ডক্টর অন হুইলস ! চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোয় যানজট পেরিয়ে বাড়ির দরজায় চিকিৎসক
Doctor on Wheels: যানজটের মধ্যে পড়ে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া কার্যত দুঃস্বপ্ন হয়ে ওঠে। সমস্যার কথা মাথায় রেখেই অভিনব উদ্যোগ দুই বন্ধুর। পলাশ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন।
Published : November 17, 2026 at 8:22 PM IST
চন্দননগর, 17 নভেম্বর: আলোর রোশনাই, প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে দর্শনার্থীদের ঢল, উৎসবের আমেজে মেতে ওঠে চন্দননগর । কিন্তু জগদ্ধাত্রী পুজোর এই আনন্দের মধ্যেই প্রতি বছর বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় যানজট ও নো-এন্ট্রি । শহরের বিভিন্ন রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ থাকায় অসুস্থ রোগীকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে গিয়ে নাকাল হতে হয় পরিবারের সদস্যদের । বিশেষ করে শিশু কিংবা প্রবীণ কেউ আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে । সেই দুর্ভোগের কথা ভেবেই চন্দননগরের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন দুই বন্ধু । একজন চিকিৎসক, অন্যজন পেশায় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার । বাইকে চেপে রোগীর বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছেন তাঁরা । শুধু প্রাথমিক চিকিৎসাই নয়, প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং বিভিন্ন পরীক্ষার ব্যবস্থাও করছেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ।
নো এন্ট্রি...! সেখান থেকেই ভাবনা
চন্দননগরের জ্যোতির মোড়ের স্বপ্না বাজারের একটি ক্লিনিককে কেন্দ্র করে চলছে এই বিশেষ পরিষেবা । চিকিৎসক অভ্র ঘোষ এবং তাঁর বাল্যবন্ধু দীপ্তনু মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে 2023 সাল থেকে জগদ্ধাত্রী পুজোর পাঁচ দিন এই পরিষেবা চালু হয়েছে । তাঁদের লক্ষ্য, পুজোর সময় নো এন্ট্রির কারণে যাতে কোনও অসুস্থ মানুষ প্রাথমিক চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না হন ।
চিকিৎসক অভ্র ঘোষ বিহারের কিষানগঞ্জের একটি মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে যুক্ত । পাশাপাশি সারা বছর সপ্তাহে দু'দিন চন্দননগরে রোগী দেখেন তিনি । জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় শহরের বিভিন্ন রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ থাকায় রোগীদের হাসপাতালে পৌঁছনোর সমস্যা দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর নজরে ছিল । তবে এই উদ্যোগের পিছনে রয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও ।
অভ্র বলেন, "মানুষের শরীর খারাপ তো আর কিছু বলে-কয়ে আসে না । 2022 সালে আমার বাবা স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন । সেই বছর জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় বাবাকে নিয়ে খুব সমস্যায় পড়তে হয়েছিল । নো এন্ট্রির কারণে হাসপাতালে কিংবা কোনও চিকিৎসকের কাছে পৌঁছনো কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠেছিল । সেই অভিজ্ঞতা থেকেই মনে হয়েছিল, পুজোর সময় মানুষের কাছে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা করা যায় কি না ।"
শুরু 'ডক্টর অন হুইলস'
নিজের সেই অভিজ্ঞতার কথা বাল্যবন্ধু দীপ্তনু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভাগ করে নেন অভ্র । দু'জনে মিলে ভাবনাচিন্তা শুরু করেন, কীভাবে যানজট ও নো এন্ট্রির মধ্যেও অসুস্থ মানুষের বাড়িতে চিকিৎসক পৌঁছে দেওয়া সম্ভব । সেই ভাবনা থেকেই জন্ম নেয় 'ডক্টর অন হুইলস' ।
পেশায় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার দীপ্তনু কলকাতার একটি কর্পোরেট সংস্থায় কর্মরত । তাঁরও পরিবারের সদস্যদের অসুস্থতার কারণে জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় নো এন্ট্রির মধ্যে চিকিৎসা পরিষেবা পেতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল । ফলে অভ্রর প্রস্তাবে তিনিও সানন্দে সাড়া দেন ।
দীপ্তনু বলেন, "জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় চন্দননগরের বিভিন্ন রাস্তায় নো এন্ট্রি থাকে । কেউ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া খুব কঠিন হয়ে যায় । সেই সমস্যা থেকেই বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করে 'ডক্টর অন হুইলস'-এর পরিকল্পনা করি । আমাদের উদ্দেশ্য, জরুরি পরিস্থিতিতে অন্তত প্রাথমিক চিকিৎসাটুকু যেন মানুষ বাড়িতেই পান ।"
বাইকে চেপেই বাড়ি বাড়ি
এই পরিষেবার বিশেষত্ব হল, রোগীকে ক্লিনিকে নিয়ে আসার জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে না। বরং রোগীর ফোন পেলেই বাইকে চেপে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছেন দুই বন্ধু। প্রাথমিক চিকিৎসার পাশাপাশি প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন পরীক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে।
সাধারণ রক্ত পরীক্ষা, ইসিজি, সোডিয়াম ও পটাশিয়াম পরীক্ষার সুবিধা দেওয়া হচ্ছে । পাশাপাশি জরুরি প্রয়োজন হলে ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাও করেছেন তাঁরা । এমনকী, পুজোর সময় অধিকাংশ ওষুধের দোকান বন্ধ থাকলেও যাতে রোগীদের সমস্যায় পড়তে না হয়, সে জন্য বন্ধু-বান্ধবদের সাহায্য নিচ্ছেন দুই উদ্যোক্তা ।
চন্দননগরের বারাসাত গেট থেকে তালডাঙা পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে এই পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে । শিশু থেকে প্রবীণ, যে কোনও বয়সের মানুষের জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজনে সাড়া দিচ্ছেন তাঁরা । রয়েছে দুটি হেল্পলাইন নম্বর । সেখানে ফোন করে পরিষেবা নেওয়া যাচ্ছে । দশমী পর্যন্ত এই বিনামূল্যের চিকিৎসা পরিষেবা চালু থাকবে ।
অভ্র জানান, প্রথম দিকে বাড়ি থেকেই এই পরিষেবা পরিচালনা করতেন তাঁরা । এখন জ্যোতির মোড়ের ক্লিনিক থেকে গোটা ব্যবস্থাটি পরিচালনা করা হচ্ছে । গত বছর জগদ্ধাত্রী পুজোর পাঁচ দিনে প্রায় 30 জন রোগীকে পরিষেবা দিয়েছিলেন তাঁরা । এ বছর আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছনোর লক্ষ্য রয়েছে । আগামী দিনে এই উদ্যোগকে আরও বড় আকার দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে দুই বন্ধুর ।
86 বছরের বৃদ্ধের ভরসা দুই বন্ধু
এই উদ্যোগের সুফল পাচ্ছেন শহরের প্রবীণ বাসিন্দারাও । মানকুণ্ডুর কানাইলাল পল্লির 86 বছরের সুনীল দত্ত শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছেন । পুজোর সময় আচমকা শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে হাসপাতালে পৌঁছনো নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকতে হয় তাঁকে । কিন্তু 'ডক্টর অন হুইলস'-এর পরিষেবা তাঁর কাছে অনেকটাই স্বস্তির ।
সুনীলবাবু বলেন, "আমার কোনও সমস্যা হলে ওঁকে ফোন করলেই চলে আসেন । আমাদের মতো বয়স্ক মানুষদের এই পরিস্থিতিতে বিনা পয়সায় চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন । শুধু ধন্যবাদ দিয়ে এই উদ্যোগকে ছোট করা উচিত নয় । আমি চাই, ওঁদের আরও উন্নতি হোক । যাতে আগামী দিনে আরও বেশি মানুষের কাছে এই পরিষেবা পৌঁছে দিতে পারেন ।"
আধ ঘণ্টার মধ্যেই বাড়িতে চিকিৎসক
আর এক রোগী বিপ্লব চক্রবর্তীর অভিজ্ঞতাও প্রায় একই রকম । সামাজিক মাধ্যমে এই পরিষেবার কথা জানতে পেরে তিনি যোগাযোগ করেন । তাঁর দাবি, ফোন করার মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যেই অভ্র ও দীপ্তনু তাঁর বাড়িতে পৌঁছে যান ।
বিপ্লব বলেন, "বর্তমানে চিকিৎসা পরিষেবা অনেকটাই পেশাদারিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছে । সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তরুণ প্রজন্মের এক চিকিৎসক যেভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তা বড় পাওনা । পুজোর সময় চন্দননগরে যে পরিমাণ যানজট হয়, তাতে অসুস্থ রোগীকে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন । 15 মিনিটের রাস্তা পেরোতে কখনও দু'ঘণ্টা লেগে যায় । আবার পুজোর সময় অনেক চিকিৎসক ছুটিতে থাকেন । অনেকে ফোনও ধরতে চান না । সেখানে অভ্র ও দীপ্তনু যেভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন, তা প্রশংসনীয় । এই পরিষেবা প্রতি বছর চালু থাকুক, সেটাই চাই ।"
উৎসবের ভিড়ে মানবিকতার নজির
জগদ্ধাত্রী পুজোয় চন্দননগরের রাস্তায় মানুষের ঢল নামাই স্বাভাবিক । পুজোর নিরাপত্তা ও যান নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে নো এন্ট্রির ব্যবস্থা থাকলেও অসুস্থ মানুষের চিকিৎসার প্রয়োজন তো আর উৎসবের নিয়ম মেনে আসে না । সেই বাস্তব সমস্যার কথা মাথায় রেখেই দুই বন্ধুর এই উদ্যোগ ।
পেশাগত পরিচয় আলাদা । একজন চিকিৎসক, অন্যজন ইঞ্জিনিয়ার । কিন্তু মানুষের বিপদের দিনে পাশে দাঁড়ানোর তাগিদ তাঁদের এক জায়গায় এনে দিয়েছে । বাইকই এখন তাঁদের ভরসা, আর রোগীর বাড়িই তাঁদের চিকিৎসাকেন্দ্র । চন্দননগরের পুজোর ভিড়ে এই উদ্যোগ তাই শুধু চিকিৎসা পরিষেবা নয়, উৎসবের আবহে মানবিকতারও এক অন্য নজির হয়ে উঠেছে ।