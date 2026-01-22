ETV Bharat / state

‘মা হ্যান্টাকালী’র নাম বলে ট্রোলের শিকার মোদি, এই মন্দিরের ইতিহাস-ঐতিহ্য জানেন?

গত শনিবার মালদার জনসভায় ভাষণের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মা হ্যান্টাকালী ও মা মনস্কামনাকে প্রণাম জানান৷ সেই নিয়েই শুরু হয়েছে বিতর্ক৷

MAA HANTAKALI
‘মা হ্যান্টাকালী’র নাম বলে ট্রোলের শিকার মোদি, এই মন্দিরের ইতিহাস-ঐতিহ্য জানেন? (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 22, 2026 at 6:00 PM IST

4 Min Read
মালদা, 22 জানুয়ারি: মালদা সফরে এসে প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য শুরু করেছিলেন মা মনস্কামনা এবং মা হ্যান্টাকালীকে প্রণাম জানিয়ে৷ তাঁর সভা শেষ হতে না-হতেই এই নিয়ে ট্রোল শুরু হয় সোশাল মিডিয়ায়৷ মা মনস্কামনা নিয়ে সেখানে কিছু বলা না হলেও হ্যান্টাকালীর নাম নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়৷ একসময় বিষয়টি নিয়ে কথার লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েন তৃণমূল ও বিজেপি নেতা-নেত্রীরা৷ নেট দুনিয়ায় সেই লড়াই এখনও শেষ হয়নি৷

সোশাল মিডিয়ায় অনেকেই মন্তব্য করেছেন, মা কালীকে নিয়ে মস্করা করেছেন প্রধানমন্ত্রী৷ হ্যান্টাকালী নামে এই রাজ্যে কোনও মা কালী নেই৷ তাঁদের হয়তো জানা নেই, দীর্ঘ বছর ধরেই মালদা শহরে পূজিত হয়ে আসছেন মা হ্যান্টাকালী৷ মালদা মেডিক্যাল কলেজের ঠিক পাশেই 12 নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে রয়েছে তাঁর মন্দির৷ এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে 1947 সালে৷ অর্থাৎ যে বছর দেশ স্বাধীন হয়৷

Maa Hantakali
মালদায় মা হ্যান্টাকালীর মন্দির (নিজস্ব ছবি)

অবশ্য তারও বহু আগে থেকে মায়ের পুজো হয়ে আসছে সেখানে৷ বর্তমানে মন্দিরে পুজোর দায়িত্বে রয়েছেন তিনজন পুরোহিত৷ প্রতিদিন গোটা জেলার অসংখ্য মানুষ মন্দিরে আসেন৷ অনেকে অন্য জেলা কিংবা রাজ্য থেকেও আসেন৷ মন্দিরে মায়ের পুজো দিয়ে ফিরে যান৷ এই মায়ের নামেই মেডিক্যালের পাশের রাস্তা আর জাতীয় সড়কের মোড়টি হ্যান্টাকালী মোড় নামে জেলায় পরিচিত৷

বর্তমানে এই মন্দিরে সেবাইত হিসাবে নিযুক্ত রয়েছেন অচিন্ত্য ভট্টাচার্য, অসীম গোস্বামী ও দেবরাজ চক্রবর্তী৷ অচিন্ত্য ভট্টাচার্য বলেন, “তিনশো বছরেরও বেশি সময় ধরে এখানে মা হ্যান্টাকালীর পুজো হয়ে আসছে৷ প্রথমে বেদিতে পুজো হতো৷ 1947 সালে মায়ের মন্দির নির্মিত হয়৷ পরবর্তী সময়ে মন্দিরের আকার বেড়েছে৷ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আমলে এই মন্দিরের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে৷’’

Maa Hantakali
মালদায় মা হ্যান্টাকালী (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘এই মন্দিরের পাশে থাকা মোড়টি হ্যান্টাকালী মোড় নামে পরিচিত৷ অসংখ্য ভক্ত প্রতিদিন পুজো দিতে আসেন৷ এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে এখানে অনেক দোকানপাটও গড়ে উঠেছে৷ এবার মালদায় এসে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং মা হ্যান্টাকালীর নাম নিয়েছেন৷ ফলে বোঝাই যায়, মায়ের মহিমা কতটা ছড়িয়ে পড়েছে৷”

Maa Hantakali
মালদায় মা হ্যান্টাকালীর মন্দির (নিজস্ব ছবি)

বৃহস্পতিবার স্ত্রী নন্দিতাকে নিয়ে মন্দিরে পুজো দিতে এসেছিলেন শহরেরই বাসিন্দা অনির্বাণ সেন৷ তিনি বলছেন, “প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে মা হ্যান্টাকালীকে নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় অপপ্রচার আমিও দেখেছি৷ এসব মেনে নেওয়া যায় না৷ যে বা যাঁরা মালদা শহর সম্পর্কে জানেন না, এই শহর কিংবা শহরে থাকা ধর্মীয় স্থানগুলি চেনেন না, তাঁরা সোশাল মিডিয়ায় কী করে মা কালীকে নিয়ে ট্রোল করেন বুঝতে পারি না৷’’

তাঁর আরও বক্তব্য, ‘‘একাংশ নিজেদের বড় বোদ্ধা ভাবেন৷ তাই যে কোনও বিষয়ে তাঁরা সোশাল মিডিয়ায় ঝড় তুলতে চান৷ অথবা সোশাল মিডিয়া থেকে আয়ের উদ্দেশ্যেই তাঁরা এসব কাজ করে থাকেন৷ সবচেয়ে অবাক করার বিষয়, এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির লোকজনও জড়িয়ে পড়েছেন৷ কেন, জানা নেই৷”

Maa Hantakali
মালদায় মা হ্যান্টাকালী (নিজস্ব ছবি)

তবে প্রধানমন্ত্রীর গলায় হ্যান্টাকালীর নাম শুনে আপ্লুত এলাকার বাসিন্দা সনাতন পাল৷ তিনি বলেন, “মালদায় বক্তব্য রাখার শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী মা হ্যান্টাকালীর নাম নিয়েছেন৷ এতে আমরা আপ্লুত৷ এই মা খুব জাগ্রত৷ দৈনিক পুজোর সঙ্গে প্রতি বছর ধুমধাম করে মায়ের বাৎসরিক পুজো হয়৷ মায়ের নাম আরও ছড়িয়ে পড়ুক৷ আমরা সেটাই চাই৷”

Maa Hantakali
মালদায় মা হ্যান্টাকালীর মন্দির (নিজস্ব ছবি)

তৃণমূল পরিচালিত ইংরেজবাজার পৌরসভার ভাইস চেয়ারপার্সন সুমালা আগরওয়ালাও সময় পেলে হ্যান্টাকালীর মন্দিরে আসেন৷ তিনি বলেন, “মা হ্যান্টাকালী আর মা মনস্কামনার মন্দির মালদা শহরে রয়েছে৷ আসলে আসলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ থেকে শুরু করে হিন্দিভাষী বিজেপি নেতা-নেত্রীরা বাংলা ভাষায় কথা বলার সময় উচ্চারণে ভুল করেন৷ হয়তো সেই কারণেই সোশাল মিডিয়ায় এই বিতর্ক ছড়িয়েছে৷”

Maa Hantakali
মালদায় মা হ্যান্টাকালী (নিজস্ব ছবি)

এনিয়ে বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া, “মুখ্যমন্ত্রী যখন বিষ্ণুমাতার নাম করেন, দুর্গা কিংবা সরস্বতী পুজোর ভুল মন্ত্র বলেন, গায়েত্রী মন্ত্র থেকে শুরু করে সবকিছুতেই ভুল বলেন, তখন তো তৃণমূলের লোকজন কিছু বলে না? সোশাল মিডিয়ায় ঝড় ওঠে না? প্রধানমন্ত্রী সব জেনেই মা মনস্কামনা ও মা হ্যান্টাকালীর নাম নিয়েছেন৷ এসব অবশ্য তৃণমূলের লোকজনের মাথায় ঢুকবে না৷”

