রোগী দেখার সময় মোবাইলে তাস খেলা ! চাঁচল হাসপাতালে চিকিৎসকের ভিডিয়ো ভাইরাল

রোগী দেখার সময় মোবাইলে তাস খেলা ! চাঁচল হাসপাতালে চিকিৎসকের ভিডিয়ো ভাইরাল
Malda Hospital Doctors Viral Video: রোগী দেখছেন চিকিৎসক, হাতের মোবাইলে চলছে তাস খেলা । এমন ছবি প্রকাশ্যে আসতেই বিতর্ক শুরু মালদার চাঁচলে ৷
Published : September 13, 2026 at 8:31 AM IST
মালদা, 13 সেপ্টেম্বর: হাসপাতালে রোগী দেখার সময় মোবাইলে তাস খেলার অভিযোগ উঠল এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে । সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিয়োকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়েছে মালদার চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে । ভিডিয়োটি হাসপাতালের মহিলা ওয়ার্ডের বলে দাবি করা হয়েছে । যদিও ভিডিয়োটির সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ।
অভিযোগ, গত শুক্রবার চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের মহিলা ওয়ার্ডে রোগী দেখছিলেন চিকিৎসক বিক্রমজিৎ দাস । সেই সময় তাঁর হাতে ছিল তাঁর অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল । তাতে স্পষ্ট দেখা যায়, রোগীর সঙ্গে কথা বলার সময়ও ওই মোবাইলে চলছিল তাস খেলা ৷ রোগী দেখার পাশাপাশি চিকিৎসক মোবাইলে গেম খেলছিলেন এমন অভিযোগ তুলে ভিডিয়োটি পোস্ট করতেই সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় ৷
ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে । কর্তব্যরত অবস্থায় চিকিৎসকের এমন আচরণ নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক । বিশেষ করে রোগীরা যখন চিকিৎসকের কাছে পরিষেবা পাওয়ার অপেক্ষায় থাকেন, তখন তাঁর মনোযোগ অন্যত্র থাকলে পরিষেবার মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক বলেই দাবি স্থানীয়দের একাংশের ।
যদিও হাসপাতালের সুপার সুমিত তালুকদার জানিয়েছেন, "ঘটনাটি শুনেছি । এই বিষয়ে এখনও কোনও লিখিত অভিযোগ পাইনি । পেলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে । অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে নিয়ম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে ।" অভিযুক্ত চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও তিনি ফোন ধরেননি ।
মালদা উত্তর বিজেপি যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ শর্মা বলেন, "ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুতর । কর্তব্যরত অবস্থায় এমন ঘটনা কাম্য নয় । বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে । ঘটনার সত্যতা খতিয়ে দেখে তদন্ত করা এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি ।"
অন্যদিকে, চাঁচল 1 নং ব্লক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কাজী আতাউর রহমান বলেন, "রাজ্যে সরকার বদলেছে, কিন্তু সরকারি হাসপাতালের পরিষেবায় কি সত্যিই পরিবর্তন এসেছে ? রোগী দেখার সময় যদি চিকিৎসক মোবাইলে তাস খেলেন, তাহলে সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন কীভাবে ? তৃণমূল আমলে গাফিলতির অভিযোগ উঠত, এখন বিজেপি সরকারের সময়েও যদি একই ছবি দেখা যায়, তাহলে পরিবর্তন কোথায় ? ঘটনা সত্যি হলে অবিলম্বে তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে হবে ।"