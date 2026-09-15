চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশন নিয়ে জালিয়াত, বিধাননগর কমিশনারেটে অভিযোগ

চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশন নিয়ে জালিয়াত, বিধাননগর কমিশনারেটে অভিযোগ
অভিযোগের ভিত্তিতে অবিলম্বে এফআইআর দায়ের করে তদন্তের পাশাপাশি কাউন্সিলের সমস্ত নথি ও তথ্য সুরক্ষিত রাখার আবেদন জানানো হয়েছে।
Published : September 15, 2026 at 3:56 PM IST
কলকাতা 15 সেপ্টেম্বর: চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশন নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ । 2017 সাল থেকে 2025 সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিলের (WBMC) মাধ্যমে একাধিক চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন জাল বা অবৈধ নথির ভিত্তিতে হয়েছে বলে দাবি। এই অভিযোগ তুলে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের দ্বারস্থ হলেন চিকিৎসক সুনন্দ দে। অভিযোগের ভিত্তিতে অবিলম্বে এফআইআর দায়ের করে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি । পাশাপাশি কাউন্সিলের সমস্ত নথি ও তথ্য সুরক্ষিত রাখার আবেদনও জানানো হয়েছে।
অভিযোগপত্রে দাবি করা হয়েছে, একাধিক ব্যক্তি জাল, ভুয়ো এবং যাচাই করা সম্ভব নয় এমন শিক্ষাগত যোগ্যতার নথি জমা দিয়ে চিকিৎসক হিসেবে রেজিস্ট্রেশন পেয়ে থাকতে পারেন। অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে, তা চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশন যাচাই ও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় গুরুতর গাফিলতির ইঙ্গিত দেবে বলেও অভিযোগকারীর দাবি। এমন রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে অযোগ্য ব্যক্তির চিকিৎসক হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়ে থাকলে তাতে রোগীর জীবনও বিপন্ন হতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
এই ঘটনায় কাউন্সিলের একাধিক প্রাক্তন ও বর্তমান পদাধিকারী এবং রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের ভূমিকা খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে। অভিযোগপত্রে ডা. মানস চক্রবর্তী, ডা. নির্মল মাজি, ডা. সুদীপ্ত রায় এবং ডা. সুশান্ত রায়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।
কী নিয়ে অভিযোগ ?
অভিযোগ পত্রে জানতে চাওয়া হয়েছে, কোন আধিকারিক সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশনগুলির যাচাই ও অনুমোদন করেছিলেন তা জানাতে হবে । নথিতে থাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিক্যাল কাউন্সিল থেকে যোগ্যতার নথি স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়েছিল কি না এবং কোনও নেতিবাচক রিপোর্ট পাওয়া সত্ত্বেও তা উপেক্ষা করা হয়েছিল কি না।-তাও খতিয়ে দেখার অনুরোধ করেছেন আবেদনকারী । পাশাপাশি, নিয়ম ভেঙে রেজিস্ট্রেশন দেওয়া, কোনও বেআইনি আর্থিক সুবিধা নেওয়া, সংগঠিত চক্রের অস্তিত্ব এবং জাল রেজিস্ট্রেশন পরবর্তী সময়ে নবীকরণ বা সক্রিয় রাখার মতো বিষয়ও তদন্তের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়েছে।
অভিযোগ পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, মঙ্গলবার সকালে WBMC-এর দফতরে ডা. সুদীপ্ত রায় দুই তরুণী-সহ কয়েকজনকে নিয়ে এসেছিলেন । ভিতরে থাকা কর্মীদের থেকে তিনি কয়েকটি নথি চেয়েছিলেন । তা নিয়ে সেখানে গোলমালেরও সৃষ্টি হয় । তবে এই ঘটনার সবটা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি বলে অভিযোগকারী নিজেই জানিয়েছেন। তার জন্য সিসিটিভি ফুটেজ, ভিজিটর রেজিস্টার, নিরাপত্তারক্ষী এবং কর্মীদের বয়ান খতিয়ে দেখতেও অনুরোধ করেন তিনি । কোন কোন নথি চাওয়া হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখলেই ঘটনার সত্যতা যাচাই করা সম্ভব বলে দাবি করা হয়েছে। তাঁরা কোনও নথি দেখে ছিলেন কি না সেটাও খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে ।
অভিযোগকারীর আবেদন, এই অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করে নিরপেক্ষ ও তদন্ত শুরু করা হোক। শুধু তাই নয়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্য়ে তদন্ত শেষ করার কথাও বলা হয়েছে । তদন্তে জড়িত প্রত্যেকের ভূমিকা চিহ্নিত করে প্রমাণ মিললে পদমর্যাদা নির্বিশেষে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানানো হয়েছে। অভিযোগকারীর বক্তব্য, বিষয়টি শুধু প্রশাসনিক অনিয়মের নয়, এর সঙ্গে বহু রোগীর নিরাপত্তা ও তাঁদের সুস্থ থাকা জড়িত। যদিও শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত আইনি কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।
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