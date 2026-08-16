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বঙ্গভূমে অবাঙালি সাজ, শ্রাবণে সবুজ চুড়ির পরার আসল কারণ জানেন বাঙালিরা ?

বিহার-উত্তরপ্রদেশের মতো শ্রাবণ মাসজুড়ে সবুজ চুড়ি পরা এখন রীতি ৷ এর কারণ জানেন কি বাঙালি মহিলারা ? অরিন্দম বাগের বিশেষ প্রতিবেদন ৷

WEARING GREEN BANGLES IN SHRAVAN
বঙ্গভূমে অবাঙালি সাজ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 16, 2026 at 9:00 PM IST

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Updated : August 16, 2026 at 9:07 PM IST

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মালদা, 16 অগস্ট: শ্রাবণের বাংলায় ধর্মের হাত ধরে অনুপ্রবেশ বিহার, উত্তরপ্রদেশ-সহ উত্তর ভারতের ৷ যে বাঙালি আগে শিবরাত্রি ছাড়া জাঁকজমক করে মহাদেবের উপাসনার কথা ভাবতে পারত না, সেখানে বাঙালি রমণীরা এখন শ্রাবণ শুরু হতেই শিব বন্দনায় মেতে ওঠেন ৷ শুধুই কি পুজো! তাঁদের মধ্যে ধরা পড়েছে উত্তর ভারতের পুজো, উপাচারও ৷ বর্ষা শেষে বাঙালি মহিলাদের হাতে উঠছে সবুজ চুড়ি ৷ অনেকে আবার একধাপ এগিয়ে এই মাসে সবুজ পোশাকেও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন ৷ কিন্তু কীভাবে উত্তর ভারতের এই সংস্কৃতি বাংলায় ঢুকে পড়ল তারই তত্ত্বতালাশ চালাল ইটিভি ভারত ৷

শাস্ত্র কী বলছে ?

শাস্ত্র বলছে, শ্রাবণ মাস দেবাদিদেবের পুজোর জন্য চিহ্নিত ৷ আর সোমবার শিবের পুজোর জন্য বরাদ্দ ৷ শাস্ত্র অনুযায়ী শ্রাবণ মাস আত্ম সংযম ও আধ্যাত্মিক শুদ্ধির প্রতীক। এই মাসে বিশেষ কিছু নিয়ম মেনে চলা উচিত। কথিত আছে, শ্রাবণ মাসে শিব মর্ত্যে অবস্থান করেন, তাই শ্রাবণ মাসে শিবের পুজো করলে বিশেষ পুণ্য অর্জন করা যায়।

শ্রাবণে সবুজ চুড়ির পরার আসল কারণ জানেন বাঙালিরা ? (ইটিভি ভারত)

জ্যোতিষীদের বক্তব্য

জ্যোতিষীদের মতে, শ্রাবণ মাসে সবুজ চুড়ি পরা মানে সৌভাগ্যকে আহ্বান করা। এটি বিবাহিত নারীর দাম্পত্য সুখ ও স্বামীর দীর্ঘায়ুর প্রতীক হিসেবেও ধরা হয়। পাশাপাশি, অবিবাহিত মহিলাদের জন্য এটি শুভ বিবাহের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে বলে মনে করা হয়। শাস্ত্র অনুযায়ী, সবুজ রং ইতিবাচক শক্তি বহন করে। এটি মনকে শান্ত রাখে, হতাশা দূর করে এবং জীবনযুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি দেয়।

সবুজ চুড়ি পরা এখন রীতি

বাঙালি মহিলারা এই মাসে প্রতি সোমবার আশেপাশের শিবলিঙ্গে জল ঢালেন ৷ দীর্ঘ সময় ধরে বাংলায় এই রীতি চালু ৷ কিন্তু বেশ কিছু বছর ধরে এই রীতিতে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে ৷ তারকেশ্বর থেকে শুরু করে ঝাড়খণ্ডের শিবগাদি, বাঙালি শিবভক্তদের যাত্রা বেড়েছে ৷ সেই যাত্রায় এখন শুধু পুরুষরা নন, পা মেলাচ্ছেন মহিলারাও ৷ অনেক বাঙালি রমণীর হাতেই দেখা মিলছে সবুজ কাচের চুড়ির ৷ অনেকে আবার সবুজ পোশাক পরে শিবলিঙ্গে জল ঢালতে যাচ্ছেন ৷

WEARING GREEN BANGLES IN SHRAVAN
বাঙালি মহিলাদের হাতে উঠেছে সবুজ চুড়ি (ইটিভি ভারত)

শিব বন্দনার সঙ্গে সবুজ রং-এর সম্পর্ক কী ?

বাঙালিদের মধ্যে এই প্রথা মূলত উত্তর ভারত ও পশ্চিম ভারতের শৈব ও শক্ত উপাসনার সংস্কৃতির প্রভাবেই ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়েছে ৷ মহারাষ্ট্র, গুজরাত, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের বহু অঞ্চলে শ্রাবণ মাসে বিবাহিত মহিলারা কাচের চুড়ি পরার রীতি বহু প্রাচীন। পরবর্তীকালে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, পারিবারিক সম্পর্ক এবং বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাতেও এই রেওয়াজ ছড়িয়ে পড়ছে ৷ কিন্তু প্রশ্ন হল, শিব বন্দনার সঙ্গে সবুজ রং-এর সম্পর্ক কী ?

মহাদেবকে খুশি করতেই সবুজ চুড়ি পরা

মূলত সোমবার শিবের পুজো করা হলেও রবিবারও অনেক বাঙালি মহিলা শিব উপাসনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন ৷ এদিন শিবলিঙ্গে জল ঢালতে এসেছিলেন মালদা শহরের পিরোজপুর এলাকার বাসিন্দা শিপ্রা চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানালেন, "শুনেছি সবুজ পার্বতীর প্রিয় রং। পার্বতী সবুজ চুড়ি পরতে ভালোবাসেন বলে দেবাদিদেব মহাদেবও এই রং দেখলে খুব খুশি হন। তাঁকে খুশি করার জন্যই আমি সবুজ চুড়ি পরেছি। প্রতি বছরই শ্রাবণ মাসে আমি সবুজ চুড়ি পরি। এটা ঠিক, এক দশক আগেও বাঙালিদের মধ্যে এই রীতি ছিল না। আজকাল বাঙালিদের মধ্যে শ্রাবণে সবুজ চুড়ি পরা চল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মাসে সবুজ চুড়ি উপহার দেওয়াটাও ভালো।"

WEARING GREEN BANGLES IN SHRAVAN
শিবলিঙ্গ (ইটিভি ভারত)

সবুজ চুড়ি পরার সংস্কৃতি আগে বাঙালিদের মধ্যে ছিল না

রুম্পা গোস্বামী নামে আরেক মহিলা বলছেন, "শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবার আমরা শিবের আরাধনা করে থাকি। মনোস্কামনা নিয়ে রোডের শিব মন্দিরে পুজো দিতে এসেছি। লোকজনকে দেখেই আমার সবুজ চুড়ি পরা বলতে পারেন। শুনেছি, শিবের সবুজ রং খুব প্রিয়। মা পার্বতী সবুজ বস্ত্র ধারণ করে, সবুজ চুড়ি পরিধান করে মহাদেবকে খুশি করতেন। আমরাও সেভাবেই মহাদেবকে খুশি করে আর্শীবাদ পেতে চাই। এটা একটা প্রচলন। তবে এই সংস্কৃতি আগে বাঙালিদের মধ্যে ছিল না। মূলত অবাঙালিদের মধ্যেই এই প্রথা চালু ছিল। তাঁদের দেখেই বাঙালি মহিলারাও এখন শ্রাবণ মাসে হাতে সবুজ চুড়ি পরা শুরু করেছেন।"

WEARING GREEN BANGLES IN SHRAVAN
শ্রাবণ মাসজুড়ে সবুজ চুড়ি পরা এখন রীতি (ইটিভি ভারত)

মহাদেবের প্রিয় রং সবুজ ?

শিবভক্ত নিশা সরকারের কথায়, "আমি যতদূর জানি, মহাদেবের প্রিয় রং সবুজ। পার্বতীদেবী মহাদেবকে খুশি করতে সবুজ চুড়ি, সবুজ শাড়ি পরতেন। তাই আমরাও দুহাতে সবুজ চুড়ি পরে মহাদেবের আর্শীবাদ প্রার্থনা করি। ছোটতে এই সমস্ত বিষয় জানা ছিল না। যখন থেকে বিষয়টি জানতে পেরেছি, তখন থেকেই শ্রাবণ মাসে সবুজ চুড়ি পরা শুরু করেছি। বেশ ক'য়েক বছর ধরেই এই প্রথা আমি মেনে চলছি ৷"

স্বামীর দীর্ঘায়ু কামনাতেই সবুজ চুড়ি পরা

ভোলানাথের আরেক ভক্ত রূপা কুমারী ৷ তিনি বিহারের বাসিন্দা ৷ কর্মসূত্রে থাকেন মালদা শহরে ৷ শিব ও সবুজ রং-এর মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে কী জানালেন তিনি ? তাঁর বক্তব্য, "স্বামীর দীর্ঘায়ু কামনা করার জন্যই আমরা শ্রাবণ মাসে সবুজ রং-এর কাচের চুড়ি পরি। সেই সাজে ভোলানাথের কাছে স্বামীর দীর্ঘায়ু কামনা করি ৷ শ্রাবণ মাসের প্রথম দিন থেকেই আমরা দু'হাতে সবুজ চুড়ি পরে থাকি ৷ তাছাড়া মা পার্বতীর সবুজ পোশাক, সবুজ চুড়ি মহাদেবের খুব পছন্দের বিষয় ৷ তাই অনেকে এই মাসে সবুজ পোশাকও পরে থাকেন ৷"

Last Updated : August 16, 2026 at 9:07 PM IST

TAGGED:

SAWAN 2026
SRABON MASH 2026
শ্রাবণে সবুজ চুড়ির পরা
শ্রাবণ মাস সোমবার
WEARING GREEN BANGLES IN SHRAVAN

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