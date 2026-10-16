ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত প্রবীণদের উৎসবের সঙ্গী করুন, পরামর্শ চিকিৎসকের

ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত প্রবীণদের উৎসবের সঙ্গী করুন, পরামর্শ চিকিৎসকের
Doctor's advice: স্মৃতি আগের মতো সব কিছু ধরে রাখতে পারবে না, কিন্তু সঠিক যত্ন-সঙ্গে এখনও আনন্দের মুহূর্ত তৈরির সুযোগ রয়েছে। সৌমিতা ভট্টাচার্য্যর প্রতিবেদন ।
Published : October 16, 2026 at 2:44 PM IST
কলকাতা, 16 অক্টোবর: পুজো মানেই আনন্দ, পারিবারিক মিলন, পরিচিত মুখের ভিড় আর পুরনো দিনের গল্প । কারও কাছে পুজো মানে ছোটবেলার নতুন জামা, কারও কাছে মণ্ডপে মণ্ডপে ঘোরা, আবার কারও কাছে মহালয়ার ভোরে রেডিয়োয় 'মহিষাসুরমর্দিনী' শোনা । কিন্তু বয়সের ভারে কিংবা ডিমেনশিয়ার কারণে যাঁদের স্মৃতিশক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে, তাঁদের কাছে কি ফিকে হয়ে যায় উৎসবের আনন্দও ? চিকিৎসকদের মতে, তা নয় । সাম্প্রতিক ঘটনা মনে রাখতে অসুবিধা হলেও ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত বহু প্রবীণের মনে থেকে যেতে পারে কয়েক দশক আগের পুজোর স্মৃতি, পরিচিত সুর, পারিবারিক রীতিনীতি কিংবা ছোটবেলার অভিজ্ঞতা । তাই তাঁদের অসুস্থতার কথা ভেবে উৎসব থেকে দূরে সরিয়ে রাখা নয়, বরং তাঁদেরও পুজোর আনন্দে সামিল করার পরামর্শ দিচ্ছেন নিউরোলজিস্ট চিকিৎসক কৌশিক সুন্দর । তাঁর মতে, প্রবীণদের স্মৃতি যাচাই করার পরিবর্তে তাঁদের সঙ্গে সময় কাটানো, পরিচিত পরিবেশ তৈরি করা এবং নিজেদের মতো করে আনন্দ করার সুযোগ দেওয়া পরিবারের সদস্যদের প্রধান দায়িত্ব ।
ডিমেনশিয়া এমন একটি অসুস্থতা, যার প্রভাবে স্মৃতিশক্তি, চিন্তাভাবনা, বিচারবোধ এবং দৈনন্দিন কাজ করার ক্ষমতা ক্রমশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । আক্রান্ত ব্যক্তিদের অনেকেরই সাম্প্রতিক ঘটনা মনে রাখতে অসুবিধা হয় । সকালে কী খেয়েছেন, কিছুক্ষণ আগে কার সঙ্গে কথা বলেছেন কিংবা বাড়িতে কী ঘটেছে, তা তাঁরা ভুলে যেতে পারেন । কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই বহু বছর আগের স্মৃতি তুলনায় দীর্ঘ সময় ধরে অক্ষত থাকে । ফলে ছোটবেলার পুজো, বহু বছর ধরে পালন করে আসা পারিবারিক আচার কিংবা পরিচিত উৎসবের আবহ তাঁদের মনে আনন্দের অনুভূতি তৈরি করতে পারে ।
চিকিৎসক কৌশিক সুন্দরের কথায়, "আজ আমরা যে ভাবে পুজো উদ্যাপন করি, 20-30 বছর আগে পুজোর ধরন ছিল অনেকটাই আলাদা । ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত প্রবীণরা সেই পুরনো দিনের পুজোর স্মৃতি হয়তো আমাদের অনেকের চেয়েও ভালো মনে রাখতে পারবেন ।" তাঁর বক্তব্য, এই স্মৃতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ তৈরি করে দিতে পারলে উৎসবের দিনগুলি তাঁদের কাছে আরও আনন্দময় হয়ে উঠতে পারে । সেই কারণেই অসুস্থতার কথা ভেবে তাঁদের পুজোর আয়োজন থেকে আলাদা করে না রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন তিনি ।
পুরনো স্মৃতির সঙ্গে নতুন প্রজন্মের সেতুবন্ধন
পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে শুধু দেবী আরাধনা নয়, একাধিক পারিবারিক ও সামাজিক পরম্পরাও । কী ভাবে আরতি করা হয়, কোন ফুল দিয়ে পুজো দেওয়া হয়, পাড়ার মণ্ডপে কী কী নিয়ম মেনে চলা হয়, কিংবা এক সময় বাড়ির পুজো কী ভাবে আয়োজন করা হত- প্রবীণদের অভিজ্ঞতায় লুকিয়ে থাকতে পারে সেই সব দিনের নানা গল্প । ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও পরিচিত রীতিনীতি ও উৎসবের আবহ সেই পুরনো অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযোগ তৈরি করতে পারে ।
এই অভিজ্ঞতা নতুন প্রজন্মের কাছেও মূল্যবান । জেন জি কিংবা জেন আলফার অনেকেই আজকের পুজোর আয়োজনের সঙ্গে পরিচিত হলেও কয়েক দশক আগের পুজোর ধরন সম্পর্কে তাঁদের ধারণা সীমিত হতে পারে । বাড়ির প্রবীণদের সঙ্গে সময় কাটানো, তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা শোনা এবং পারিবারিক পরম্পরা সম্পর্কে জানা- এসবের মধ্য দিয়ে প্রজন্মের ব্যবধানও কিছুটা কমতে পারে ।
চিকিৎসকের মতে, পুজোর ছুটি মানেই বেড়াতে যাওয়া কিংবা শহরের বাইরে সময় কাটানো, এমনটা ভাবার প্রয়োজন নেই । পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের সঙ্গে কয়েকটি দিন কাটানো, তাঁদের কথা শোনা এবং উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেওয়াও হতে পারে ছুটির গুরুত্বপূর্ণ অংশ । এই সুযোগ শুধু ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য নয়, সমাজের সমস্ত প্রবীণ মানুষের ক্ষেত্রেই তৈরি করা প্রয়োজন ।
মণ্ডপে যাওয়া সম্ভব নয় ? বাড়িতেই তৈরি হোক পুজোর আবহ
শারীরিক অসুস্থতা, হাঁটাচলার সমস্যা, অতিরিক্ত ভিড় কিংবা ক্লান্তির কারণে অনেক সময় ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত প্রবীণদের পুজোর মণ্ডপে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না । কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তাঁরা উৎসবের আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকবেন । চিকিৎসকের পরামর্শ, প্রয়োজনে বাড়িতেই তাঁদের পরিচিত পরিবেশে পুজোর আবহ তৈরি করা যেতে পারে ।
ছোট প্রতিমা এনে পুজোর আয়োজন, পরিবারের সদস্যদের একসঙ্গে বসে সময় কাটানো কিংবা পরিচিত আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানানো- এমন নানা উপায়ে উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেওয়া সম্ভব । যাঁরা বাইরে যেতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন না, তাঁদের জন্য বাড়ির পরিবেশই হয়ে উঠতে পারে আনন্দের নিরাপদ পরিসর ।
মহালয়ার ভোরে রেডিয়োয় 'মহিষাসুরমর্দিনী' শোনার অভিজ্ঞতাও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে । বহু বছর ধরে এই অনুষ্ঠান শুনে আসা মানুষের কাছে পরিচিত কণ্ঠস্বর, সুর এবং চণ্ডীপাঠের আবহ পুরনো দিনের অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে পারে । পরিচিত গান, পুজোর পুরনো ছবি কিংবা পরিবারের সঙ্গে কাটানো মুহূর্তের স্মৃতিচিহ্নও কারও কারও কাছে আনন্দের উপলক্ষ হয়ে উঠতে পারে । তবে প্রত্যেকের পছন্দ ও প্রতিক্রিয়া এক রকম হবে না । তাই যে পরিবেশে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন, সেই অনুযায়ী আয়োজন করাই গুরুত্বপূর্ণ ।
'মনে আছে?' বারবার প্রশ্ন নয়, প্রয়োজন পাশে থাকা
ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত প্রবীণদের সঙ্গে পুজোর সময় পরিবারের সদস্যদের আচরণ কেমন হবে, তা নিয়েও সতর্ক করেছেন চিকিৎসক কৌশিক সুন্দর । অনেক সময় আবেগের বশে পরিবারের লোকজন বারবার জানতে চান, "বাবা, তোমার মনে আছে ?", "আগে আমরা কী ভাবে পুজো করতাম, মনে পড়ছে ?" কিন্তু অসুস্থতার কারণে কেউ সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে তাঁর মধ্যে অস্বস্তি তৈরি হতে পারে । পরিবারের সদস্যদেরও হতাশা বা মন খারাপ হতে পারে ।
চিকিৎসকের মতে, পুজোকে স্মৃতিশক্তি যাচাইয়ের পরীক্ষায় পরিণত করা উচিত নয় । কে কতটা মনে রাখতে পারছেন, কী ভুলে যাচ্ছেন, তা বারবার যাচাই করার পরিবর্তে তাঁদের স্বাভাবিক ভাবে আনন্দ করতে দেওয়া প্রয়োজন । কোনও স্মৃতি জোর করে মনে করানোর চেষ্টা না করে, তাঁরা যে বিষয়ে কথা বলতে চান, যে গান শুনতে পছন্দ করেন কিংবা যে কাজে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন, তাতেই সঙ্গ দেওয়া উচিত ।
কৌশিক সুন্দরের বক্তব্য, "তাঁদের জোর করে কিছু মনে করানোর চেষ্টা করবেন না । তাঁরা যে ভাবে আনন্দ করতে চান, সে ভাবেই উৎসবে সামিল হতে দিন । তাঁদের সঙ্গে সময় কাটান, আনন্দ করুন । শিশুদের যেমন স্বাভাবিক ভাবে আনন্দ করতে দেওয়া হয়, তাঁদের ক্ষেত্রেও তেমনটাই হওয়া উচিত ।" অর্থাৎ, প্রবীণ কোনও ব্যক্তি পুরনো দিনের কোনও ঘটনা মনে করতে না পারলে তাঁকে শুধরে দেওয়ার জন্য বারবার চাপ সৃষ্টি করা ঠিক নয় । বরং তাঁর অনুভূতি, পছন্দ এবং স্বাচ্ছন্দ্যকে গুরুত্ব দেওয়া জরুরি । তিনি কথা বলতে চাইলে মন দিয়ে শোনা, চুপ করে থাকতে চাইলে সেই ইচ্ছাকে সম্মান করা এবং উৎসবের পরিবেশে তাঁকে নিরাপদ বোধ করানোই হতে পারে পরিবারের সবচেয়ে বড় সহায়তা ।
পুজো কমিটিগুলিরও দায়িত্ব রয়েছে
ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত প্রবীণদের মণ্ডপে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে শুধু পরিবারের নয়, পুজো উদ্যোক্তাদেরও ভূমিকা রয়েছে । অনেক প্রবীণ হুইলচেয়ার ব্যবহার করেন, আবার কারও হাঁটাচলা করতে অন্যের সাহায্য প্রয়োজন হয় । তাঁদের কথা মাথায় রেখে মণ্ডপে প্রবেশ ও বেরনোর পথ সহজ করা, বাধাহীন চলাচলের ব্যবস্থা রাখা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তার ব্যবস্থা করা জরুরি ।
ভিড়ের মধ্যে যাতে প্রবীণদের ধাক্কাধাক্কি বা দুর্ঘটনার মুখে পড়তে না হয়, সে দিকে অন্য দর্শনার্থীদেরও নজর দেওয়া উচিত । পুজো কমিটিগুলি চাইলে বিশেষ সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে এমন দর্শনার্থীদের জন্য আলাদা প্রবেশপথ বা সুবিধাজনক দর্শনের ব্যবস্থা করতে পারে । তবে প্রত্যেক প্রবীণের শারীরিক সক্ষমতা ও প্রয়োজন আলাদা । তাই তাঁদের ইচ্ছা এবং পরিবারের পরামর্শ অনুযায়ী পরিকল্পনা করা দরকার ।
অতিরিক্ত গরম কিংবা প্রবল ভিড়ের সময়ে বাইরে যাওয়া এড়িয়ে চলার পরামর্শও দিয়েছেন চিকিৎসক । সম্ভব হলে তুলনায় কম ভিড়ের সময়ে মণ্ডপে যাওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে । সঙ্গে জল, প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং পরিচর্যাকারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করাও গুরুত্বপূর্ণ । যাঁদের বিভ্রান্ত হয়ে পড়ার প্রবণতা রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে পরিচিত কারও সঙ্গে রাখা এবং ভিড়ের মধ্যে একা ছেড়ে না দেওয়ার বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন ।
পুজো শুধু প্রতিমা দর্শন কিংবা উৎসবের আয়োজন নয়, একসঙ্গে থাকারও উপলক্ষ। বয়স কিংবা অসুস্থতার কারণে যাঁদের স্মৃতি দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাঁদের সেই আনন্দ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রয়োজন নেই । বরং পরিচিত সুর, পুরনো দিনের গল্প, পারিবারিক সান্নিধ্য এবং নিরাপদ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে তাঁদের উৎসবের অংশ করে তোলা সম্ভব । স্মৃতি হয়তো আগের মতো সব কিছু ধরে রাখতে পারবে না, কিন্তু যত্ন, সঙ্গ এবং আনন্দের মুহূর্ত তৈরি করার সুযোগ এখনও রয়েছে । সেই সুযোগটুকু প্রবীণদের দিতে পারলেই পুজো হয়ে উঠবে আরও মানবিক, আরও আপন ।