর শ্বাসযন্ত্রের সমস্যাই এর কারণ হতে পারে । পুরুষোত্তম চক্রবর্তীর কথায়, "উপসর্গের ধরন এবং রোগীর আগের শারীরিক সমস্যা - দুই দিকই বিবেচনা করা জরুরি । আগে থেকে হাঁপানি বা COPD থাকলে হঠাৎ শ্বাসকষ্টকে শুধুমাত্র উদ্বেগের সমস্যা বলে ধরে নেওয়া উচিত নয় ।"
হাত-পায়ে ঝিনঝিন করার অনুভূতিকেও অনেক সময় মানুষ প্যানিক অ্যাটাকের সঙ্গে যুক্ত করেন । কিন্তু চিকিৎসকের মতে, এই উপসর্গের একাধিক কারণ থাকতে পারে । শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার সময়ও হাতে ঝিনঝিন করতে পারে । আবার স্ট্রোকের ক্ষেত্রেও শরীরের কোনও অংশে ঝিনঝিন বা অবশভাব দেখা দিতে পারে । রক্তে সোডিয়াম বা পটাশিয়ামের মাত্রা কমে গেলেও এই ধরনের সমস্যা হতে পারে । ফলে শুধু একটি উপসর্গের উপর ভিত্তি করে রোগ নির্ণয় করা উচিত নয় । কোনও গুরুতর কারণ নেই, তা নিশ্চিত হওয়ার পরেই প্যানিক অ্যাটাকের বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন ।
চিকিৎসক পুরুষোত্তম চক্রবর্তীর বক্তব্য, জরুরি বিভাগে আসা রোগীর ক্ষেত্রে প্রথম কাজ হল গুরুতর কোনও শারীরিক সমস্যা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা । রোগীকে পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় যে, কোনও বিপজ্জনক জরুরি কারণ নেই এবং অন্য কোনও কারণও পাওয়া যাচ্ছে না, তখন প্যানিক অ্যাটাকের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে ।
অর্থাৎ, কোনও উপসর্গকে শুরুতেই প্যানিক অ্যাটাক বলে ধরে নেওয়ার বদলে আগে অন্য সম্ভাবনাগুলি বাদ দেওয়া প্রয়োজন । যদি কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর উপসর্গ কমে যায়, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়, তাহলে আতঙ্কিত না-হয়ে পর্যবেক্ষণে থাকা যেতে পারে । কিন্তু উপসর্গ কমার পরিবর্তে আরও বাড়তে থাকলে, শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেলে, বুকের ব্যথা বাড়লে বা রোগীর সামগ্রিক অবস্থার অবনতি হলে দেরি না-করে নিকটবর্তী ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসক ।
প্যানিক অ্যাটাকের মতো দেখতে কিছু উপসর্গ আবার স্ট্রোকের ক্ষেত্রেও দেখা দিতে পারে । আর স্ট্রোকের ক্ষেত্রে সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছেন নিউরোলজি বিভাগের চিকিৎসক দীপ দাস । তাঁর বক্তব্য, স্ট্রোক আসলে মস্তিষ্কের রক্তনালির সঙ্গে যুক্ত একটি জরুরি পরিস্থিতি । ফলে যত দ্রুত উপসর্গ চিহ্নিত করে চিকিৎসা শুরু করা যায়, ততই গুরুত্বপূর্ণ । পুজোর ভিড়ে কোনও ব্যক্তি আচমকা স্বাভাবিক আচরণ বা চলাফেরার ক্ষমতা হারালে সেটিকে শুধুমাত্র ক্লান্তি বা অসুস্থতার সাধারণ লক্ষণ বলে এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয় ।
স্ট্রোকের উপসর্গ দ্রুত চেনার জন্য B-E-F-A-S-T -এর কথা বলেছেন দীপ দাস । সহজে মনে রাখার জন্য এই কয়েকটি লক্ষণের দিকে নজর রাখা যেতে পারে ।
B—Balance: আচমকা ভারসাম্য হারানো
হঠাৎ হাঁটতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা, মাথা ঘোরা বা চলাফেরায় আচমকা সমস্যা তৈরি হওয়া স্ট্রোকের লক্ষণ হতে পারে । বিশেষ করে আগে স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করা কোনও ব্যক্তির আচমকা এই ধরনের সমস্যা হলে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে ।
E—Eye: চোখে আচমকা সমস্যা
দৃষ্টিশক্তিতে আচমকা পরিবর্তন, চোখে দেখতে অসুবিধা বা দৃষ্টির ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা দেখা দিলেও সতর্ক হতে হবে । আচমকা দৃষ্টির সমস্যা অন্য কোনও কারণেও হতে পারে, তবে স্ট্রোকের সম্ভাবনাও মাথায় রাখতে হবে ।
F—Face: মুখের একদিক বেঁকে যাওয়া
স্ট্রোকের অন্যতম পরিচিত লক্ষণ হল মুখের একদিক বেঁকে যাওয়া । হাসতে বললে মুখের দুই পাশ সমানভাবে নড়ছে না, একটি দিক ঝুলে যাচ্ছে বা মুখের স্বাভাবিক সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—এমনটা হলে দ্রুত চিকিৎসার প্রয়োজন ।
A—Arm: হাত দুর্বল হয়ে যাওয়া
আচমকা একটি হাত দুর্বল হয়ে যাওয়া, হাত তুলতে না-পারা কিংবা হাত তুললেও ধীরে ধীরে নেমে যাওয়া স্ট্রোকের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হতে পারে । শরীরের এক পাশ দুর্বল হয়ে গেলেও একই ভাবে সতর্ক হতে হবে ।
S—Speech: কথাবার্তায় পরিবর্তন
রোগী হঠাৎ কথা জড়িয়ে বলছেন কি না, স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারছেন কি না, প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিচ্ছেন কি না - সেদিকেও নজর রাখতে হবে । অনেক সময় রোগী কথা বললেও তাঁর বক্তব্য অসংলগ্ন হতে পারে বা প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কহীন উত্তর দিতে পারেন । আচমকা এই ধরনের পরিবর্তনও স্ট্রোকের ইঙ্গিত হতে পারে ।
B-E-F-A-S-এর মধ্যে কোনও একটি লক্ষণ আচমকা দেখা দিলেও বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে । তখনই দরকার হয় T-এর । অর্থাৎ সময় । একাধিক লক্ষণ একসঙ্গে দেখা দিলে তো আরও দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন । দীপ দাসের বক্তব্য, স্ট্রোকের ক্ষেত্রে প্রতি মিনিট গুরুত্বপূর্ণ । মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহের সমস্যা যত বেশি সময় চলবে, তত বেশি স্নায়ুকোষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে । তাই বাড়িতে বসে অপেক্ষা করা, নিজের মতো করে ওষুধ খাওয়ানো কিংবা পরিস্থিতি নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যাবে বলে ধরে নেওয়া উচিত নয় । রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ইমার্জেন্সি বিভাগে চিকিৎসকের কাছে পৌঁছে দেওয়াই সবচেয়ে জরুরি । স্ট্রোকের সন্দেহ হলে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া নিজের মতো করে কোনও ওষুধ না দেওয়ারও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি ।
পুজোর সময়ে রুটিন বদলে যায় । রাত জাগা, সময়মতো না-খাওয়া, দীর্ঘক্ষণ হাঁটাহাঁটি কিংবা নিয়মিত ওষুধ খেতে ভুলে যাওয়া - এই সমস্ত বিষয়ই আগে থেকে ঝুঁকিতে থাকা রোগীদের সমস্যায় ফেলতে পারে । বিশেষ করে যাঁদের ডায়াবেটিস রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি । পুজোর সময়ে মিষ্টি বা অতিরিক্ত শর্করাযুক্ত খাবার খাওয়ার প্রবণতা বাড়ে । তার সঙ্গে নিয়মিত ওষুধ না-খেলে রক্তে শর্করার মাত্রায় অনিয়ম হতে পারে । তাই উৎসবের মধ্যেও ওষুধের রুটিন এবং সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে ।
যাঁদের আগে থেকেই চলাফেরায় সমস্যা রয়েছে বা শারীরিকভাবে বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন, তাঁদের ক্ষেত্রে পুজোর ভিড়ে বাড়তি সতর্কতা দরকার । অতিরিক্ত ভিড়ের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ হাঁটাহাঁটি না-করে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবারের সদস্যের সাহায্য নিতে হবে । প্রয়োজন হলে হুইলচেয়ারের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে । দিনের বেলায় বাইরে বেরোলে পর্যাপ্ত জল খাওয়ার দিকেও নজর দিতে হবে । দীর্ঘক্ষণ বাইরে থাকার কারণে শরীরে জলের ঘাটতি তৈরি হলে দুর্বলতা, মাথা ঘোরা বা অন্য সমস্যা দেখা দিতে পারে ।
চিকিৎসকদের পরামর্শ, উৎসবের ব্যস্ততার মধ্যেও নিয়মিত ওষুধ খাওয়ার রুটিন কোনওভাবেই বাদ দেওয়া যাবে না । ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ বা অন্য কোনও দীর্ঘমেয়াদি রোগে যাঁরা নিয়মিত ওষুধ খান, তাঁদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে । একইসঙ্গে, খাবারের ক্ষেত্রেও সংযম প্রয়োজন । পুজোর সময় বাইরের খাবার, মিষ্টি বা অতিরিক্ত শর্করাযুক্ত খাবার খাওয়ার পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে । কিন্তু যাঁদের আগে থেকেই ডায়াবেটিস বা অন্য কোনও ঝুঁকি রয়েছে, তাঁদের খাবারের বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি ।