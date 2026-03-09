'একদম চিৎকার করবেন না', জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে বৈঠকে অপমানিত চন্দ্রিমা !
চন্দ্রিমার অভিযোগ, বৈঠকে তাঁর সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৷ যা নিয়ে ফের চাপানোতর শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে ৷
Published : March 9, 2026 at 3:18 PM IST
কলকাতা, 9 মার্চ: নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠকে চরম অপমানিত হলেন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৷ বৈঠক থেকে বেরিয়ে এমনটাই দাবি করেন তিনি ৷ চন্দ্রিমার অভিযোগ, বৈঠকে তাঁর সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৷ যা নিয়ে ফের চাপানোতর শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে ৷
রবিবারেই রাজ্যে এসে পৌঁছেছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ ৷ পরে সোমবার সকাল থেকেই রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন কমিশনের কর্তারা ৷ মোট আটটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা ৷ আর সেই বৈঠক থেকে বেরিয়ে সুর চড়ালেন তৃণমূলের প্রতিনিধিরা ৷ এদিন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে তৃণমূলের প্রতিনিধি দলে ছিলেন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এবং তৃণমূলের রাজ্যসভার প্রার্থী রাজীব কুমার ৷ বৈঠক থেকে বেরিয়ে এসে কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগড়ে দিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৷
তিনি বলেন, "উনি (জ্ঞানেশ কুমার) আমাদের কথা শুনেই ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন ৷ আমাদের বললেন, আপনারা সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছেন তারপর তো আর কিছু বলার নেই ৷ আমি একজন মহিলা, আমাকে বলছে ডোন্ট শাউট ৷ এখান থেকেই তো বোঝা যাচ্ছে মহিলাদের আপনারা কতটা সম্মান করেন ৷"
এখানেই শেষ নয়, চন্দ্রিমা আরও বলেন, "আমার চিৎকার করার কোনও অভিপ্রায় ছিল না ৷ ওদের মনে হয়েছে আমার গলাটা একটু জোরে ৷ বাংলার মহিলারা জোর গলাতেই কথা বলে ৷ তাতে আপনার অসুবিধা হলে আমার কিছু বলার নেই ৷ আপনি একজন মহিলাকে কী করে বলছেন চেঁচাবেন না ? আমরা যখন জনগণের অধিকার নিয়ে কথা বলছি তখন কেন আমি আমার আওয়াজ তুলব না ?"
কমিশনের বৈঠকে একগুচ্ছ অভিযোগ তৃণমূলের ৷ পাশাপাশি, তৃণমূল প্রতিনিধিদের দাবি, বৈঠকে কমিশনের তরফে তাদের সাফ জানানো হয় যেহেতু তৃণমূল সুপ্রিম কোর্টে ইতিমধ্য়েই মামলা দায়ের করেছে তাই তাদের আর তেমন কিছু করার নেই ৷ এই প্রসঙ্গে এদিন চন্দ্রিমা বলেন, "যারা নাগরিক, যারা বৈধ ভোটার তাদের নাম যেন বাদ না যায় ৷ বেশ করেছি আমরা সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছি ৷ আমাদের কি সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া ভুল হয়েছে ? আমাদের যাওয়ার 100 বার অধিকার আছে ৷ নাগরিকদের অধিকার রক্ষার জন্য যেখানে যাওয়ার যাব ৷ যদিও আমাদের কোনও অভিযোগে আমলই দেয়নি কমিশন ৷"
অন্যদিকে, ফিরহাদ হাকিম বলেন, "আপনি ভারতের নাগরিক কে, তা বিচার করতে পারবেন না ৷ আপনি তো সংবিধানের ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছেন !" যদিও বৈঠকে কমিশনের সঙ্গে তৃণমূলের এই বাদানুবাদ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ৷