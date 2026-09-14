মাদ্রাসা বন্ধ করবেন না, ভুল থাকলে ...! মুখ্যমন্ত্রীকে 'অনুরোধ' তহ্বা সিদ্দিকীর
Do not shut down madrasa: ত্বহা সিদ্দিকীর দাবি, শিক্ষার দরজা বন্ধ না করে ভুলত্রুটি সংশোধনের পথেই এগোক সরকার ।
Published : September 14, 2026 at 6:15 PM IST
ফুরফুরা, 14 সেপ্টেম্বর: অনুমোদনহীন মাদ্রাসা বন্ধের সরকারি নির্দেশকে কেন্দ্র করে এ বার সরব হলেন ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী । তাঁর অভিযোগ, মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তে পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে পারে বহু পড়ুয়া । কোনও প্রতিষ্ঠানে অনিয়ম বা ভুল থাকলে তা চিহ্নিত করে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হোক । প্রয়োজনে সরকারি অনুমোদনের আওতায় এনে প্রতিষ্ঠানগুলিকে সঠিক ভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করা হোক ।
ফুরফুরা থেকে ত্বহা বলেন, "মাদ্রাসাগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া মুসলিমবিরোধী চক্রান্ত, মুসলিমদের প্রতি অত্যাচার এবং জুলুম ।" তাঁর বক্তব্য, মাদ্রাসা মানেই শুধু ধর্মীয় শিক্ষা নয় । বহু মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ পড়াশোনাও করানো হয় । ফলে কোনও প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিলে তার প্রভাব পড়বে সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের উপর ।
সরকারি নির্দেশের প্রসঙ্গ তুলে ত্বহার দাবি, 252টি মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং আরও 100টি মাদ্রাসাকে শোকজ করা হয়েছে । ঠিক কী তথ্য, কী ভিত্তি এবং কী কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট তথ্য থাকা প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন তিনি । তাঁর প্রশ্ন, "252টি মাদ্রাসা যদি বন্ধ করে দেওয়া হয়, 100টিকে শোকজ করা হয়, তা হলে ওই সব প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ কী হবে ?"
মাদ্রাসাগুলিতে সাধারণ শিক্ষার পরিকাঠামোর কথাও তুলে ধরেছেন ত্বহা । তাঁর দাবি, বহু মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি স্কুলের মতো সাধারণ পাঠ্যক্রমও পড়ানো হয় । তাই মাদ্রাসাকে শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখলে বাস্তব পরিস্থিতির পুরোটা ধরা পড়বে না । তাঁর কথায়, একটি মাদ্রাসায় যদি 50 জন ছাত্রছাত্রীও পড়াশোনা করে, প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে গেলে তাঁদের শিক্ষাজীবন ব্যাহত হতে পারে । তাই কোনও প্রতিষ্ঠানে সমস্যা থাকলে সরাসরি বন্ধ না করে আগে সেই সমস্যা চিহ্নিত করা প্রয়োজন ।
ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও নিজের মত জানিয়েছেন ফুরফুরার পীরজাদা । তাঁর বক্তব্য, ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের মানুষকে ভালবাসতে ও শ্রদ্ধা করতে শেখে । হিন্দু, মুসলিম, জৈন বা খ্রিস্টান- পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষ হিসেবে একে অপরকে জানার শিক্ষা ধর্মীয় শিক্ষার মধ্য দিয়েও পাওয়া সম্ভব বলে তাঁর দাবি ।
তবে অনিয়মের অভিযোগ থাকলে তা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করেননি ত্বহা । তাঁর বক্তব্য, যে মাদ্রাসায় পঠনপাঠনে ভুল হচ্ছে বা কোনও ধরনের সমস্যা রয়েছে, তা শুধরে দিতে হবে । কোথায় কী ঘাটতি রয়েছে, তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া সরকারের দায়িত্ব ।
সেখানেই তাঁর মূল দাবি, অনুমোদন না থাকলে মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়া নয়, বরং সরকারি নিয়মের মধ্যে এনে সেগুলিকে পরিচালনার সুযোগ দেওয়া হোক । তাঁর মতে, সরকার চাইলে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, নিয়মকানুন এবং শিক্ষাব্যবস্থা নির্দিষ্ট করে দিয়ে ওই প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুমোদনের আওতায় আনতে পারে । ত্বহার বক্তব্য, "সরকারের কাজ হওয়া উচিত, যে মাদ্রাসাগুলির সরকারি অনুমোদন নেই, সেগুলিকে অনুমোদন দিয়ে সুন্দর ভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করা । বন্ধ করে দেওয়া সমাধান নয় ।"
তবে এ ব্যাপারে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক প্রসেনজিৎ বাগ ৷ তিনি বলেন, "মাদ্রাসাগুলি যে দুর্নীতির আখরা এবং সন্ত্রাসবাদী তৈরির কারখানা, একথা প্রথম বলেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ৷ বিজেপি সেদিন ওনার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছিল ৷ তবু নানা চাপে সে সময় বুদ্ধবাবু পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন ৷ তা না হলে বাংলায় যে সব সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ হচ্ছে তা হতো না ৷"
এখানেই না থেমে বিজেপি বিধায়কের আরও অভিযোগ, "এই মাদ্রাসাগুলি সমাজে বিভাজন তৈরি করছে ৷ সে কারণেই এগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ এই দেশে থাকবে, সরকারের অনুদান নেবে আর কোনও নিয়ম, নীতি মানবে না, তা তো চলতে পারে না ৷ তাই রাষ্ট্রের স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত ৷" ত্বহা সিদ্দিকীর অবশ্য দাবি, শিক্ষার দরজা বন্ধ না করে ভুলত্রুটি সংশোধনের পথেই এগোক সরকার ।