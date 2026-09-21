কসবার অ্যাক্রোপলিস মলে সিনেমা দেখতে গিয়ে হেনস্থার শিকার চিকিৎসক দম্পতি, গ্রেফতার 6

কসবার অ্যাক্রোপলিস মলে সিনেমা দেখতে গিয়ে হেনস্থার শিকার চিকিৎসক দম্পতি, গ্রেফতার 6
Doctor couple harassed Kasba: দম্পতির উদ্দেশে অশালীন আচরণ করা হয়। মহিলার শ্লীলতাহানিও করা হয় বলে অভিযোগ।
Published : September 21, 2026 at 4:36 PM IST
কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: ভর সন্ধ্যায় মত্ত যুবকদের বিরুদ্ধে মহিলাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ৷ কসবা থানায় দায়ের হয়েছে অভিযোগ ৷
কলকাতায় ফের প্রকাশ্যে মহিলার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। কসবা থানার অন্তর্গত অ্যাক্রোপলিস মলে সিনেমা দেখতে গিয়ে এক চিকিৎসক দম্পতি হেনস্থার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ। অভিযোগ, মত্ত অবস্থায় থাকা একদল যুবক ওই দম্পতিকে লক্ষ্য করে অশালীন আচরণ করে। এমনকী মহিলার শ্লীলতাহানিও করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর কসবা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই ছ’জন যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
অভিযোগ অনুযায়ী, ভর সন্ধ্যায় অ্যাক্রোপলিস মলের মতো জনবহুল জায়গায় সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন ওই চিকিৎসক দম্পতি। সেই সময়ই তাঁদের সঙ্গে কয়েকজন যুবকের বচসা বাধে। যুবকরা মত্ত অবস্থায় ছিল বলে অভিযোগ। বচসার মধ্যেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে ওই মহিলাকে লক্ষ্য করে অশালীন আচরণ এবং শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ওই দম্পতি। তাঁরা কসবা থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ জানান। অভিযোগ পাওয়ার পর দ্রুত তদন্তে নামে পুলিশ। ঘটনাস্থল এবং আশপাশের এলাকার তথ্য খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের শনাক্ত করা হয়। পরে ছ’জনকে গ্রেফতার করা হয়। ঘটনার পিছনে ঠিক কী হয়েছিল, অভিযুক্তরা কেন ওই দম্পতিকে টার্গেট করেছিল এবং ঘটনার সময় তাঁরা মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
তবে অ্যাক্রোপলিস মলের মতো ব্যস্ত ও জনবহুল এলাকায় সন্ধ্যার সময় এই ধরনের অভিযোগ সামনে আসায় নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে শহরের নিরাপত্তা নিয়ে। মল চত্বরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ঘটনাস্থলে উপস্থিত নিরাপত্তারক্ষীদের ভূমিকা এবং ঘটনার সময় সেখানে থাকা অন্যান্য ব্যক্তিদের ভূমিকা নিয়েও তদন্তকারীরা তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এই ঘটনার পাশাপাশি সম্প্রতি কলকাতার আরও একটি প্রান্তে মহিলাকে হেনস্থার অভিযোগ সামনে এসেছিল। বিশ্বকর্মা পুজোর রাতে নাগেরবাজারে এক তরুণী এবং তাঁর বন্ধুকে রাস্তা আটকে হামলার অভিযোগ ওঠে কয়েকজনের বিরুদ্ধে। অভিযোগ ছিল, বাইকে করে যাওয়ার সময় তাঁদের পথ আটকানো হয়। রাস্তা ছাড়ার কথা বলা নিয়ে শুরু হয় বচসা।
অভিযোগ, বাইকের হর্ন দেওয়াকে কেন্দ্র করে ওই তরুণীর বন্ধুর সঙ্গে অভিযুক্তদের বচসা আরও বাড়ে। এরপর তাঁকে বাইক থেকে নামিয়ে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। একই সময়ে ওই তরুণীকে টেনে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানি করা হয় বলেও অভিযোগ ওঠে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে তরুণী ও তাঁর বন্ধুকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ।
তরুণীর অভিযোগ, ঘটনার সময় তিনি পুরো বিষয়টি মোবাইলে রেকর্ড করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অভিযুক্তরা আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়ায় আতঙ্কে তিনি সেই ভিডিও মুছে ফেলেন। তাঁর চিৎকার শুনে আত্মীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে এলে তাঁদেরও রেহাই দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। বন্দুকের বাঁট দিয়ে তরুণীর আত্মীয়দেরও মারধর করা হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে।
এই বিষয়ে কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "পারিপার্শ্বিক তথ্যপ্রমাণ ঘেঁটে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে গোটা ঘটনাটি বিস্তারিত জানা হচ্ছে"। নাগেরবাজার থানায় এই ঘটনায় চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। ইতিমধ্যেই শ্লীলতাহানির অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে ঘটনায় মূল অভিযুক্তদের মধ্যে এখনও কয়েকজন অধরা বলে জানা গিয়েছে।
একদিকে কসবার মতো শহরের ব্যস্ত এলাকায় মলের ভিতরে চিকিৎসক দম্পতিকে হেনস্থার অভিযোগ ৷ অন্যদিকে, বিশ্বকর্মা পুজোর রাতে নাগেরবাজারে রাস্তা আটকে তরুণীকে হেনস্থার অভিযোগ— পরপর এমন ঘটনায় প্রকাশ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে ফের উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে জনবহুল এলাকায় সন্ধ্যা বা রাতের সময়ে কীভাবে একের পর এক এমন ঘটনা ঘটছে, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশ কী পদক্ষেপ করে এবং তদন্তে আরও কী তথ্য সামনে আসে, এখন সেদিকেই নজর।