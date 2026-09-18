কালীঘাটে মমতা সাক্ষাতে কানিমোঝি, রুদ্ধদ্বার বৈঠক নিয়ে জল্পনা

কালীঘাটে মমতা সাক্ষাতে কানিমোঝি, রুদ্ধদ্বার বৈঠক নিয়ে জল্পনা
Kanimozhi Meets Mamata: উপনির্বাচনে প্রতীক হারানোর দিনই মমতার বাড়িতে ডিএমকে নেত্রী ৷ কী আলোচনা হল, জল্পনা বাড়ছে রাজনৈতিক মহলে ৷
Published : September 18, 2026 at 9:01 AM IST
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: তৃণমূল সুপ্রিমো তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করলেন ডিএমকে-র প্রবীণ নেত্রী কানিমোঝি ৷ বৃহস্পতিবার কালীঘাটে তৃণমূল নেত্রীর বাসভবনে তাঁর সঙ্গে লোকসভার সাংসদ কানিমোঝি সঙ্গে দেখা করেন বলে জানিয়েছেন এক তৃণমূল নেতা ।
এই বিষয়ে ওই নেতা বিস্তারিত কিছু না জানিয়ে বলেন, "কানিমোঝি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে তাঁর সঙ্গে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেছেন । সেখানে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে ।"
এর আগে মুম্বইতে শিবসেনা (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধব ঠাকরে এবং দিল্লিতে এনসিপি (এসপি) প্রধান শরদ পাওয়ারের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন করুণানিধি-তনয়া । ডিএমকে ও কংগ্রেসের মধ্যে টানাপোড়েন এবং বিরোধী 'ইন্ডিয়া' (INDIA) জোটে থাকা বিভিন্ন আঞ্চলিক দলের মধ্যে মতপার্থক্যের আবহে কানিমোঝির এই তৎপরতা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল । জাতীয় স্তরে তৃণমূল ও কংগ্রেস 'ইন্ডিয়া' শিবিরের শরিক হলেও, বাংলায় তাদের সম্পর্ক বরাবরই সংঘাতপূর্ণ । আসন্ন নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচন নিয়েও দুই দলের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে ।
প্রদেশ কংগ্রেস দাবি করে, তৃণমূল তাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে নন্দীগ্রাম আসনটি ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল । তবে সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে কংগ্রেস । এদিকে তামিলনাড়ুতে বিধানসভা নির্বাচনের পর ডিএমকে ও কংগ্রেসের সম্পর্কেও টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছে । বর্তমানে কংগ্রেস অভিনেতা-রাজনীতিবিদ জোসেফ বিজয়ের দল টিভিকে (TVK)-র নেতৃত্বাধীন শাসক জোটের অংশ, অন্যদিকে ডিএমকে বিরোধী শিবিরে রয়েছে ।
তৃণমূলও বর্তমানে এক রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে । এমনিতে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসে তাদের 15 বছরের শাসনের অবসান ঘটিয়েছে । এছাড়া দলে ভাঙনও হয়েছে । বিধানসভার পাশাপাশি সংসদীয় স্তরেও তৃণমূন এখন নানা শিবিরে বিভক্ত । সামগ্রিক পরিস্থিতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য বাড়তি চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে ।
এর আগে জুন মাসে 'ইন্ডিয়া'র একটি বৈঠক থেকে ডিএমকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল । তারপর থেকেই কংগ্রেসের প্রতি দলটি আরও কঠোর বা সংঘাতপূর্ণ অবস্থান নিয়েছে । এই প্রেক্ষাপটে ইন্ডিয়া শিবিরের অ-কংগ্রেসি নেতাদের সঙ্গে কানিমোঝির বৈঠক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । রাজনৈতিক মহল মনে করছে ইন্ডিয়া শিবিরের কংগ্রেসের একচেটিয়া ক্ষমতার বাইরে কোনও বিকল্প আছে কি না সেটাও এই নানা বৈঠকের অংশ হতে পারে । তবে তার মানে এই নয় যে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে কোনও জোট গঠনের সলতে পাকানো শুরু হয়েছে ।